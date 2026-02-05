「合計1,625URLを調査して分かった AI Over viewsの傾向と対策」を公開
～引用の65.0%に「構造化データ」が設置。DR（ドメインランク）の高さと直近6ヶ月以内の更新がAIO表示の鍵に～
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査とホワイトペーパー制作、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、2025年8月~10月に「AIによる概要（AI Overviews、以下AIO）」に関する実態調査」を実施しました。
本調査では、YMYLや検索ボリュームに縛られない100キーワードにおいて、AIOに引用された合計1,645URLを分析 。その結果、生成AIが情報を集約・引用する際のアルゴリズムには、従来のSEO評価軸と共通する明確な傾向があることが浮き彫りになりました
【調査概要】
調査機関： 株式会社はちのす制作
調査対象： Google検索の「AIによる概要」に引用された合計1,645URL
調査期間：2025年8月～2025年10月
調査方法：引用ページのDR（ドメインランク）、著者情報の有無、更新日、構造化データの有無、コンテンツの配置位置
※本調査では、小数点第2位を四捨五入しています。そのため、数字の合計が100％とならない場合があります。
調査結果トピックス
Q1：Webサイトの権威性（DR）は引用率に影響しますか？
結果：DRが高いサイトほど引用されやすい傾向が顕著に。 DR 0～80の範囲において、DRが高まるにつれて引用数が右肩上がりに増加していることが確認されました 。検索順位が高いページほどAIOでも引用されやすく、サイト全体の信頼性が重要な指標となっています。
Q2：記事の「新しさ」は引用にどの程度関与しますか？
結果：引用された記事の31.6%が「直近6ヶ月以内」に更新。 Googleは「新しい情報＝正しい情報」の基準の一つとして判断している可能性が高く、定期的なメンテナンスがAIO対策（LLMO）においても有効であることが示唆されました 。
Q3：テクニカルな対策（構造化データ）の効果は？
結果：引用されたページの65.0%に構造化データが設置されていた。 構造化データ（Organization, Breadcrumb List など）を設置することで、AIがコンテンツ構造を正しく読み取れるようになり、引用率が高まる傾向にあります 。
Q4：ページ内のコンテンツ配置は重要ですか？
結果：ページ「上部」の引用率が54.3%と過半数を占める。 AIOのクローラーはページ上部を重要視する傾向があります 。結論や要約を冒頭に配置する「結論優先型」の構成が、AIに選ばれるための必須条件と言えます 。
考察：AIO対策とSEO対策の本質は変わらない
調査を通じて、AIO対策（LLMO）においても、DRの強化や情報の最新性、ユーザーの検索意図に沿ったコンテンツ配置が極めて重要であることが証明されました 。情報の届け方が「検索順位」から「AIによる要約」に変わっても、Googleが掲げる「ユーザー目線の良い情報」を評価する本質は変わっていません 。
はちのす制作では、本調査結果に基づき、AIOに引用されやすいコンテンツ制作およびLLMO戦略の策定を支援しています 。
当レポート資料は下記よりダウンロードできます。
https://hachinosu-seisaku.co.jp/dl/aio-tyousa-kekka/
【引用・転載時のクレジット表記について】 本リリースの引用・転載は、必ずクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。 ＜例＞「株式会社はちのす制作（https://hachinosu-seisaku.co.jp/）が実施した調査結果によると……」
