季節別に日本全国花の絶景スポットを巡る『季節をめぐる花絶景』大洋図書より2/5（木）発売！
季節を春、初夏、夏、秋に分け、北海道から沖縄まで全国の花の絶景スポットを、美しい写真とともにまとめました。
ほかにも、【日本五大桜をめぐる】、【高山で見られる花の絶景】、【冬に見頃の花絶景】など、テーマ性のあるロケーションや写真をセレクト。これから見頃を迎える絶景スポットや、待ち遠しい季節に想いを馳せるガイドとして、ぜひご活用ください。
【本書の構成】
◼︎第１章 春 桜と芽吹の絶景
弘前公園の桜／角館のシダレザクラ／北上市立公園展勝地／森田鉄工所 権現堂桜堤 Mirai Park ／国営ひたち海浜公園／河津桜と菜の花 ／佐倉ふるさと広場／浜名湖ガーデンパーク／花鳥山一本杉公園／観光農園花ひろば／となみチューリップフェア／吉野山 ／兵庫県立公園 あわじ花さじき／大阪城公園／紫雲出山／尾道千光寺公園／津山城 鶴山公園／大村公園／南阿蘇桜公園／世界遺産今帰仁城跡
コラム
春の花々
◼︎第２章 初夏 涼やかに咲く花の季節
上湧別チューリップ公園／ファーム富田／国営みちのく杜の湖畔公園／水郷潮来あやめ園／あしかがフラワーパーク／明月院羊山公園 芝桜の丘／月岡公園
形原温泉あじさいの里／メナード青山リゾートハーブガーデン／春日大社萬葉植物園／神戸布引ハーブ園 ／ロープウェイ／フラワーパーク浦島／日本庭園 由志園／河内藤園／ハウステンボス／くじゅう花公園
コラム
初夏の花々
◼︎第３章 夏 太陽に向かう花の季節
北竜町ひまわりまつり／展望花畑 四季彩の丘／津南ひまわり広場／古代蓮の里／三渓園／あけぼの山農業公園／ふなばしアンデルセン公園／志摩市観光農園／愛知牧場／北川村「モネの庭」マルモッタン／むつみフラワーロード／世羅高原牧場／ラワーパークかごしま
コラム
夏の花々
◼︎第４章 秋 名残を彩る花の季節
長井あやめ公園／やまがた川西ダリヤ園／第70回二本松の菊人形／巾着田曼珠沙華公園／国営昭和記念公園／ひるがの高原牧歌の里／ぎふワールド・ローズガーデン／万博記念公園／美山町かやぶきの里／とっとり花回廊／国営讃岐まんのう公園／波野そば畑
コラム
秋の花々
特集
◼︎日本五大桜をめぐる
三春滝桜 ／石戸蒲／大津山 實相寺／狩宿の下馬ザクラ／根尾谷淡墨ザクラ
◼︎高山で見られる花の絶景
霧ケ峰／八幡平山頂散策路／乗鞍岳畳平 お花畑／尾瀬ヶ原のミズバショウ／伊吹山
◼︎冬に見頃の花絶景
越前岬水仙ランド／白間津のお花畑／第53回 筑波山梅まつり／第１なぎさ公園 菜の花畑
◼︎花絶景マップ
●概要
書名：『季節をめぐる花絶景』
発行・発売：大洋図書
発売日：2026年2月5日（木）
価格：1480円（税込）
判型：A4（210×297mm）
仕様：総112頁／オールカラー
商品ページURL：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/hobby/id005657/