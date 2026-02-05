NTTデータMSE、車載・製造業領域のソフトウェア開発体制強化に向け福岡に新拠点を開設

株式会社NTTデータMSE

2026年2月、株式会社NTTデータMSE（本社：横浜市港北区、代表取締役社長：藤原 遠、以下、当社）は、車載を中心とした製造業領域のソフトウェア開発体制のさらなる強化を目的に、福岡に新たな拠点を開設しました。当社はこれまで、大阪・名古屋・札幌・御成門に拠点を展開し、地域に根ざした開発体制と、多様な人材が活躍できる環境づくりを進めています。今回、福岡での拠点開設により、九州地域のソフトウェア人材の活躍機会を創出するとともに、高度化・複雑化するソフトウェア開発ニーズに、より迅速かつ柔軟に対応します。

【背景】

自動車産業では、コネクテッド化や自動運転技術等の進展により、ソフトウェアが果たす役割が急速に拡大しています。さらに、製造業でもスマートファクトリー化やDX推進が加速し、制御システムや産業機器向けソフトウェアの高度化が求められています。当社においても、こうした車載・製造業領域でのソフトウェア開発体制強化が急務となっています。

また、都市部を中心としたエンジニア採用競争は激しさを増す中、Uターン・Iターンを含む地域での就業ニーズも高まっています。こうした状況を踏まえ、当社は福岡に新拠点を開設しました。これにより、開発体制の強化と九州地域のソフトウェア人材活躍機会の創出を同時に実現します。

【拠点概要】

名称：NTTデータMSE 福岡天神オフィス

所在地：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目8番35号 天神住友生命FJビジネスセンター19F

アクセス：福岡市地下鉄空港線天神駅直結

開設日：2026年2月5日

【今後の展望】

当社は、福岡天神オフィスを車載・製造業におけるソフトウェア開発における主要拠点の一つとして位置付け、開発体制の安定化・強化を図ります。また、九州地域の高等教育機関との連携を深め、将来のソフトウェア人材育成と地域産業の発展にも貢献していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社NTTデータMSE（NTT DATA MSE Corporation）

本社所在地：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-1-9 アリーナタワー

代表者：代表取締役社長 藤原 遠

設立：1979年

株主：株式会社NTTデータ、パナソニック ホールディングス株式会社、株式会社デンソー

従業員数：約1,950名（2025年12月時点）

事業内容：IoT、プロダクト、オートモーティブの領域を中心に、組み込み開発・クラウド・アプリケーション・データ活用などソフトウェア全般の技術で、技術力と信頼性を基盤にお客様の価値創出に貢献

URL：https://www.nttd-mse.com/