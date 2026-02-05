株式会社ケテル（本社：東京都渋谷区：共同代表 丸本／岩渕）は、株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾文二郎）が展開する「アップグミ」シリーズにおいて実施中のキャンペーン「噛んでキュン♡～気持ちアップに青春きゅるりんキャンペーン～」 において、キャンペーン全体の企画立案・コンセプト設計、キャスティング、ならびにクリエイティブ全般を担当しました。

アイドルユニット「きゅるりんってしてみて」を起用!!

本キャンペーンは、ティーン世代・Z世代を中心に支持を集めるアイドルユニット「きゅるりんってしてみて」を起用し、アップグミを通じて日常の中に前向きな気持ちが生まれる体験を提供することを目的に展開されています。 対象商品を購入したレシートで応募できるレシートキャンペーンとして実施されています。

推し文脈を「理解している」ではなく「運用できる」からこそ生まれた企画設計

ケテルはこれまで、・アイドル／アーティストを起点としたファンコミュニケーション・推し活における感情導線設計・SNS上での熱量の伝播構造といった“推し文脈”を踏まえた企画・設計を数多く手がけてきました。本キャンペーンにおいても、単なる「アイドル起用」や「タイアップ」に留まらず、ファン心理や推し活における感情の動きを踏まえた企画設計を行っています。ファンが“自分ごと”として参加したくなる動機づくりや、推しの存在が日常の中でそっと寄り添うような感覚を大切にしながら、SNS上でも自然に共有されやすい世界観づくりを意識しています。

「噛む」という日常行動を、推しを想起するきっかけに

アップグミの「噛む」という日常的な行動を起点に、推しを想起するきっかけとなるような体験づくりを目指し、コピーやビジュアル、参加導線を含めた世界観設計を行いました。アップグミを噛むたびに、きゅるりんってしてみての存在を身近に感じられるよう、商品体験とキャンペーン体験が自然につながる構成としています。

■ キャンペーン概要

・キャンペーン名噛んでキュン♡～気持ちアップに青春きゅるりんキャンペーン～・キャンペーン特設サイトhttps://www.meiji.co.jp/products/brand/cola-up/cmp/kyurushite_another_cp/・実施期間2026年1月27日（火）10:00 ～ 2月18日（水）23:59※レシート有効期間：1月27日（火）～2月10日（火）・キャンペーン方式レシートキャンペーン・起用タレントきゅるりんってしてみてhttps://www.kyurushite.com■ 対象商品アップグミ 全6種・コーラアップ 100g・ラムネアップ 100g・メロンソーダアップ 100g・コーラアップザハード 100g・ピーチソーダアップ 75g・ウメソーダアップ 75g※商品によっては、一部取り扱いのない店舗がございます。※ラインナップ・デザインは変更になる場合がございます。

■ 賞品内容・A賞（3名様）きゅるちゃんから『あなた』に向けたメッセージ動画・B賞（10名様）きゅるちゃん全員のサイン入り撮りおろしオリジナルポスターA1・C賞（20名様）きゅるちゃんの撮りおろしオリジナルトレカ4枚1セット（メンバー各5種中ランダム1種）・応募者全員特典撮りおろしオリジナル待ち受け画像

■ 参加状況に応じた企画展開

キャンペーンが盛り上がれば盛り上がるほど「きゅるちゃんメーター」が上昇し、メーターがMAXになると、素敵なプレゼントが…！

■ ケテルの担当領域

本施策において、ケテルは以下の領域を担当しました。・キャンペーン全体の企画立案・コンセプト設計・キャスティング・コピー／ビジュアル／各種クリエイティブ制作を含むクリエイティブ全般

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ケテル担当：名取TEL：03-6555-3061E-MAIL：info@ketel.tokyo