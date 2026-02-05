おかげさまで発売25年目！子どもも喜ぶ魚料理に！“物足りなさ”を解消する声に応えてリニューアル発売『BISTRO FISH タルタルムニエルの素』

写真拡大 (全6枚)

モランボン株式会社

　モランボン株式会社（本社：東京都府中市　代表取締役社長：全 峰 碩）は、水産売場向けの商品として、「BISTRO FISH タルタルムニエルの素」を2026年2月15日(日)よりリニューアル発売いたします。




＜商品特徴＞


タルタルソースの素とムニエル粉のセット商品(切り身魚3～4切れ分)


サーモンやかじきなどの切り身魚のほか、えびやほたてを使ったムニエルもおすすめ



・タルタルソースの素：


ご家庭のマヨネーズ50gと混ぜ合わせるだけで、手軽に特製タルタルソースが完成


・ムニエル粉：


ハーブで魚の臭みを抑え、カリッとした食感に仕上がるムニエル粉






■リニューアルポイント


タルタルソースの素に入っている固形野菜(ピクルス、玉ねぎ)の配合量をアップ。



■おすすめの食べ方


　子どもが喜ぶバーガーやタルタルソースにカレー粉を混ぜたり、豆腐でタルタルソースを作ったりすることで味のバリエーションを増やすことができます。



タルタルフィッシュバーガー

タルタルソースアレンジ

タルタルソースアレンジ特集 :
https://www.moranbong.co.jp/meuniere


＜リニューアル背景＞


■商品の変遷


　モランボンの「ムニエルの素」は2002年に新発売してから25年目を迎えました。長年、魚メニューに寄り添ってきたモランボンとして「魚を食べる」というのが義務感ではなく、楽しさ・おいしさに繋がるような価値のあるメニューを提供したいと考えております。




■魚料理の不満


　魚を食べたいと思っている方は多い一方で、実際の魚の摂取量は年々減少しています。「魚は好きだけれど、食べ応えが物足りない」「作れるレパートリーが少ない」といった生活者の声も多く、こうした“不満”が魚料理から足が遠のく要因になっています。そこで今回、子どもにも人気のムニエルをより満足できる味にすることで、魅力を改めて伝えたいと考えました。



■タルタルソースに注目


　中でもご好評いただいているタルタルソースの素は、魚のおかずにしっかりとした食べ応えをプラスし、よりご飯にも合う満足感のある一品に仕上げます。具材感があり見た目にも華やかで、「ちょっとごちそう感を出したい」日にも使える点が支持されています。使い切りタイプで余らせる心配がなく、食材ロスも防げることも理由のひとつです。






　近年、タルタルソース市場でも具だくさんタイプが伸びている流れを踏まえ、今回のリニューアルではご飯にも合い、おかずとして満足感を得られるよう、タルタルソースの素に入っている固形野菜(ピクルス、玉ねぎ)の配合量をアップしました。


魚のおいしさをもっと手軽に楽しみたい方に、ぜひ手に取っていただきたいです。



＜商品概要＞


商品名　　　　　BISTRO FISH タルタルムニエルの素


内容量　　　　　75g(タルタルソースの素50g、ムニエル粉25g)


入り数　　　　　1ケース＝10パック


保存方法　　　　直射日光・高温多湿をさけ、常温で保存


賞味期間　　　　240日


参考小売価格　　220円(税抜)／237円(税込)