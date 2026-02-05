飲む発酵であたたまる。玄米糀と酒粕の「酒粕入り玄米豆乳スープ」が御茶ノ水で味わえる。新潟発POPUPストアFARM8 STANDにて2/8まで提供
株式会社FARM8（本社：新潟県長岡市、代表取締役：樺沢敦）は、JR御茶ノ水駅「エキュートエディション御茶ノ水」2階(改札外）にて展開中のPOPUPストア「FARM8 STAND」にて、店舗最終日となる2月8日（日）までの期間限定メニューとして「酒粕入り玄米豆乳スープ（酒粕と豆乳仕立て）」を販売します。
本メニューは、新潟の発酵文化をもっと身近に感じてほしいという思いから開発しました。
玄米糀と酒粕、ふたつの新潟生まれの発酵素材を一杯に。特別なものではなく、日常に取り入れやすい形で届けたい--寒い季節にぴったりの、体があたたまるスープです。
店頭で販売している「RICE KOJI DIP（熟成玄米塩こうじ）」に酒粕と豆乳を合わせ、誰でも親しみやすい味わいに仕上げました。「RICE KOJI DIP」は、味噌の代わりや調味料として幅広く使える発酵食品です。今回のスープは、その応用例のひとつであり、体験として伝える試みでもあります。
仕上げには、新潟らしさを感じる玄米のポン菓子をトッピング。スープに溶け込むことで食感が変化し、最後まで楽しめる一杯に仕上げました。
食べること自体が、発酵の新たな活用につながる--そんな循環を、御茶ノ水の店舗から発信しています。
■ RICE KOJI DIP（熟成玄米塩こうじ）とは
お米とお塩だけで作ったおみそ調味料「RICE KOJI DIP（ライスコウジディップ）」。大豆の代わりに玄米を使用し、長期熟成させたことにより、麹の甘みと玄米の旨み、芳醇な香りが楽しめます。
＜使い方＞
・味噌汁の代わりに
・野菜につけてそのまま
・炒め物や和え物の調味料として
・塩こうじと同じ使い方もOK
※現在、御茶ノ水のPOPUP店舗のほか、新潟県長岡市にあるFARM8直営店「LIS摂田屋（リスセッタヤ）」で販売しています。
■ 限定メニュー概要
商品名：酒粕入り玄米豆乳スープ（酒粕と豆乳仕立て）
提供期間：提供中～2026年2月8日（日）
販売価格：540円（税込）
場所：FARM8 STAND（JR御茶ノ水駅構内 エキュートエディション御茶ノ水2F・改札外）
特徴：
・「RICE KOJI DIP（熟成玄米塩こうじ）」を使用
・酒粕×豆乳の発酵スープ
・玄米ポン菓子のもちもち食感がアクセント
御茶ノ水の店舗での営業は残りわずかとなりますが、最後まで発酵の魅力と、新潟の素材が持つおいしさを丁寧に伝えていきます。
この場所、このタイミングだからこそ味わえる限定メニューを、ぜひお楽しみください。
■ FARM8 STANDについて
「FARM8 STAND」は、2025年5月にオープンした"発酵・日本酒・ものづくり"をテーマとした体験型POPUPストア。新潟の発酵文化を東京の駅ナカで届ける場として、新潟地酒12銘柄の飲み放題、酒粕を使ったドリンクや発酵食品の販売、新鮮な酒粕を月曜日だけ大特価で提供する「Hacco Monday」などを実施してきました。
当初3ヶ月限定のPOPUPの予定でしたが、多くのお客様からご要望をいただき2度の延長を経て、合計9ヶ月間の長期開催となりました。2026年2月8日（日）をもって営業終了となります。
所在地：JR御茶ノ水駅構内「エキュートエディション御茶ノ水」2階（改札外）
営業時間：11:00～21:00（土日祝は～20:00）
営業期間：2026年2月8日（日）まで
■ FARM8について
新潟県長岡市に本社を置き、「"地域を食べる"をデザインする」をテーマに事業を展開。
乳酸菌発酵酒粕から作る「JOGURT」、発酵ドリンクを提供する「Hacco to go!」のほか、コシヒカリ玄米から作る玄米珈琲、甘酒カフェシリーズなどの商品開発。さらには全国100以上の酒蔵と連携してポストに届く日本酒定期便「SAKEPOST」の運営、日本酒カクテルの素「ぽんしゅグリア」をはじめ「BOKKA」「FER」などの日本酒カクテル事業も手がけ、新潟の伝統産業である酒蔵を未来に残す活動と、地域資源に新しい価値を生み出す商品開発・自社製造販売を展開しています。
会社名：株式会社FARM8
本社：新潟県長岡市来迎寺前田3662
代表：代表取締役 樺沢敦
設立：2015年2月
URL：https://farm8.jp/
