法政大学は、理系の大学院・学部・研究所に所属する学生が自身の研究内容とその成果を紹介する「法政科学技術フォーラム2026」を、2026年2月27日(金)に法政大学小金井キャンパスで開催します。(主催：法政大学理系学部・研究所／共催：一般社団法人法政大学理系コンソーシアム／後援：法政大学理系同窓会)





一般・地域の方、企業の方、学生など、どなたでもご来場いただけます。





「法政科学技術フォーラム2026」ポスター





当日は、120名を超える大学院生・学部生による研究内容と研究成果を紹介するポスター発表を行います。また、生命科学部・藤井孝太郎准教授による特別講演「構造科学に基づく固体材料の機能性解明と新材料探索」も行います。ポスター発表と同一会場で本学理系学部、理系大学院の学生を対象とした「キャリア相談会」も同時開催します。





「法政科学技術フォーラム2025」での学生によるポスター発表の様子





＜開催概要＞

■開催日時

2026年2月27日(金)14:00～20:00





■開催場所

会場 ：法政大学小金井キャンパス 東館

(所在地 東京都小金井市梶野町3-7-2 )

アクセス：JR中央線「東小金井」駅下車、中央改札口を出て、

駅北口のバス停より京王バス「関野橋循環」に乗車し

「法政大学」下車(約5分)。徒歩の場合は約15分。

(地図 https://www.hosei.ac.jp/koganei/access/ )





■プログラム(当日スケジュール)

13:30～ 受付 東館1階マルチユースホール

14:00～15:00 特別講演 生命科学部・藤井孝太郎 准教授

「構造科学に基づく固体材料の機能性解明と新材料探索」

東館2階E202教室

15:00～17:40 ポスター発表 東館1・2階

キャリア相談会(本学学生向け) 東館1・2階

18:00～20:00 懇親会(参加費無料) 東館地下1階食堂





※企業の方へ：キャリア相談会への参加は、事前登録制で有料となります。

詳しくは理系コンソーシアム事務局( consortium.hosei@gmail.com )まで

お問い合わせください。





■参加費

無料





■申し込み

不要





＜法政大学理系学部・大学院・研究所の紹介＞

法政大学の理系学部は、情報科学部、デザイン工学部、理工学部、生命科学部の4学部。理系大学院は、情報科学研究科、デザイン工学研究科、理工学研究科、総合理工学インスティテュート(IIST)を設置し、多くの優れた学生を世に輩出しています。また、小金井キャンパスを拠点に、マイクロ・ナノテクノロジー研究センター、イオンビーム工学研究所、情報メディア教育研究センター、植物医科学研究センターが日々研究を進めています。





＜過去の開催実績の紹介＞

過去の法政科学技術フォーラムの開催実績をWebサイトで紹介しています。( https://www.hosei.ac.jp/scitech/ )





