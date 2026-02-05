¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾¾ëÂç³Ø¡ÛÅÁÀâ¤Î±þ±çÃÄÄ¹¡¦¥¸¥ó¥È¥·¥ª»á¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±þ±ç¶Ê¤òÀ©ºî ¡¼2/10 Å·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¥¸¥ó¥È¥·¥ª»á¡¦·ÄØæOB±þ±ç·Ý¿Í ÇßÅÄ¸µµ¤¤è¤¯»á¤Ë¤è¤ë±þ±ç»ØÆ³¤ò¼Â»Ü
Ì¾¾ëÂç³Ø¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢³ØÄ¹¡§Ìî¸ý ¸÷Àë¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£µ·î¤Ë·Þ¤¨¤ë³«³Ø100¼þÇ¯µÇ°¤Î»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºî¶Ê²È¡¦¥¸¥ó¥È¥·¥ª»á¤Ë°Ñ¾ü¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±þ±ç¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±þ±ç¶Ê¤Ï¡¢³ØÀ¸¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö±þ±ç³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢³ØÀ¸¤ÎÁÛ¤¤¤äÂç³Ø¤ÎÆÃ¿§¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¡¢¥¸¥ó¥È¥·¥ª»á¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò½Å¤Í¤Æ´°À®¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤Ï¸½ºß¡¢Ì¾¾ëÂç³ØÂÎ°é²ñØæ±çÔ¥¡Ê¥ê¡¼¥À¡¼Éô¡¦¿áÁÕ³ÚÉô¡¦¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¡Ë¤¬ÈäÏª¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ó¥È¥·¥ª»á¤¬Ì¾¾ëÂç³ØÅ·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÍè¹»¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÎºÇ½ª»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø±þ±ç»ØÆ³ÉôOB¤Ç±þ±ç·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÇßÅÄ¸µµ¤¤è¤¯»á¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë¡Ë¤â¶î¤±ÉÕ¤±¡¢Øæ±çÔ¥¤Î±þ±ç»ØÆ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´¼èºà¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·±þ±ç¶Ê¤Ï3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅ·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¡ÖÌ¾¾ëÂç³Ø³«³Ø100¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊLIONS ARENA¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖLIONS ARENA´°À®µÇ°FESTA¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆü¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡
¡¡¢¨Îý½¬¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡¡
¡¡¢¨ÇßÅÄ»á¤ÏÍâ2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°¤âÍè¹»Í½Äê
¡¡10:00¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¸¥ó¥È¥·¥ª»á¡¢ÇßÅÄ¸µµ¤¤è¤¯»á¡¡Íè¹»¡ÊÌ¾¾ëÂç³ØÅ·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¡¡10:00¡Á12:30¡¡Øæ±çÔ¥¿áÁÕ³ÚÉô¡§¥¸¥ó¥È¥·¥ª»á¤Ë¤è¤ë³Ú¶ÊºÇ½ªÄ´À°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Øæ±çÔ¥¥ê¡¼¥À¡¼Éô¡¦¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¡§ÇßÅÄ¸µµ¤¤è¤¯»á¤Ë¤è¤ë±þ±ç»ØÆ³
¡¡14:30¡Á¡¡¡¡¡¡ Øæ±çÔ¥¡¦¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¹çÆ±±þ±çÎý½¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¹Å¼°ÌîµåÉô »³ÆâÁÔÇÏ ¿·´ÆÆÄ¤âÎ©¤Á²ñ¤¤Í½Äê¡Ë
¡¡16:00¡Á¡¡¡¡¡¡ Áí»Å¾å¤²
¡¡17:00¡¡¡¡¡¡¡¡ ½ªÎ»Í½Äê
¡Ú¾ì½ê¡Û
Ì¾¾ëÂç³ØÅ·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ 8¹æ´Û7³¬ ¶¦Æ±Îý½¬¾ì
¡¡¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý°ìÃúÌÜ501ÈÖÃÏ¡Ë
¡¡¡¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥×»²¾È
¡Ú¼èºà¿½¹þ¡Û
¡¦¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢2·î9Æü¡Ê·î¡Ë15:00¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ koho@ccml.meijo-u.ac.jp¡¡¤Ø¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥á¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¸¥ó¥È¥·¥ª¼èºà¡¿¼ÒÌ¾¡×¤È¤·¡¢ËÜÊ¸¤Ë¤Ï¡¢¡Éô½ðÌ¾¡¡¢Ã´Åö¼ÔÌ¾¡¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¤»²²Ã¿Í¿ô¡¡¥¼ÖÎ¾¾è¤êÆþ¤ìÍÌµ¡Ê¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÉÔÍ×¡Ë¤ò¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌä¹ç¤»Àè¡Û
Ì¾¾ëÂç³ØÁíÌ³Éô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²Ý¡¡
¡¡TEL : 052-838-2551
¡ÚÎ¬Îò¡Û
¡ã¥¸¥ó¥È¥·¥ª¡Êºî¶Ê²È¡Ë¡ä
1980Ç¯5·î18Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ³Ø1Ç¯¤Î»þ¤Î1993Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î±þ±çÃÄ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢14ºÐ¤ÇÁª¼ê±þ±ç¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º±þ±çÃÄ°÷¤È¤·¤Æ³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä±þ±çÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥«¥Ð¥ó¥É¡ÖLazy Bone¡×¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥ÈÃ´Åö¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2002Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢2010Ç¯¤ËÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º±þ±çÃÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡Ê2015Ç¯¤Þ¤Ç¡Ë¡£2018Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤ÇÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î±þ±ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥×¥íÌîµå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¹â¹»¡¦Âç³ØÌîµå¡¢J¥ê¡¼¥°¡¢B¥ê¡¼¥°Åù¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤Ø³èÆ°ÎÎ°è¤ò¹¤²¡¢±þ±ç²ÎÀ©ºî¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÌîµå¤È±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ëÂç¸¦µæÆÉËÜ¡Ù¡£
¡ãÇßÅÄ¸µµ¤¤è¤¯¡Ê±þ±ç·Ý¿Í¡Ë¡ä
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë½êÂ°¤Î¡È±þ±ç·Ý¿Í¡É¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø±þ±ç»ØÆ³Éô¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤ªÂê¤ò¡Ö±þ±ç¡×¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ë¡ÈÂ¨¶½±þ±ç¡É¤òÉð´ï¤Ë³Æ¼ï¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¡£SNS¤Ç¤ÏËèÆü±þ±ç¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¡Ö#¤Þ¤¤¤Ë¤Á±þ±ç¡×¤ò1Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢YouTube¤Ç¤â¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·Æü¡¹ÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
±þ±ç¶Ê¤Ï¡¢³ØÀ¸¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö±þ±ç³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢³ØÀ¸¤ÎÁÛ¤¤¤äÂç³Ø¤ÎÆÃ¿§¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¡¢¥¸¥ó¥È¥·¥ª»á¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò½Å¤Í¤Æ´°À®¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤Ï¸½ºß¡¢Ì¾¾ëÂç³ØÂÎ°é²ñØæ±çÔ¥¡Ê¥ê¡¼¥À¡¼Éô¡¦¿áÁÕ³ÚÉô¡¦¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¡Ë¤¬ÈäÏª¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·±þ±ç¶Ê¤Ï3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅ·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¡ÖÌ¾¾ëÂç³Ø³«³Ø100¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊLIONS ARENA¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖLIONS ARENA´°À®µÇ°FESTA¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆü¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡
¡¡¢¨Îý½¬¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡¡
¡¡¢¨ÇßÅÄ»á¤ÏÍâ2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°¤âÍè¹»Í½Äê
¡¡10:00¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¸¥ó¥È¥·¥ª»á¡¢ÇßÅÄ¸µµ¤¤è¤¯»á¡¡Íè¹»¡ÊÌ¾¾ëÂç³ØÅ·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¡¡10:00¡Á12:30¡¡Øæ±çÔ¥¿áÁÕ³ÚÉô¡§¥¸¥ó¥È¥·¥ª»á¤Ë¤è¤ë³Ú¶ÊºÇ½ªÄ´À°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Øæ±çÔ¥¥ê¡¼¥À¡¼Éô¡¦¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¡§ÇßÅÄ¸µµ¤¤è¤¯»á¤Ë¤è¤ë±þ±ç»ØÆ³
¡¡14:30¡Á¡¡¡¡¡¡ Øæ±çÔ¥¡¦¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¹çÆ±±þ±çÎý½¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¹Å¼°ÌîµåÉô »³ÆâÁÔÇÏ ¿·´ÆÆÄ¤âÎ©¤Á²ñ¤¤Í½Äê¡Ë
¡¡16:00¡Á¡¡¡¡¡¡ Áí»Å¾å¤²
¡¡17:00¡¡¡¡¡¡¡¡ ½ªÎ»Í½Äê
¡Ú¾ì½ê¡Û
Ì¾¾ëÂç³ØÅ·Çò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ 8¹æ´Û7³¬ ¶¦Æ±Îý½¬¾ì
¡¡¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý°ìÃúÌÜ501ÈÖÃÏ¡Ë
¡¡¡¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥×»²¾È
¡Ú¼èºà¿½¹þ¡Û
¡¦¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢2·î9Æü¡Ê·î¡Ë15:00¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ koho@ccml.meijo-u.ac.jp¡¡¤Ø¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥á¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¸¥ó¥È¥·¥ª¼èºà¡¿¼ÒÌ¾¡×¤È¤·¡¢ËÜÊ¸¤Ë¤Ï¡¢¡Éô½ðÌ¾¡¡¢Ã´Åö¼ÔÌ¾¡¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¤»²²Ã¿Í¿ô¡¡¥¼ÖÎ¾¾è¤êÆþ¤ìÍÌµ¡Ê¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÉÔÍ×¡Ë¤ò¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌä¹ç¤»Àè¡Û
Ì¾¾ëÂç³ØÁíÌ³Éô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²Ý¡¡
¡¡TEL : 052-838-2551
¡ÚÎ¬Îò¡Û
¡ã¥¸¥ó¥È¥·¥ª¡Êºî¶Ê²È¡Ë¡ä
1980Ç¯5·î18Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ³Ø1Ç¯¤Î»þ¤Î1993Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î±þ±çÃÄ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢14ºÐ¤ÇÁª¼ê±þ±ç¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º±þ±çÃÄ°÷¤È¤·¤Æ³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä±þ±çÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥«¥Ð¥ó¥É¡ÖLazy Bone¡×¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥ÈÃ´Åö¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2002Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢2010Ç¯¤ËÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º±þ±çÃÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡Ê2015Ç¯¤Þ¤Ç¡Ë¡£2018Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤ÇÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î±þ±ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥×¥íÌîµå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¹â¹»¡¦Âç³ØÌîµå¡¢J¥ê¡¼¥°¡¢B¥ê¡¼¥°Åù¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤Ø³èÆ°ÎÎ°è¤ò¹¤²¡¢±þ±ç²ÎÀ©ºî¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÌîµå¤È±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ëÂç¸¦µæÆÉËÜ¡Ù¡£
¡ãÇßÅÄ¸µµ¤¤è¤¯¡Ê±þ±ç·Ý¿Í¡Ë¡ä
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë½êÂ°¤Î¡È±þ±ç·Ý¿Í¡É¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø±þ±ç»ØÆ³Éô¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤ªÂê¤ò¡Ö±þ±ç¡×¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ë¡ÈÂ¨¶½±þ±ç¡É¤òÉð´ï¤Ë³Æ¼ï¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¡£SNS¤Ç¤ÏËèÆü±þ±ç¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¡Ö#¤Þ¤¤¤Ë¤Á±þ±ç¡×¤ò1Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢YouTube¤Ç¤â¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·Æü¡¹ÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/