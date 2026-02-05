おかげさまで発売25年目！子どもも喜ぶ魚料理に！“物足りなさ”を解消する声に応えてリニューアル発売『BISTRO FISH タルタルムニエルの素』

モランボン株式会社

モランボン株式会社（本社：東京都府中市 代表取締役社長：全 峰 碩）は、水産売場向けの商品として、「BISTRO FISH タルタルムニエルの素」を2026年2月15日(日)よりリニューアル発売いたします。

＜商品特徴＞

タルタルソースの素とムニエル粉のセット商品(切り身魚3～4切れ分)

サーモンやかじきなどの切り身魚のほか、えびやほたてを使ったムニエルもおすすめ

・タルタルソースの素：

ご家庭のマヨネーズ50gと混ぜ合わせるだけで、手軽に特製タルタルソースが完成

・ムニエル粉：

ハーブで魚の臭みを抑え、カリッとした食感に仕上がるムニエル粉

■リニューアルポイント

タルタルソースの素に入っている固形野菜(ピクルス、玉ねぎ)の配合量をアップ。

■おすすめの食べ方

子どもが喜ぶバーガーやタルタルソースにカレー粉を混ぜたり、豆腐でタルタルソースを作ったりすることで味のバリエーションを増やすことができます。

タルタルフィッシュバーガータルタルソースアレンジタルタルソースアレンジ特集 :https://www.moranbong.co.jp/meuniere

＜リニューアル背景＞

■商品の変遷

モランボンの「ムニエルの素」は2002年に新発売してから25年目を迎えました。長年、魚メニューに寄り添ってきたモランボンとして「魚を食べる」というのが義務感ではなく、楽しさ・おいしさに繋がるような価値のあるメニューを提供したいと考えております。

■魚料理の不満

魚を食べたいと思っている方は多い一方で、実際の魚の摂取量は年々減少しています。「魚は好きだけれど、食べ応えが物足りない」「作れるレパートリーが少ない」といった生活者の声も多く、こうした“不満”が魚料理から足が遠のく要因になっています。そこで今回、子どもにも人気のムニエルをより満足できる味にすることで、魅力を改めて伝えたいと考えました。

■タルタルソースに注目

中でもご好評いただいているタルタルソースの素は、魚のおかずにしっかりとした食べ応えをプラスし、よりご飯にも合う満足感のある一品に仕上げます。具材感があり見た目にも華やかで、「ちょっとごちそう感を出したい」日にも使える点が支持されています。使い切りタイプで余らせる心配がなく、食材ロスも防げることも理由のひとつです。

近年、タルタルソース市場でも具だくさんタイプが伸びている流れを踏まえ、今回のリニューアルではご飯にも合い、おかずとして満足感を得られるよう、タルタルソースの素に入っている固形野菜(ピクルス、玉ねぎ)の配合量をアップしました。

魚のおいしさをもっと手軽に楽しみたい方に、ぜひ手に取っていただきたいです。

＜商品概要＞

商品名 BISTRO FISH タルタルムニエルの素

内容量 75g(タルタルソースの素50g、ムニエル粉25g)

入り数 1ケース＝10パック

保存方法 直射日光・高温多湿をさけ、常温で保存

賞味期間 240日

参考小売価格 220円(税抜)／237円(税込)