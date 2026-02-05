【つけものに関する調査】つけものを週1日以上食べる人は6割弱。つけものの魅力は「手軽に食べられる」が6割強、「発酵食品で健康に良い」「ご飯が進む、ご飯との相性が良い」が各4割弱

マイボイスコム株式会社

■つけものを週1日以上食べる人は6割弱。つけものの魅力は「手軽に食べられる」が6割強、「発酵食品で健康に良い」「ご飯が進む、ご飯との相性が良い」が各4割弱

■つけものを食べる人のうち、市販のつけものを購入する人は8割強。自宅で漬ける人の比率は、女性高年代層や東北で高い

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、6回目となる『つけもの』に関するインターネット調査を2026年1月1日～7日に実施しました。

つけものの喫食状況や魅力などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

1. つけものを食べる頻度

つけものを週1日以上食べる人は6割弱です。高年代層ほど比率が高く、年代差が大きくなっています。

70代では週4～5日以上食べる人が4割強で、特に頻度が高くなっています。

2. 好きなつけもの

好きなつけものは（複数回答）、「たくあん」「浅漬け」「キムチ」がつけものを食べる人の各50％台、「ぬか漬け」「白菜漬け」「梅干」「塩漬け」が各40％台です。

上位項目について年代差をみると、「ぬか漬け」「白菜漬け」「野沢菜漬け」「らっきょう」は若年層で比率が低く、高年代層で高い傾向です。これらに比べると、「たくあん」「キムチ」は年代差があまり大きくありません。

3. つけものの用意方法

つけものを食べる人に、家庭で食べるつけものをどのように用意するかを聞きました（複数回答）。

「市販のつけものを購入する」が83.8％となっています。

「調味料や漬け床を自分で調合して自宅で漬ける」「市販の『漬物の素』を利用して自宅で漬ける」が各2割強です。これらはいずれも女性高年代層や東北で比率が高くなっています。

4. 市販のつけもの選定時の重視点

市販のつけものを食べる人の選定時の重視点は（複数回答）、「味」が77.1％、「つけものの種類」「価格」が各5割弱、「味付け方法」が44.9％、「材料の種類」が38.0％となっています。

5. つけものの嗜好度

つけものが好きな人は、「好き」「どちらかといえば好き」を合わせて7割強です。

男性70代では「好き」と回答した人が半数を超えます。一方、男性10～40代では「好き」の比率が低く、「どちらともいえない」が高くなっています。

6. つけものの魅力

つけものの魅力は（複数回答）、「手軽に食べられる」が62.0％、「発酵食品で健康に良い」「ご飯が進む、ご飯との相性が良い」が各4割弱、「野菜を多く摂取できる」「保存がきく」が各20％台です。

「発酵食品で健康に良い」「ご飯が進む、ご飯との相性が良い」「食欲増進」「保存がきく」は、高年代層で比率が高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆市販のつけもので気に入っているもの・こだわり（全3,933件）

＜調査結果詳細＞

