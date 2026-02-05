国道16号を見下ろす巨大「いるティー」出現！入間市×三井不動産の連携PRサイン完成

入間市役所

入間市（市長：杉島 理一郎）は、三井不動産株式会社の物流施設「三井不動産ロジスティクスパーク入間I（MFLP入間I）」の壁面に、市のマスコットキャラクター「いるティー」などをあしらった巨大PRサインを設置し、2月1日より掲出を開始しました。

また、本日2月5日には同施設の竣工記念式典が執り行われ、杉島市長が出席しました。新たな産業拠点の完成を祝うとともに、同社の地域貢献の理念と本市のシティプロモーション方針が合致して実現した本取組について、改めて披露されました。

PRサインの概要

施設との連携

- 国道16号側（南側）： 巨大「あ！いるティー」国道16号を行き交うドライバーや歩行者に向けて、【幅15m × 高さ5m】 の巨大な「いるティー」が手を振るデザインを採用。子どもたちが思わず「あ！いるティー！」とそのまま声に出したくなるメッセージと共に、市のシンボルキャラクターを強く印象付けます。- 圏央道側（北側）： 入間市への「お出迎え」サイン首都圏の物流の大動脈である圏央道（入間IC付近）に向け、【幅14m×高さ1.7m（サイズはおよそ）】 のワイドな画面で「ようこそ入間市へ -狭山茶の主産地-」のメッセージを掲出。入間市を訪れる方や通過するドライバーを、特産品の狭山茶とともに温かく「お出迎え」します。1．国道16号側（南側）： 巨大「あ！いるティー」2．圏央道側（北側）： 入間市への「お出迎え」サイン

本施設とは「災害時における地域防災力向上のための協定」も締結しており、本日の式典においても、防災拠点としての機能や地域との共生が強調されました。 PRサインの設置だけでなく、施設内での地域文化発信など、多角的な官民連携を推進しています。

施設概要

名称： 三井不動産ロジスティクスパーク入間I（MFLP入間I）

所在： 埼玉県入間市大字小谷田1256-1

竣工： 2026年1月31日

入間市について

【狭山茶の郷から世界へ】入間市が描く「Well-being City」の未来図～伝統の茶文化と最先端のまちづくりが織りなす、心豊かな暮らしの新モデル～

首都圏から電車で約1時間。市内には緑豊かな茶畑が広がり、季節の移ろいとともに風景が変化する、どこか懐かしい景色が残されています。入間市は、商業的茶産地としては日本最北に位置し、狭山茶の発展とブランド化に大きく関わってきた地域です。歴史ある茶文化を大切にしながら、現在では多様な文化や価値観を取り入れたまちづくりに取り組んでいます。

伝統と多様性が調和する、入間市ならではの景観

関東平野の自然に恵まれたこの地では、代々受け継がれてきた茶農家の手により、狭山茶が丁寧に育てられています。

一方で、米軍基地跡地を再整備した「ジョンソンタウン」や、大型商業施設「三井アウトレットパーク入間」などもあり、伝統と現代的な要素が調和したまちの風景が広がります。

こうした多様性こそが、入間市の大きな魅力の一つです。

🏆 SDGs未来都市としての挑戦「Well-being Cityいるま」

2022年、入間市は内閣府より「SDGs未来都市」に選定されました。

これを契機に、市は「健康と幸せを実感できる未来共創都市『Well-being Cityいるま』」をビジョンに掲げ、地域資源を活かした持続可能なまちづくりを推進しています。

同年10月には、地域の誇りである狭山茶の魅力を次世代へとつなぐため、全国初の「おいしい狭山茶大好き条例」を施行しました。

市民・事業者・行政が連携し、地域文化の継承と活性化に取り組んでいます。

💡 未来の「原風景」を描くプロジェクト

「心豊かでいられる、『未来の原風景』を創造し、伝承する。」

この想いのもと、入間市では、変化の激しい時代においても、人と人とのつながりや、地域固有の風景・文化を大切にしたまちづくりを進めています。

従来の枠にとらわれず、市民とともに未来を描く取り組みは、今後もより良い地域社会の実現を目指す一助となることを期待しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pW2egzDwMXc ]

📊 注目ポイント

- 商業的茶産地としては日本最北、400年の歴史を持つ狭山茶の産地- SDGs未来都市（2022年選定）としての持続可能なまちづくり- 狭山茶文化・アメリカンカルチャー・都市型商業が共存する多様な都市景観- 市民と共につくる「Well-being Cityいるま」のビジョン- 全国初の「おいしい狭山茶大好き条例」による茶文化振興と継承

▼企業などからの、入間の地域課題解決のための提案フォームはコチラ

いるま未来共創ラボ https://www.city.iruma.saitama.jp/gyosei_joho/purpose/10547.html

