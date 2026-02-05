難治性緑内障の新たな選択肢-2031年27.59億米ドル規模へ拡大する水性シャント市場
緑内障は眼内圧（IOP）の上昇によって視神経が不可逆的に損傷されることを特徴とする眼疾患である。緑内障ドレーンは、緑内障の治療に使用される医療機器であり、眼内に植え込むことで新たな房水排出経路を構築し、眼内圧を低下させるものである。
緑内障水性シャント市場は、加齢性眼疾患の増加や治療技術の進化により、着実に発展を遂げている分野である。従来の点眼薬やレーザー治療に代わる外科的手段として、水性シャントの重要性は年々高まっている。特に、従来手術では効果が限定的であった難治性緑内障において、シャントデバイスは新たな治療オプションとして注目を集めている。ミニマルインベイシブ（低侵襲）な設計や材料技術の進歩により、安全性と有効性の両立が可能になり、臨床現場での受容も広がっている。
本市場の成長を後押ししている主な要因には、世界的な高齢化の進行、患者のQOL向上に対するニーズの高まり、ならびに外科的治療法における革新技術の登場が挙げられる。特に、患者にとって負担が少なく再治療のリスクを抑える製品が好まれる傾向にある。さらに、医療機器の小型化・高度化により、眼科医による手術の習熟度向上と合わせて市場浸透が進行している。また、一部地域では保険償還の対象としても認められつつあり、導入障壁の低下も市場拡大に寄与している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界緑内障水性シャント市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/55685/glaucoma-aqueous-shunt）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが12.5%で、2031年までにグローバル緑内障水性シャント市場規模は27.59億米ドルに達すると予測されている。
図. 緑内障水性シャント世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340963/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340963/images/bodyimage2】
図. 世界の緑内障水性シャント市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、緑内障水性シャントの世界的な主要製造業者には、Glaukos Corp、AbbVie、Alconなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約67.0%の市場シェアを持っていた。
企業の成長機会としては、先進国市場での医療機関との連携による導入拡大が鍵を握る。特に米欧市場では、エビデンスに基づいた臨床データや長期的な術後管理体制が重視されるため、高品質かつ信頼性の高い製品供給体制が必要とされる。また、眼科手術機器メーカーとの技術提携や共同研究によって、製品ポートフォリオを強化し、付加価値の高いソリューション提案を行うことが競争力強化に直結する。
新興市場においては、眼科医療インフラの整備とともに、緑内障に対する啓発活動や教育プログラムが重要な役割を果たす。この分野では、コスト効率の良い製品の投入とともに、現地販売網の強化が普及を左右する要素となる。また、地域特有の疾病傾向や治療習慣に対応した製品仕様の最適化も求められる。製品導入後のフォローアップやアフターサービス体制の充実も、ブランド信頼性を高める上で不可欠である。
将来的には、デジタル技術との融合によるスマート水性シャントの開発や、患者モニタリングシステムとの連携が期待される。遠隔医療やデータ可視化ニーズが高まる中で、手術結果の定量的評価や予後のトラッキング機能を備えた製品は市場における差別化要素となる。また、規制環境の変化や医療政策への適応力も企業成長を左右する要因であり、グローバルな視点からの製品設計と事業展開が今後ますます重要となる。
