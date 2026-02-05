2月14日(土)東京国際フォーラムで「城ドラフェス2025-2026」開催！腕ONE/OFFの年間王者決定戦や声優LIVEなど盛りだくさん
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』の公式オフラインイベント「城ドラフェスティバル2025-2026」を東京国際フォーラムで開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340966/images/bodyimage1】
◆『城ドラフェスティバル2025-2026』特設サイト:https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2025/tokyo
2月14日(土)、東京国際フォーラムにて「城ドラフェスティバル2025-2026」を開催！当日は2025年からこれまで続いてきた「腕ONEグランプリ」「腕OFFキャラグランプリ」の王者を決める賞金付きバトルが開催。さらにガールソングの歌い手である水沢史絵さん(レッドラガール役)、渡部恵子さん(ホワドラガール役)、田村奈央さん(ゴーレムガール役)による「声優ソングライブ」に加え、当日限定「ウルトラマンシリーズ超宝くじ」の当選番号の発表も予定されております。入場は無料！ぜひご家族・ご友人お誘い合わせの上、ご来場下さい。
※一部、有料席がございます。前売りチケットの販売は2月9日(月)11:59で終了。当日チケットも販売予定です
「腕ONEグランプリ」&「腕OFFキャラグランプリ」各試合が開催
2025年からこれまで続いてきた「腕ONEグランプリ」「腕OFFキャラグランプリ」の王者決定戦など、歴戦を潜り抜けてきた出場者（チーム）による熱き戦いが繰り広げられます。当会場では『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルでもお馴染み、“城ドラ大好き倶楽部”のさねしげが解説を、西くぼアナが進行を担当いたします。
◎「腕ONEグランプリ」王者決定戦
「腕ONEグランプリ」で優勝したチームには以下の賞金が贈られます。
＜ソロ優勝賞金＞ 30万円、限定剣士お着替え「腕ONEソロ王者セット」
＜トリオ優勝賞金＞ 30万円(1人10万円) 、限定剣士お着替え「腕ONEトリオ王者セット」
◆「腕ONEグランプリ」特設ページ:
https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2025/udeone
◎「腕OFFキャラグランプリ」王者決定戦
「腕OFFキャラグランプリ」で優勝したチームには以下の賞品が贈られます。
＜ソロ賞品＞
優勝：30万ルビー、限定剣士お着替え「腕OFFソロ王者セット」
準優勝：10万ルビー
＜タッグ優勝賞品＞
優勝：15万ルビー(1人分) 、限定剣士お着替え「腕OFFタッグ王者セット」
準優勝：5万ルビー(1人分)
＜トリオ優勝賞品＞
優勝：10万ルビー(1人分) 、限定剣士お着替え「腕OFFトリオ王者セット」
準優勝：4万ルビー(1人分)
◆「腕OFFキャラグランプリ」特設ページ:
https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2025/udeoff
「城ドラテーマソングLIVE」や「声優ソングライブ」開催決定！
2月14日(土)に開催される「城ドラフェス2025-2026」会場では、「城とドラゴン10周年テーマソング」を歌った若杉葉奈さんと村山董絃さんによる「城ドラテーマソングLIVE」や、人気声優の水沢史絵さん(レッドラガール役)、渡部恵子さん(ホワドラガール役)、田村奈央さん(ゴーレムガール役)による「声優ソングライブ」を行います。フルバージョンの生歌唱が聞ける貴重な機会をお見逃しなく！
ゲームと連動！「城ドラフェス当日限定“イイ”こと！」イベント開催
当日はバレンタインデーということで、「バレンタインミッション」などゲームと連動したイベントも開催します。
