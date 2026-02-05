合同会社ユニコーン（住所：東京都葛飾区新小岩3丁目25-1ゆめてらす新小岩212号、代表社員：宮脇茂夫）は、『トートバッグ⇔リュックを3秒で切り替え。大人の毎日に寄り添う新発想バッグ』を掲げる新ブランド「toteluxe（トートリュクス）」を、一般販売に先行して１月１１日からクラウドファンディングのMAKUAKEでプロジェクトを開始し、２月27日まで割引価格で応援購入者を募集いたします。 この新たなブランドは、「欲しい」から開発された新カテゴリー。totebag×luxeの融合。『心の余裕』を持ち歩く。luxe（リュクス）とは、ブランドの価格やロゴではなく、“質やこだわりで満たされる豊かさ” を指す言葉。 「toteluxe（トートリュクス）」は、ビジネスの緊張感にも、日常の軽やかさにも、旅先の動きやすさにも、ひとつで応える設計です。仕事・日常・旅を分けない。それが、このバッグの考える“贅沢さ”で、公式ウェブサイト（https://un1corn.co.jp ）にて詳細を確認できます。

MAKUAKEで割引購入できます

クラウドファンディングのMAKAUAKEで、２月27日まで、「toteluxe（トートリュクス）」を割引価格で購入できます。https://www.makuake.com/project/toteluxe/25,850円（税込）⇒18,095円（税込）30％OFF／100個限定25,850円（税込）⇒19,387円（税込）25％OFF／150個限定

新ブランド開発に至る背景

合同会社ユニコーンは、市場ニーズと動向を分析。世の中には、2WAYバッグや３WAYバッグが溢れていますが、しかし正直に言えば、どれも “変形できるだけ” に留まり、トートバッグでもリュックでも綺麗な形をキープするものがありませんでした。既存のバッグのカテゴリーを顧みて感じたのが“大人が毎日使える、本当に上質で快適なバッグ” がまだ存在しないということです。そこで、第一弾プロダクトとして企画したのが「toteluxe（トートリュクス）」 です。“トートバッグでもリュックでもない、どっちも主役になるバッグ” にできないか？ そう考えた時、既存の概念に当てはめるのではなく、新しいカテゴリー「toteluxe（トートリュクス）」を作るしかない。この確信と消費者の期待に応えるべく、ビジネスから日常まで使えるバッグとして、「toteluxe（トートリュクス）」の開発に至りました。

新ブランドの特徴

「toteluxe（トートリュクス）」は、例えば、満員電車の車内ではトートバッグとして肩掛けし、周囲の迷惑にならないよう配慮、降りたら瞬時にリュックとして背負うことができます。また、自転車などで通勤している消費者は、荷物を入れるにはリュックしか選択肢がなく、出勤後取引先に訪問する際には、TPOとして使いづらいといった課題がありましたが、「toteluxe（トートリュクス）」はこれらの課題を解決できるのが特徴です。対象ユーザーは幅広く、電車通勤もしくは自転車などで通勤通学している男女。「toteluxe（トートリュクス）」は、特許申請中のオリジナル金具を採用しており、トートバッグ⇔リュックを瞬時に切替できる機能があり、独自性を保有しているため、競合他社が同じ商品を販売することができない強みがあります。

新ブランドの展開方法

「toteluxe（トートリュクス）」は、リアル店舗及びECショップ（越境ECを含む）を通じて、4月以降に一般販売を予定。具体的な販路はまだ未定ですが、４月以降にニュースリリース及び自社HPにてお知らせ致します。 今後のプロモーション戦略としては、Xやインスタグラムなどインフルエンサーを利用したSNSを通じて、ブランド浸透していく計画です。 また、合同会社ユニコーンでは、「toteluxe（トートリュクス）」を販売頂けるリアル店舗様を募集していますので、お気軽にお問合せください。

商品仕様・価格

ビジネスバッグとして必要な収納力、リュックとしての動きやすさ、そしてトートバッグとしての上質な佇まい。このバッグは、「入れる・取り出す・持つ」3つの役割を1つにまとめながら、すべてスムーズにする設計にこだわりました。PCや書類、ペットボトル、小物類まで、それぞれが迷わず収まる内部構造。ベロクロテープ付きの収納ポケットには、13.3インチのノートPCを収納可能。 バッグ本体には、最大16インチのノートPCまで収まります。床に置いても自立し、移動中も型崩れしにくい。毎日の通勤から、出張や移動の多い日まで。シーンが変わっても、バッグを替える必要はありません。販売予定価格／23,500円（税抜）サイズ／W420×H300×D130カラー／ブラック×ダークネイビー容 量／11ℓ重 量／約1095ｇ素 材／本体：合成皮革 ハンドル：牛革生産国／中国