おかげさまで発売25年目！子どもも喜ぶ魚料理に！“物足りなさ”を解消する声に応えてリニューアル発売『BISTRO FISH タルタルムニエルの素』
モランボン株式会社（本社：東京都府中市 代表取締役社長：全 峰 碩）は、水産売場向けの商品として、「BISTRO FISH タルタルムニエルの素」を2026年2月15日(日)よりリニューアル発売いたします。
＜商品特徴＞
タルタルソースの素とムニエル粉のセット商品(切り身魚3～4切れ分)
サーモンやかじきなどの切り身魚のほか、えびやほたてを使ったムニエルもおすすめ
・タルタルソースの素：
ご家庭のマヨネーズ50gと混ぜ合わせるだけで、手軽に特製タルタルソースが完成
・ムニエル粉：
ハーブで魚の臭みを抑え、カリッとした食感に仕上がるムニエル粉
■リニューアルポイント
タルタルソースの素に入っている固形野菜(ピクルス、玉ねぎ)の配合量をアップ。
■おすすめの食べ方
子どもが喜ぶバーガーやタルタルソースにカレー粉を混ぜたり、豆腐でタルタルソースを作ったりすることで味のバリエーションを増やすことができます。
タルタルフィッシュバーガー
タルタルソースアレンジ
タルタルソースアレンジ特集 :
https://www.moranbong.co.jp/meuniere
＜リニューアル背景＞
■商品の変遷
モランボンの「ムニエルの素」は2002年に新発売してから25年目を迎えました。長年、魚メニューに寄り添ってきたモランボンとして「魚を食べる」というのが義務感ではなく、楽しさ・おいしさに繋がるような価値のあるメニューを提供したいと考えております。
■魚料理の不満
魚を食べたいと思っている方は多い一方で、実際の魚の摂取量は年々減少しています。「魚は好きだけれど、食べ応えが物足りない」「作れるレパートリーが少ない」といった生活者の声も多く、こうした“不満”が魚料理から足が遠のく要因になっています。そこで今回、子どもにも人気のムニエルをより満足できる味にすることで、魅力を改めて伝えたいと考えました。
■タルタルソースに注目
中でもご好評いただいているタルタルソースの素は、魚のおかずにしっかりとした食べ応えをプラスし、よりご飯にも合う満足感のある一品に仕上げます。具材感があり見た目にも華やかで、「ちょっとごちそう感を出したい」日にも使える点が支持されています。使い切りタイプで余らせる心配がなく、食材ロスも防げることも理由のひとつです。
近年、タルタルソース市場でも具だくさんタイプが伸びている流れを踏まえ、今回のリニューアルではご飯にも合い、おかずとして満足感を得られるよう、タルタルソースの素に入っている固形野菜(ピクルス、玉ねぎ)の配合量をアップしました。
魚のおいしさをもっと手軽に楽しみたい方に、ぜひ手に取っていただきたいです。
＜商品概要＞
商品名 BISTRO FISH タルタルムニエルの素
内容量 75g(タルタルソースの素50g、ムニエル粉25g)
入り数 1ケース＝10パック
保存方法 直射日光・高温多湿をさけ、常温で保存
賞味期間 240日
参考小売価格 220円(税抜)／237円(税込)