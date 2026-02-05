アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、クラウド自動点呼システム「e点呼セルフ Typeロボケビー」を導入した日の出交通株式会社（貸切バス事業部 新潟中央観光バス）様に取材を行い、その内容を導入事例レポートとして公開しました。

このレポートでは、早朝・深夜の出庫・帰庫が多い貸切バス事業を展開する同社が、自動点呼「e点呼セルフ」を導入することで、運行管理者の負担軽減と確実な点呼体制の両立を実現し、日常業務として定着させていくまでの取り組みを、現場の声とともに紹介しています。 また、ドライバーへのフォロー体制や体温・血圧測定を通じた健康管理意識の向上など、運用改善を重ねながら安定した点呼運用を築いた実践事例は、早朝・深夜運行を抱える事業者が具体的な活用イメージを持つうえで参考となる内容です。 自動点呼の導入・運用を検討されている運輸事業者や、限られた人員で持続可能な安全管理体制の構築に取り組む皆さまにとって、実務に即したヒントが得られる内容です。

