【東京ミッドタウン日比谷】「日比谷ライブパフォーマンスアワード」追加審査員を発表！ジャンルを越えた視点で“その瞬間に生まれる表現”を評価

グランプリ受賞者は、審査員を務める、ライブパフォーマンスの可能性を広げ続ける音楽ユニット ペルピンズとのコラボレーションを実施。圧倒的な表現力で多くの観客を魅了してきたペルピンズとの共創を通じて、受賞者自身のライブパフォーマンスをさらに磨き、新たな表現の可能性へとつなげます。その場で生まれる空気感や表現力を重視する本アワードの理念のもと、コラボレーションの内容は受賞者の個性や表現を起点に検討します。