酒造りの職人の手はなぜ美しい？その答えを体験できる3日間。酒粕美容体験＆酒粕チョコフォンデュ、FARM8 STAND御茶ノ水【2/6～8】
株式会社FARM8（本社：新潟県長岡市、代表取締役：樺沢敦）は、JR御茶ノ水駅直結「エキュートエディション御茶ノ水」2階(改札外)にて展開中のPOPUPストア「FARM8 STAND」にて、現在開催中の「酒粕サイクル・フェス」の一環として、2026年2月6日（金）～2月8日（日）の3日間、酒粕を使った美容体験と限定スイーツ体験を実施します。
酒造りの現場で働く職人の手は、美しいと言われてきました。その理由のひとつが、日本酒造りの過程で触れる発酵成分。。本イベントでは、日本酒の副産物である酒粕の美容効果を実際に肌で感じていただける体験メニューをご用意しました。
また、バレンタイン直前のこの時期にぴったりの「酒粕チョコフォンデュ」も登場。発酵食品同士である酒粕とチョコレートを組み合わせた、新感覚の温かいスイーツです。
■ 酒粕美容体験
酒粕ハンドエステ体験
酒粕から作った特製ペーストで、しっとりとした肌質を体験いただけます。
酒粕バスボム作り
酒粕パウダーを使って、自分だけのバスボムを作れる体験。ご自宅でも酒粕美容を楽しめるお土産としてお持ち帰りいただけます。
開催時間：13:00～19:00（1時間おきに開催、所要時間約15分）
体験費：両方参加 800円／どちらか片方 500円（税込）
■ 酒粕チョコフォンデュ
発酵食品同士である酒粕とチョコレートを組み合わせた、冬にぴったりの温かいスイーツ。
機材を使わず手軽なディップスタイルでの提供。濃厚な酒粕チョコフォンデュに、酒粕パウダーを使用した酒粕ワッフルとドライフルーツをディップしてお楽しみください。
提供時間：13:00～（各日20食限定、なくなり次第終了）
販売価格：680円（税込）
■ 開催概要
イベント名：酒粕サイクル・フェス「酒粕体験メニュー」
開催日：2026年2月6日（金）～2月8日（日）3日間
場所：FARM8 STAND（JR御茶ノ水駅構内 エキュートエディション御茶ノ水2F・改札外）
内容：
・酒粕美容体験（ハンドエステ／バスボム作り）
・酒粕チョコフォンデュ
本イベントは、酒粕を「特別な素材」ではなく、日常の中で循環させていくためのヒントを体験として届ける試みです。
御茶ノ水での営業は残りわずかとなりますが、最後の週末まで、酒粕と発酵の可能性を"体験できる場"として発信していきます。
■ FARM8 STANDについて
「FARM8 STAND」は、2025年5月に期間限定でオープンした"発酵・日本酒・ものづくり"をテーマとした体験型POPUPストア。新潟の発酵文化を東京の駅ナカで届ける場として、新潟地酒12銘柄の飲み放題、酒粕を使ったドリンクや発酵食品の販売、新鮮な酒粕を月曜日だけ大特価で提供する「Hacco Monday」などを実施してきました。
当初3ヶ月限定のPOPUPの予定でしたが、多くのお客様からご要望をいただき2度の延長を経て、合計9ヶ月間の長期開催となりました。2026年2月8日（日）をもって営業終了となります。
所在地：JR御茶ノ水駅構内「エキュートエディション御茶ノ水」2階（改札外）
営業時間：11:00～21:00（土日祝は～20:00）
営業期間：2026年2月8日（日）まで
■ FARM8について
新潟県長岡市に本社を置き、「"地域を食べる"をデザインする」をテーマに事業を展開。
乳酸菌発酵酒粕から作る「JOGURT」、発酵ドリンクを提供する「Hacco to go!」のほか、コシヒカリ玄米から作る玄米珈琲、甘酒カフェシリーズなどの商品開発。
さらには全国100以上の酒蔵と連携してポストに届く日本酒定期便「SAKEPOST」の運営、日本酒カクテルの素「ぽんしゅグリア」をはじめ「BOKKA」「FER」などの日本酒カクテル事業も手がけ、新潟の伝統産業である酒蔵を未来に残す活動と、地域資源に新しい価値を生み出す商品開発・自社製造販売を展開しています。
会社名：株式会社FARM8
本社：新潟県長岡市来迎寺前田3662
代表：代表取締役 樺沢敦
設立：2015年2月
URL：https://farm8.jp/
