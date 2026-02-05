つぶつぶ食感×３つの味「ハイチュウ＜つぶつぶベリーミックス＞」もちもち×カリじゅわ食感「すッパイチュウプレミアム＜レモン＞」２月17日新発売 パリッとハード食感 「ハイチュウミニ」2月中旬リニューアル

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、心地よい食感とジューシーな味わいが特長のソフトキャンディ「ハイチュウ」から、3種のベリーのおいしさとつぶつぶ食感がひと粒で味わえる「ハイチュウ＜つぶつぶベリーミックス＞」、もちもち食感とカリじゅわ食感の両立を実現した「すッパイチュウプレミアム＜レモン＞」を2 月 17 日(火)より新発売いたします。また、炭酸ドリンクフレーバーとハードな噛み心地が魅力の「ハイチュウミニ」を2 月中旬よりリニューアル発売いたします。

個性的な味わいと食感の新商品の発売により、様々なシーンでお客様に笑顔をお届けしてまいります。

■ハイチュウ＜つぶつぶベリーミックス＞

・３つの味が楽しめる特別なハイチュウが2026年にパワーアップ。つぶつぶが加わり、見た目と食感の楽しさが進化しました。

・ラズベリー、ブルーラズベリー※、ブルーベリーの3つの味をひと粒で楽しめる味わい

・フルーツのジューシーな味わいと噛み心地の良さに加え、“つぶつぶ食感”の楽しさをプラス

※実際には存在しない架空のフルーツ「ブルーラズベリー」の味わいで、アメリカでは定番のフレーバー

■すッパイチュウプレミアム＜レモン＞

・「すッパイチュウ」が「ハイチュウプレミアム」シリーズからパワーアップして再登場。

・「ハイチュウプレミアム」の「もちもち食感」に加え、「すッパイチュウ」特有の「カリじゅわ食感」が楽しめるようになりました。

・食べ始めは、ハイチュウプレミアム特有の柔らかい糖衣層によるもちもち食感。食べ進めるとカリっと食感の粒がアクセントに。

・溢れ出るレモンの酸味と華やかな香りでリフレッシュしたいシーンにぴったりの、プレミアム品質の「すッパイチュウ」。

■ハイチュウミニパウチ、ハイチュウミニ大袋

・一口サイズの小粒タイプで、パリッとした噛み応えのあるハードな食感が特長です。

・ソーダ、コーラ、ぶどうスカッシュと新たなフレーバーであるエナジードリンクの4つのフレーバーをアソート。

・ハードな食感とドリンクのフレーバーが、気分転換や集中したいシーンにマッチ