第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナ）「JSCサポート拠点」を設置

独立行政法人日本スポーツ振興センター

このたび、日本スポーツ振興センター（JSC：JAPAN SPORT COUNCIL 理事長：芦立 訓）が設置するハイパフォーマンススポーツセンター（HPSC）は、第25回オリンピック・パラリンピック競技大会（2026／ミラノ・コルティナ）において、競技会場各地で大会期間中の選手のコンディショニングをサポートします。

大会期間中は、出場するアスリート、コーチ、スタッフが競技に向けた最終準備を行うためのサポート拠点（JSCサポート拠点）をミラノ地区に設置します。また東京都北区西が丘地区のHPSCではオンラインで心理・映像分析サポートを実施し、一体となり大会期間中の選手をサポートしてまいります。

つきましては、「JSCサポート拠点」の概要について、下記のとおりお知らせいたします。

JSCサポート拠点は、スポーツ庁委託事業『ハイパフォーマンス・サポート事業』の一環として、JSCが設置するものです。

■ JSCサポート拠点

■ ハイパフォーマンススポーツセンター長 久木留 毅 コメント

- 開設期間オリンピック期間：令和8年2月1日（水）～令和8年2月21日（土）- 設置場所ミラノ地区と東京のHPSCの2箇所に設置※リヴィーニョ地区、プレダッツォ地区についてはJSCサポート拠点の設置は行いませんが、現地でHPSCスタッフによるサポート活動を行います- 利用対象日本代表選手団競技団体の選手、コーチ、サポートスタッフ

JSCは、第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナ）に向け、選手を第一に考えた最適なサポート体制を構築すべく、ミラノ地区にJSCサポート拠点を設置いたしました。本拠点では、競技に向けた最終準備を行ううえで必要となるスポーツ医・科学等の機能を提供し、選手が安心してパフォーマンス向上に集中できる環境づくりを目指しております。

また、選手村からの利便性を考慮し、トレーニングからコンディショニング、さらには試合に向けた最終調整までを一体的に行うことができる“ワンストップ”の拠点とすることを重視してまいりました。これにより、選手が移動の負担を最小限にしつつ必要な支援を受けられる体制を整えております。

準備にあたっては、JSCがハイパフォーマンススポーツセンター（HPSC）で蓄積してきた知見を基盤とし、日本オリンピック委員会（JOC）およびスポーツ庁と連携しながら、科学的かつ実効性の高い支援内容を検討してまいりました。

さらに、各競技団体（NF）の要望に最大限応えるべく、運営においては柔軟性を重視し、競技特性に応じた支援が可能となる体制を確保しております。JSCとして、選手が大会で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、引き続き全力で支援してまいります。

■ サポート機能

トレーニングサポートエリアコンディショニングサポートエリア栄養サポートエリア栄養サポートエリア（ミール）コンディショニングサポートエリア（交代浴）