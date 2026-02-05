【UGREEN】65W高出力の急速充電器&モバイルバッテリー一体型モデル「UGREEN コンセント付きモバイルバッテリー」発売！ストラップにもなるUSB-Cケーブル付き

株式会社ユーグリーン・ジャパン

最先端技術を利用した信頼性の高いデバイス周辺機器（PC・スマートフォン、タブレットなど）の開発から製造、販売までを一貫して手がける株式会社ユーグリーン・ジャパン (本社：東京都中央区 ) は、急速充電器にもモバイルバッテリーにもなる1台2役の一体型モデル「UGREEN コンセント付きモバイルバッテリー」を2月3日（火）より発売。急速充電機能は「最大出力65W」でノートPCの急速充電も可能で、モバイルバッテリーは10000mAhの大容量で「最大出力45W」を実現。さらに、ストラップにもなるUSB-Cケーブルを内蔵し、プラグも折りたたみ可能。これ1台でスマホやタブレット、ノートPCまですべての充電ニーズに対応できるため、出張や旅行にも。

UGREEN コンセント付きモバイルバッテリー

「持ち歩く充電」を再定義する、一体型・オールインワン設計

「UGREEN コンセント付きモバイルバッテリー」は、これまで別々に持ち歩く必要があった急速充電器・モバイルバッテリー・USB-Cケーブルを1台に集約したオールインワンモデルです。

本体には、ストラップとしても使用できるUSB-Cケーブルを内蔵。ケーブルを別途用意する必要がなく、バッグの中で絡まる、探すといったストレスから解放されます。加えて、プラグは折りたたみ式のため、カバンやスーツケースにもすっきり収納可能です。

10000mAhのバッテリー容量を備えながらも、日常的に持ち歩きやすいサイズ感を実現し、出張や旅行、長時間の外出時にも安心して使用できます。

最大65W出力で、ノートPCもフルスピード充電

コンセントに接続すれば、「UGREEN コンセント付きモバイルバッテリー」は高出力な急速充電器として機能します。 USB Power Delivery 3.0、PPS、QC4.0に対応し、最大65W（USB-CケーブルまたはUSB-Cポート）の高出力を実現。

MacBook Air（M3）であれば、約30分で最大57％まで充電可能と、薄型ノートPCの急速充電にも十分対応します。重いACアダプターを持ち歩く必要がなく、自宅・カフェ・移動中など、限られた時間でも効率的に作業環境を整えることができます。

モバイルバッテリーとしても妥協しない性能と使いやすさ

モバイルバッテリーとして使用する場合も、最大45W出力に対応。

iPhone 17 Pro Maxであれば、約30分で最大66％まで充電可能と、スマートフォンやタブレットの急速充電にも十分なパワーを発揮します。

また、USB-Cケーブル＋USB-Cポート＋USB-Aポートの3ポート構成により、最大3台同時充電が可能。

バッテリー残量はパーセンテージ表示で一目で確認でき、パススルー機能や小電流モードなど、日常使いに配慮した機能も充実しています。

過充電保護、過放電保護、過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護などの保護対策を多重に搭載。国内の安全基準をクリアしたPSE認証取得済みで、どんなシーンでも安心してご使用いただけます。

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81071/table/77_1_1e8eabd7b8d109a594e59a3f4f5ed75b.jpg?v=202602050551 ]

UGREEN コンセント付きモバイルバッテリーは、 「高出力」「大容量」「持ち運びやすさ」を高次元で両立した一体型充電ソリューションです。多忙なビジネスパーソンや、移動の多い出張・旅行シーンにおいて、 最小限の荷物で、最大限の安心と電力を確保したいユーザーに最適な1台となっています。

限定キャンペーン情報

本製品は、2026年2月3日（火）よりAmazon.co.jp、日本市場楽天にて、希望小売価格9980円（税込）で販売を開始いたします、ぜひご覧ください。

AmazonにてUGREEN コンセント付きモバイルバッテリーをお得にご購入いただける特別クーポンをご用意しました。

対象プラットフォーム： Amazon

5％OFFクーポンコード： UGPRNE25

最終購入価格： 7,984円（税込）（希望小売価格9,980円の約80％）

クーポン利用期間： 2026年2月5日（木）16:00 ～ 2026年3月5日（木）22:00

※割引はAmazon.co.jp上のキャンペーンとクーポンを併用した場合に適用されます。

※キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合があります。

Amazon.co.jp：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJR9813B

日本市場楽天：

https://item.rakuten.co.jp/ugreen-gear/65820/

UGREENについて

UGREEN（株式会社ユーグリーン・ジャパン）は、スマートフォン、PC、タブレットをはじめとしたデバイス用周辺機器の開発から設計、製造、販売まで自社で一貫して行うテクノロジー企業です。

当社では、2012年の設立以来「More For You--テクノロジーで、無限に広がる、あなたの可能性。」を企業理念に掲げ、「暮らしを豊かにする製品作りで、個々人の幸福度を高め、社会の発展に貢献する」ことを使命に、現在では日本をはじめ、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダなど世界130カ国以上でブランドを展開。常に「お客さまの目線」で物事を考え、テクノロジーに苦手意識を持つお年寄りや初心者の方から、プロの技術者や企業利用まで、「すべての人のどんなニーズにも応えられる」オールラウンドな製品の開発・製造・販売に終始尽力してまいりました。おかげさまで1億人以上の方にご愛用いただき、信頼を寄せていただくブランドへと成長を続けております。

当社はこれまでに、1500を超える特許を取得し、iFデザイン賞やレッド・ドット・デザイン賞、VGP金賞、家電批評ベストバイなど数多くの デザイン賞も受賞。地球温暖化対策にも積極的に取り組んでおり、GaN半導体を採用することで、製造による環境への負荷およびエネルギーの損失を徹底的に減らし、「脱炭素社会」そして地球のグリーンな未来を世界一丸となって共に目指します。

【製品に関するお問い合わせ】

会社名：株式会社ユーグリーン・ジャパン

E-mail：support.jp@ugreen.com.cn

公式サイト：https://ugreen.jp/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/ugreenjapan

instagram：https://www.instagram.com/ugreen_japan/

Amazon公式サイト：https://bit.ly/ugreenstore

LINE：https://lin.ee/mkiIPyD