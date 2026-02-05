こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「サステナブル・ブランド国際会議 2026 東京・丸の内」 にスポンサーとして参画、博展 クリエイティブディレクターの中里が登壇します。
株式会社博展（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原田 淳、以下、博展）は、2026年 2月18日（水）・19日（木）に東京国際フォーラムで開催される「第10回 サステナブル・ブランド国際会議 2026 東京・丸の内」（主催：サステナブル・ブランド ジャパン／株式会社Sinc 東京都中央区、代表取締役社長CEO：田中 信康、以下、SB国際会議）にブロンズスポンサーとして参画します。また、本会議内の「次世代共創プログラム ESD Teacher’s Camp」にて、博展 クリエイティブディレクターの中里 洋介が登壇し、産学連携のプロジェクトについてご紹介いたします。
会期 ：2026年 2月18日 (水) ・19日 (木) ※2日間開催
会場 ：東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）
参加者数：5,000名（予定）
開催内容：セッション、ワークショップ、ネットワーキング企画 など
参加費 ：有料（事前登録制）
主催 ：株式会社Sinc
共催 ：Sustainable Brands, PBC.（本社：米国）
協賛 ：スポンサー・パートナー企業各社
SB国際会議は、国内最大級のサステナビリティに関するコミュニティ・カンファレンスです。
本会議において博展は、ブースを出展し自社の資源循環型イベントの取り組みを紹介するとともに、サステナブル・ブランド ジャパンが「GOOD DESIGN Marunouchi」にて主催する、サステナビリティをテーマにした展示会「あわいのゆくえ - 自然と人が結び直してきた関係のかたち」の企画プロデュース、空間デザイン、施工も担当しております。
■展覧会「あわいのゆくえ - 自然と人が結び直してきた関係のかたち」について
会 期：2026年2月16日(月)-25日(水) 11:00-20:00（最終日のみ18:00まで）
会 場：GOOD DESIGN Marunouchi
参 加：入場無料
主 催：サステナブル・ブランド ジャパン（株式会社Sinc）
協 力：公益財団法人日本デザイン振興会
プロデュース・企画デザイン・制作：株式会社博展
展覧会サイト：https://eventory.cc/event/sb-os-ex26
■「次世代共創プログラム ESD Teacher’s Camp」の登壇者について
中里 洋介 株式会社博展 クリエイティブディレクター
1987年横浜生まれ、東京芸術大学 先端芸術表現専攻 修了。その後、東京芸術大学大学院の助勤務を経て2018年から株式会社博展に入社。「体験をデザインする」をベースにクリエイティブディレクターとして地域や教育関係に携わる。
主な受賞歴として、オランダFrame AwardにてWINDOW DISPLAY部門年間最優秀賞受賞。イギリスのD&AD Awardsにてwood Pencilダブル受賞など。
中里は、「体験と学び」という視点でこれまで多くの産学連携プロジェクトを手掛けております。その実績を紹介することで、参加される教員の皆様に、産学連携での授業の可能性を提示します。
【主な産学連携プロジェクトの実績】
・かえつ有明中・高等学校｜Kumoo (クモー）：https://www.hakuten.co.jp/works/kumoo
・かえつ有明中・高等学校、住友不動産商業マネジメント株式会社 |ARIAKE MIKOSHI PROJECT：https://www.hakuten.co.jp/story/ariakemikoshi
・新渡戸文化学園、バタフライ｜Ping-pong Block Project：https://www.hakuten.co.jp/news/post_12784
■サステナブル・ブランド国際会議（SB国際会議）について
2006年に米国で誕生したサステナブル・ブランドは、未来に選ばれるブランドであるために挑戦を続けるブランド・イノベーターが集う世界有数のグローバル・コミュニティです。
本コミュニティが主催する「SB国際会議」は、サステナビリティのリーダーが集い、議論とネットワークを深める場として世界9ヵ国10都市（2024年度実績）で開催されています。日本国内では、博展が2017年より毎年開催を続けてまいりました。2025年には、株式会社Sinc社に当事業の譲渡を行い、10回目を迎える今回は、同社が日本国内における本活動を推進しています。
・事業譲渡に関するお知らせ：https://www.hakuten.co.jp/news/post_11076
・SB-J ニュースサイト：https://www.sustainablebrands.jp
・SB国際会議 2026 東京・丸の内 サイト：https://sb-tokyo.com/2026/
■次世代共創プログラム ESD Teacher’s Campについて
ESD Teacher’s Campは、小・中・高の先生50名をSB国際会議の場にご招待するプログラムです。2日間のプログラムの中で、参加教員とスポンサー企業がサステナブル社会実現に向けて語り合う時間が設けられています。
https://sb-tokyo.com/2026/program/next-generation/esd-teachers-camp/
■株式会社博展について
代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO／田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO／原田 淳
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
設立：1970年3月
事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
