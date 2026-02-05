『ペルソナ３ リロード』2周年記念 「ずっと真夜中でいいのに。」とのマッシュアップMVが話題沸騰！公開3日で100万再生を突破！

株式会社セガ

株式会社セガのグループ会社の株式会社アトラスより好評発売中のRPG『ペルソナ３ リロード』は、発売2周年を記念し、人気音楽バンド「ずっと真夜中でいいのに。」の楽曲「海馬成長痛」と、『ペルソナ３ リロード』の人気曲「Mass Destruction -Reload-」をマッシュアップした楽曲を制作しました。その描き下ろしミュージックビデオが、2月2日（月）の公開からわずか3日で100万再生※を突破し、大きな反響をいただいております。

※広告を除くオーガニック再生数

●「海馬成長痛× Mass Destruction -Reload- マッシュアップMV」が大反響！

世界観が交差するアニメーションと、この企画のために作られたオリジナルダンスが話題を呼び、SNS上ではファンアートが続々と投稿されるなど、両作品のファンが盛り上がりを見せています。

2つの世界が重なり合い、新たな表現を生んだ特別なミュージックビデオを、ぜひご覧ください。

海馬成長痛× Mass Destruction -Reload- マッシュアップMV

https://www.youtube.com/watch?v=3ytqnteXfjw(https://www.youtube.com/watch?v=3ytqnteXfjw)

「ずっと真夜中でいいのに。」（ずとまよ）とは

作詞・作曲・ボーカルを手がけるACAねによる音楽グループ。

独自の音楽性と世界観のある歌詞で、若い世代を中心に高い支持を集めている。

公式サイト：https://zutomayo.net/

●『ペルソナ３ リロード』マッシュアップ原曲「Mass Destruction -Reload-」好評配信中！

マッシュアップで使用された原曲『ペルソナ３ リロード』「Mass Destruction -Reload-」は、現在各種音楽配信サービスにて好評配信中です。

また、『ペルソナ３ リロード』の楽曲を収録した「オリジナル・サウンドトラック」も発売中です。

ぜひ原曲も併せてお楽しみください。

Spotify「Mass Destruction -Reload-」

https://open.spotify.com/intl-ja/track/4ZWIIbNbBaQvVTFdFFxCgV?si=e60eee635a8d4ba7

「ペルソナ3 リロード オリジナル・サウンドトラック」配信先

https://nex-tone.lnk.to/Bgmz1WOx

●Nintendo Switch 2 版がセール初登場！『ペルソナ３ リロード』２周年記念セール開催中！

ニンテンドーeショップ、PS Storeにて、2周年を記念したセールを実施中です。

Nintendo Switch 2 版は、今回が初のセールとなります。

セーブデータを引き継げる「無料体験版」も配信中です。本作をまだプレイされたことのない方も、この機会にぜひ『ペルソナ３リロード』の世界をご体験ください。

ニンテンドーeショップ

【実施期間】2026年2月2日（月）～2026年2月24日（火）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

ペルソナ３ リロード／\7,678／\4,990／35％

ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\6,243／40%

ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\8,236／40%

ペルソナ３ リロード Episode Aegisパック／\3,850／\2,695／30%

PS Store

【実施期間】2026年2月4日（水）～2026年2月25日（水）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

ペルソナ３ リロード／\7,678／\3,839／50％

ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\5,203／50%

ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\6,864／50%

ペルソナ３ リロード: エクスパンションパス／\3,850／\1,925／50%

「アトラスタイトルSALE情報サイト」https://www.atlus.co.jp/sale/(https://www.atlus.co.jp/sale/)

●『ペルソナ３ リロード』商品スペック

■商品名：ペルソナ３ リロード

■プラットフォーム：Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Steam / Nintendo Switch 2

※Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、SteamはDL版のみ

※PS4版からPS5版への無料アップグレードに対応

■プレイ人数：１人

■CERO：C（15才以上対象）

■ジャンル：RPG

■発売日：好評発売中

■価格：

通常版／ダウンロード通常版：7,678円（税込）

『ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション』：10,406円（税込）

『ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション』：13,728円（税込）

『ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション』

ダウンロード版『ペルソナ３ リロード』にアートブックとサウンドトラックのデジタルアプリを付属した豪華版！

『ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション』

ダウンロード版『ペルソナ３ リロード』にアートブックとサウンドトラックのデジタルアプリ、及び本作のDLCを付属した特別版！

