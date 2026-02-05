転職・独立を阻むのはお金の不安？85％が怯える一方で、NISA等の対策済みは半数以下

株式会社NEXER

株式会社NEXERは、建設・不動産専門の転職エージェント「株式会社RSG」と共同で「転職・スキルアップと資産形成の関係性」に関するアンケートを実施したので、その結果を紹介します。

■転職・スキルアップと資産形成の関係性

働き方改革やリスキリングの流れを受けて、転職やキャリアチェンジを考える方が増えています。一方で、新しい一歩を踏み出す場面では「お金の不安」が気がかりになる方も多いのではないでしょうか。

ということで今回は株式会社RSGと共同で、事前調査で「現在働いている」と回答した全国の男女451名を対象に「転職・スキルアップと資産形成の関係性」についてのアンケートをおこないました。

「転職・スキルアップと資産形成の関係性に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月19日 ～ 1月27日

調査対象者：事前調査で「現在働いている」と回答した全国の男女

有効回答：451サンプル

質問内容：

質問1：今後3年以内に、転職や独立を考えていますか？

質問2：転職・独立を考える中で、お金（生活費・貯蓄）への不安はありますか？

質問3：転職・独立を考える際、重視するものは何ですか？（複数回答可）

質問4：転職やキャリアチェンジを見据えて、NISAなどの資産形成を意識していますか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：「安定した雇用」と「資産形成による安心感」、どちらがより重要だと感じますか？

質問7：その理由を教えてください。

質問8：現在、NISAを利用していますか？

質問9：NISAの利用を始めたきっかけを教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■21.5％が「今後3年以内に転職や独立を考えている」と回答

まず、今後3年以内に転職や独立を考えているかどうかを調査しました。

その結果「転職を考えている」が14.9％、「独立・起業を考えている」が4.2％、「転職・独立の両方を考えている」が2.4％となりました。合計すると21.5％となり、約5人に1人が今後3年以内に何らかのキャリアチェンジを視野に入れていることがわかります。

一方で「どちらも考えていない」と回答した人は78.5％にのぼり、多くの方は現状維持を望んでいることも明らかになりました。

■85.6％が転職・独立に「お金への不安がある」と回答

続いて、転職や独立を考えている方に、生活費や貯蓄などお金への不安があるかを聞いてみました。

「とても不安がある」は47.4％で最も多く、「ある程度不安がある」も38.1％でした。合計すると85.6％となり、転職や独立を検討する中で、多くの方がお金の不安を抱えていることがわかりました。

収入が一時的に途絶える可能性や、新しい環境で収入の見通しが立てにくいことが、キャリアチェンジをためらう要因になっているのでしょう。

■転職・独立を考える際に重視するもの、1位は「年収・収入の安定性」

続いて、転職や独立を考えている方に、重視するポイントを聞いてみました。

最も多かったのは「年収・収入の安定性」で68.0％を占めました。次いで「働き方（時間・場所の自由度）」の56.7％、「ワークライフバランス」の37.1％となりました。

やりがいや自己実現を重視する考え方が広がる一方で、転職や独立を検討する場面では、まず経済的な安定を優先する方が多いことがうかがえます。

■46.4％がNISAなどの資産形成を「意識している」と回答

続いて、転職やキャリアチェンジを見据えて、NISAなどの資産形成を意識しているかどうかを調査しました。

「とても意識している」は17.5％、「やや意識している」は28.9％で、合計46.4％が資産形成を意識している結果となりました。一方「あまり意識していない」は32.0％、「まったく意識していない」は21.6％で、半数以上は資産形成を十分に意識できていない状況も見えてきました。

「意識している」「意識していない」と回答した方に、それぞれの理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「意識している」と回答した方

・少しでもお金を増やしたいから。（30代・男性）

・収入が不安定な時やライフイベントに備えておきたいから。（30代・男性）

・貯金のお金の価値も将来は下がってしまうため、投資は必要だと思うので。（50代・女性）

「意識していない」と回答した方

・仕組みがわからないから。（40代・女性）

・投資に回す余裕がないから。（50代・女性）

・まだ自分には遠い存在だと思っているので。（30代・男性）

資産形成を意識している方は「将来への備え」や「収入が減ったときの支え」として捉える傾向が見られました。一方で、意識していない方からは「仕組みがわからない」「資金に余裕がない」「投資が不安」といった声が挙がっています。

必要性は感じていても、知識面や資金面でハードルを感じる方が多いことがわかります。

■59.6％が「安定した雇用」を重視、「資産形成による安心感」は40.4％

続いて「安定した雇用」と「資産形成による安心感」のどちらをより重視するかを聞いてみました。

その結果「安定した雇用」が59.6％、「資産形成による安心感」が40.4％でした。約6割が安定した職場環境を優先している一方で、資産形成を重視する方も4割を超えており、考え方が分かれていることがわかります。

「安定した雇用」「資産形成による安心感」を選んだ方に、それぞれの理由を聞いてみたので一部を紹介します。

「安定した雇用」

・雇用があってこその運用だから。（40代・女性）

・雇用が安定していないと資産が増えてこないから。（40代・女性）

・長期的な計画を立てやすいから。（30代・男性）

「資産形成による安心感」

・安定した雇用はいつどうなるかわからない時代なので。（40代・女性）

・突然働けなくなったときに、不労所得があると安心感が違う。（30代・女性）

・会社は自分だけの意思ではどうにもならないこともあるから。（20代・女性）

安定した雇用を重視する方は「まずは収入の土台が必要」という現実的な視点を持っています。一方、資産形成を重視する方は「雇用だけに頼るリスク」や「いつ働けなくなるかわからない」という将来への危機感が感じられます。

■35.5％がNISAを「利用している」と回答

最後に、現在NISAを利用しているかどうかを聞いてみました。

その結果「利用している」は35.5％、「利用していない」は64.5％でした。資産形成への関心が高まる中でも、実際にNISAを活用している方は3人に1人ほどにとどまっています。

利用している方に、NISAを始めたきっかけも聞いてみたので一部を紹介します。

NISAの利用を始めたきっかけ

・銀行預金だけでは増えず、老後資金の備えをつくるための第一歩としてNISAを始めた。（60代・男性）

・税金がかからないのが魅力的だから。（40代・男性）

・話題になっていたので。（50代・男性）

・若いうちから蓄えとくといいと聞くから。（20代・女性）

・新NISAができたのをきっかけに始めた。（50代・女性）

きっかけとしては、「老後資金への備え」や「非課税のメリット」、また「話題になっていたから」といった声が多く見られました。さらに、2024年に始まった新NISA制度を機に始めた方も一定数いることがわかります。

■まとめ

今回の調査では、転職や独立を考える方の約85％が、お金への不安を抱えていることがわかりました。「年収・収入の安定性」を最も重視する声が多い一方で、NISAなどの資産形成を実践している人は約35％にとどまっており、意識と行動にギャップがあることがうかがえます。

転職支援やキャリアコンサルティングのサービスを活用しながら、将来に向けた資金計画を同時に進めていくことが、より安心できるキャリアチェンジの実現につながるのではないでしょうか。

