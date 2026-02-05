ビタミンたっぷり！インナービューティー発想のウェルネス系エナジードリンク「レインストーム」2月9日（月）より首都圏OOH広告を展開！

エナジー・ビバレッジズ・ジャパン合同会社

2025年8月に日本上陸したウェルネス系エナジードリンク「レインストーム」は、2月9日（月）～2月22日（日）の期間、首都圏のJR主要駅とバス停にてOOH広告を展開します。

今回のキャンペーンでは、忙しい現代女性のライフスタイルに寄り添い、日常の移動時間の中でレインストームと自然に出会い、実際に体験できる導線を提供することを目的としています。

■忙しい現代女性のインナーケア課題

忙しい現代女性の多くが、スキンケアには気を配りながらも、インナービューティーにまつわるケアまでは十分に時間を割けないことがあります。それでも、毎日を前向きに過ごすために、無理なく続けられるインナーケア的な習慣を生活に取り入れたいというニーズは年々高まっています。レインストームは、美容意識の高い層が日々の食生活で注目する栄養素を取り入れ、体の内側から整えるインナービューティーの考え方に寄り添う、日常に取り入れやすい新時代のウェルネス系エナジードリンクとして位置づけられます。

■OOH広告 概要

通勤・通学・お出かけなど、日常の移動時間の中で、レインストームを通じてインナーケアを身近に感じるきっかけを提供します。

期間：2026年2月9日（月）～22日（日）

設置場所：

・JR東日本 以下19駅

品川駅・五反田駅・恵比寿駅・新宿駅・高田馬場駅・池袋駅・巣鴨駅・上野駅・東京駅・有楽町駅・

新橋駅・秋葉原駅・赤羽駅・浦和駅・大宮駅・吉祥寺駅・八王子駅・横浜駅・桜木町駅

・JR山手線沿線の主要エリア（新宿・渋谷・銀座・恵比寿など）のバス停71か所

■OOH広告連動！特別プレゼントキャンペーンついて

OOH広告の公開を記念して、SNSでの参加型キャンペーンを実施します。ブランド公式アカウントをフォローし、対象投稿をリポストするだけで応募完了！抽選で合計300名様に、レインストーム特別4缶パックをプレゼントします。

＜キャンペーン詳細＞

賞品：レインストーム特別4缶パック

(グァバストロベリー × 2缶、 ハーベストグレープ × 2缶)

当選人数：合計300名様

応募方法：

1.レインストーム公式Xアカウントをフォロー

2.キャンペーン対象投稿をリポスト

3.抽選で当選者を決定し、後日DMでご連絡

応募期間：2026年2月9日（月）～28日（土）

■美容誌「美的」の「美的.comおすすめロゴ」を獲得！

この度「レインストーム グァバストロベリー」は、株式会社小学館の発売する美容誌「美的」の「美的.com おすすめ」ロゴを獲得しました。

＜「美的.com おすすめ」ロゴについて＞

国内美容誌実売NO.1の「美的」。

美的.com読者の中から選出された、美容感度の高いメンバーで構成されている 「美的クラブ」のメンバーが商品を実際に試し、高評価（80％以上のおすすめ）を得た商品に対し、美的編集部がメーカーへ授与するロゴ認定です。

「レインストーム グァバストロベリー」は、「美的.comおすすめ」ロゴを獲得しました。実際に商品を試した方から寄せられた「飲みやすい」「続けやすい」といったリアルな声が広がり、自然と支持につながったことが、今回のロゴ獲得の背景にあります。

「美的.com おすすめ」ロゴは、店頭やオンラインで商品選びに迷ったとき、ひとつの“目安”となる存在です。美容感度の高い読者の声が反映された評価だからこそ、「どれにしよう？」と悩んだときに、安心して手に取りやすい指標として、多くの人に参考にされています。

今回のロゴ獲得は、レインストームにとって大きな節目であると同時に、日々の選択肢の中で「これは信頼できる」と感じてもらえる存在に近づけた証でもあります。これからも、無理なく続けられるライフスタイルドリンクとして、日常に寄り添う存在でありたいと考えています。

商品概要

「レインストーム」は2023年にアメリカで誕生した植物由来のこだわり素材を使用した、美容にも健康にも嬉しいウェルネス系エナジードリンクです。ビタミンC・ビタミンA・ビタミンB6・ナイアシン・亜鉛などを取り入れた0カロリー・0シュガーの栄養機能食品。植物由来のカフェインを配合し設計、保存料は使用していません。

■公式ウェブサイト：https://www.reignstorm.com/ja-jp/

■公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/drinkreignstorm/

X ：https://x.com/ReignStormJP

レインストーム グァバストロベリー 缶250ml

名称 ：レインストーム グァバストロベリー 缶250ml

発売日：2025年8月19日（火）

商品特長：

・グァバストロベリーテイスト *無果汁 炭酸飲料

・栄養機能食品（ビタミンC、ビタミンA、ビタミンB6、ナイアシン、亜鉛など）

・植物由来のカフェイン（コーヒー豆、ガラナ種子、緑茶エキス由来）40mg/100ml

・0カロリー・0シュガー

・保存料不使用・植物由来の着色料使用

価格：185円（税別）

容量：缶250ml

レインストーム ハーベストグレープ 缶250ml

名称：レインストーム ハーベストグレープ 缶250ml

発売日：2025年8月19日（火）

商品特長：

・グレープテイスト *無果汁 炭酸飲料

・栄養機能食品（ビタミンC、ビタミンA、ビタミンB6、ナイアシン、亜鉛など）

・植物由来のカフェイン（コーヒー豆、ガラナ種子、緑茶エキス由来）40mg/100ml

・0カロリー・0シュガー

・保存料不使用・植物由来の着色料使用

価格 ：185円（税別）

容量：缶250ml

「レインストーム」ジャパンブランドアンバサダーチーム

「レインストーム」がサポートする美しく、ヘルシーでポジティブなライフスタイルを体現し、

日々SNSにて発信するブランドアンバサダー。

レインストームの取り組みに賛同してくださっている、計9名※の方々が活動しています。

ぜひそれぞれのアカウントをチェックしてみてください！

https://www.reignstorm.com/ja-jp/ambassadors/

※二次利用可能な方々のみ記載しております。

Kaedeさん波田ひなさん村上 瑠美奈さんNatsuさんMasami YamamotoさんNAMIさんNatsukiさんMINORIさん