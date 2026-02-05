『ペルソナ３ リロード』2周年記念 「ずっと真夜中でいいのに。」とのマッシュアップMVが話題沸騰！公開3日で100万再生を突破！

株式会社セガ

株式会社セガのグループ会社の株式会社アトラスより好評発売中のRPG『ペルソナ３ リロード』は、発売2周年を記念し、人気音楽バンド「ずっと真夜中でいいのに。」の楽曲「海馬成長痛」と、『ペルソナ３ リロード』の人気曲「Mass Destruction -Reload-」をマッシュアップした楽曲を制作しました。その描き下ろしミュージックビデオが、2月2日（月）の公開からわずか3日で100万再生※を突破し、大きな反響をいただいております。


※広告を除くオーガニック再生数


　


●「海馬成長痛× Mass Destruction -Reload- マッシュアップMV」が大反響！


世界観が交差するアニメーションと、この企画のために作られたオリジナルダンスが話題を呼び、SNS上ではファンアートが続々と投稿されるなど、両作品のファンが盛り上がりを見せています。


2つの世界が重なり合い、新たな表現を生んだ特別なミュージックビデオを、ぜひご覧ください。




海馬成長痛× Mass Destruction -Reload- マッシュアップMV


https://www.youtube.com/watch?v=3ytqnteXfjw(https://www.youtube.com/watch?v=3ytqnteXfjw)









　


「ずっと真夜中でいいのに。」（ずとまよ）とは


作詞・作曲・ボーカルを手がけるACAねによる音楽グループ。


独自の音楽性と世界観のある歌詞で、若い世代を中心に高い支持を集めている。


公式サイト：https://zutomayo.net/






　


●『ペルソナ３ リロード』マッシュアップ原曲「Mass Destruction -Reload-」好評配信中！


マッシュアップで使用された原曲『ペルソナ３ リロード』「Mass Destruction -Reload-」は、現在各種音楽配信サービスにて好評配信中です。


　


また、『ペルソナ３ リロード』の楽曲を収録した「オリジナル・サウンドトラック」も発売中です。


ぜひ原曲も併せてお楽しみください。


　


Spotify「Mass Destruction -Reload-」


https://open.spotify.com/intl-ja/track/4ZWIIbNbBaQvVTFdFFxCgV?si=e60eee635a8d4ba7


　


「ペルソナ3 リロード オリジナル・サウンドトラック」配信先


https://nex-tone.lnk.to/Bgmz1WOx


　


●Nintendo Switch 2 版がセール初登場！『ペルソナ３ リロード』２周年記念セール開催中！


ニンテンドーeショップ、PS Storeにて、2周年を記念したセールを実施中です。


Nintendo Switch 2 版は、今回が初のセールとなります。


セーブデータを引き継げる「無料体験版」も配信中です。本作をまだプレイされたことのない方も、この機会にぜひ『ペルソナ３リロード』の世界をご体験ください。








ニンテンドーeショップ


【実施期間】2026年2月2日（月）～2026年2月24日（火）


※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください


タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率


ペルソナ３ リロード／\7,678／\4,990／35％


ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\6,243／40%


ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\8,236／40%


ペルソナ３ リロード　Episode Aegisパック／\3,850／\2,695／30%


　


PS Store


【実施期間】2026年2月4日（水）～2026年2月25日（水）


※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください


タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率


ペルソナ３ リロード／\7,678／\3,839／50％


ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\5,203／50%


ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\6,864／50%


ペルソナ３ リロード: エクスパンションパス／\3,850／\1,925／50%


　


「アトラスタイトルSALE情報サイト」https://www.atlus.co.jp/sale/(https://www.atlus.co.jp/sale/)



　


　


●『ペルソナ３ リロード』商品スペック

■商品名：ペルソナ３ リロード


■プラットフォーム：Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Steam / Nintendo Switch 2


※Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、SteamはDL版のみ


※PS4版からPS5版への無料アップグレードに対応


■プレイ人数：１人


■CERO：C（15才以上対象）


■ジャンル：RPG


■発売日：好評発売中


■価格：


通常版／ダウンロード通常版：7,678円（税込）


『ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション』：10,406円（税込）


『ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション』：13,728円（税込）


　


(C)ATLUS. (C)SEGA.


　


『ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション』


ダウンロード版『ペルソナ３ リロード』にアートブックとサウンドトラックのデジタルアプリを付属した豪華版！


　


『ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション』


ダウンロード版『ペルソナ３ リロード』にアートブックとサウンドトラックのデジタルアプリ、及び本作のDLCを付属した特別版！


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。