中国版TikTok（抖音：Douyin）支援の「LiveTok(R)」、上海映悦会展策划有限公司と戦略的業務提携を締結

中国市場向け越境EC支援サービス「LiveTok(R)（ライブトック）」を運営する株式会社ジェネラルトレーディング（本社：兵庫県神戸市中央区）は、上海を拠点に大規模な展示会やイベントの企画・運営を手掛ける上海映悦会展策划有限公司（以下「上海映悦」）と、戦略的業務提携を締結いたしました。

本提携により、日本企業の中国展開における「実体験（オフライン）」と「デジタル拡散（オンライン）」をシームレスに繋ぎ、ローコスト・ローリスクかつ最大化されたリターンを実現する次世代型の進出支援体制を構築いたします。

■ 業務提携の背景と目的：加速する中国の「OMO」市場への対応

現在、中国の消費市場、特に「抖音（Douyin）」プラットフォームにおけるライブコマースは、単なる販売チャネルからブランド認知とファン形成の主戦場へと進化しています。しかし、多くの日本企業にとって「商品の質をいかにしてリアルに伝えるか」という信頼性の担保と、「広大な中国全土への認知拡大」の両立が大きな課題となっていました。

上海映悦は、上海をはじめとする中国主要都市での大規模展示会やBtoBマッチング、イベントプロモーションにおいて豊富な実績とネットワークを有しています。一方、当社の「LiveTok(R)」は、抖音への出店代行からKOLマッチング、ライブ制作、物流・決済支援までをワンストップで提供しています。

両社の強みを融合させることで、「展示会でのリアルな体験・サンプリング」と「ライブ配信による全国への同時販売・拡散」を掛け合わせた「OMO（Online Merges with Offline）」モデルを確立し、日本企業の中国進出における成功率を飛躍的に高めます。

■ 戦略的連携による主な提供ソリューション

1. 「ライブコマース連動型」展示会スキームの構築

上海映悦が運営・関与するオフラインの展示会場内に「LiveTok特設ライブスタジオ」を常設または特設。会場に訪れる現地の一般消費者やバイヤーへの対面アプローチと同時に、抖音を通じて中国全土の数億人のユーザーへライブ配信を行い、その場で販売・予約を受け付ける仕組みを提供します。

2. KOL・KOCによる会場からのリアルタイム体験発信

展示会の現場に影響力のあるインフルエンサー（KOL）を招致。スタジオ内での紹介に留まらず、ブースでの体験シーンをライブ配信することで、商品の質感や使用感をより信憑性の高い「生の声」として発信します。これにより、オンライン視聴者の購買意欲を強力に喚起します。

3. BtoBマッチングとテストマーケティングの同時並行

上海映悦の持つ現地バイヤーネットワークを活用。一般消費者向けの販売実績をエビデンスとして、現地の有力な代理店や卸売業者との商談を有利に進めることが可能です。「売れる実績」を作りながら販路を開拓する、最も効率的なマーケットイン戦略を実現します。

■ 今後の展望

株式会社ジェネラルトレーディングは「ローコスト・ローリスク・ロングリターン」というビジョンのもと、今回の上海映悦との提携を軸に、2026年度中に100社を超える日本企業の中国展開支援を目指します。上海と神戸の拠点を密に連携させ、日本の優れた製品・技術・サービスを、より深く、正しく中国市場へと届けてまいります。

