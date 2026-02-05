【便利】効率の良いビュッフェラインに向けて

タイジ株式会社

近年ビュッフェ向け製品を中心にサービス機器を製造販売するタイジ株式会社(神奈川県川崎市、代表取締役社長：堀江裕明、以下タイジ)は、ビュッフェラインで昨年のプレートヒーターに続き省スペースを活用できる “2段式クールプレート CPW-300(GW)”と冷温タイプでご要望の多かった“大型デュアルプレート DP-980”を4月以降で発売いたします。

2段式クールプレートCPW-300(GW)

大型デュアルプレートDP-980

【開発の経緯】

ビュッフェスタイルの食事では、豊富なメニューが並ぶ一方で、限られたスペースでの配置が大きな課題となります。そこで、私たちは限られた空間を最大限に活用し、昨年発売の2段式プレートヒーターに続き立体的な演出が可能な保冷できる製品が欲しいユーザー様の声もあり、きっとお客様に喜ばれるのではないかと考えました。今まで立体感を出す為には、ビュッフェ台をひな壇に造作するかスタンド等を使い常温で陳列する方法が一般的でした。この度、当社では昨年の2段式プレートヒーターからスピーディーに開発準備を進め、2段式クールプレートCPW-300(GW)を新たなビュッフェラインの演出に更なる革命をもたらす製品として提案させていただきます。また、皆様から好評頂いておりますデュアルプレートDP-555では、サイズの大きい製品のご要望が多く製品化の実現に至りました。ワンタッチでプレート面を冷温に切替できる機能なので、サイズを大きくした事により社員食堂等で有効な大皿等の季節に合わせた盛り付けが冷も温も美味しさそのままにご提供できます。更に造作された雛壇で複数台ご利用いただければ効率の良いダイナミックなビュッフェ台が完成いたします。

【商品特徴】CPW-300(GW)

〇コンパクトサイズで2段式

使用スペースを最小限に抑え、商品陳列の充実化を図ります。

小鉢などの保冷に従来のクールプレートとの組み合わせイメージ

〇立体感を演出

2段式のデザインにより、ビュッフェ全体に立体感を演出します。

〇ホワイトガラスでデザイン性をUP

プレート表面をホワイトガラスにすることでデザイン性を向上させました。

2台並列のイメージ円卓上の背面合わせでアイランドのイメージ

〇LED照明を搭載

2段式による立体感に加え、各段LED照明によって食材を煌びやかに目立たせます。

LED照明背面操作パネル

【商品特徴】DP-980

〇ビュッフェ台をより効率に使用できる大型デュアルプレート

ワンサイズだったデュアルプレートに大型タイプ登場でラインナップの充実化を図ります。

サラダ用ガラスボウルホット用フードパン

〇冷温ワンタッチ切替

DP-555同様にワンタッチで冷(約7℃)と温(約65℃)を簡単に切替えられます。

〇ブラックアルマイトプレート

プレート上面はマットブラックで締まったデザイン性と

熱伝導の良いアルミ素材で機能性を向上させました。

ホットで使用のイメージ

【開発担当者の思い】CPW-300(GW)

２段式クールプレートは、２段式にすることで加工工程が倍増する一方で、低コストに抑えるための設計段階での課題が多く存在しましたが、好評をいただいていた２段式ホットプレートを見たユーザー様から「冷たいクールプレートの２段式は無いの？」という多くの声をいただき、数々の課題を克服して誕生しました。

低ランニングコストや静かなビュッフェ機器としてペルチェ冷却方式を採用していますが、プレートの厚み寸法が大きくなる構造をR曲面の取り入れによりシンプルにしています。また、2段式にすることで倍増するコストは最善の設計手法により極力低コストに抑え、タイジの設計力を注ぎ込んで自信を持ってお勧めする製品に仕上がりました。２段式ホットプレートの長所であるLED照明、使い勝手を優先した背面柱の構造をそのまま採用し、他社には無い製品としてご使用いただくユーザー様には様々なイメージを膨らませていただき、立体的な料理の陳列やLED照明による料理のアピールに大変満足していただき、皆様の期待を超える製品であると確信しております。（開発部：S氏）

【開発担当者の思い】DP-980

料理人が本当に届けたい「出来立てのおいしさ」を、その瞬間のまま楽しんでほしい。その想いから生まれたのが、Dual Plateです。ビュッフェに並ぶ料理は、常温でもおいしいものですが、最適な温度で提供することで、一層魅力が引き立ちます。温かいものは温かいままに、冷たいものは冷たいままに。一番おいしい状態で届けることを目指し開発に取り組んでいます。

DP-980は、ご好評いただいてきたDP-555 をベースに「もっと大きなサイズがほしい」というお客様の声を受けて開発しました。大型化にあたり課題となったのが、加熱・保冷時の温度ムラです。プレートに3か所の温度センサーを配置し、きめ細かな制御で面全体の温度をできる限り均一に保つ構造にしています。冷却・加熱には、環境負荷の少ないペルチェ素子を採用しています。フロンを使わず小型化できる点が特長ですが、発生する熱の排出には配慮が必要です。大型化に伴う熱対策として、お客様が料理を楽しむ空間の雰囲気を損なわないよう、静音性と冷却効率を両立したファンを採用しています。

プレート面に採用しているブラックアルマイトプレートは、美しい質感に加えてアルミによる高い熱伝導性で、温度の均一性にも貢献しています。Dual Plate DP-980でビュッフェの時間をよりおいしく、

より心に残るひとときにするお手伝いができれば嬉しいです。（開発部：N氏）

【展示会情報】

〇この度、今年発売に伴いホテルレストランショーの展示会にて実機をご覧頂けます。

紙面ではお届けできないデザイン性や機能性の質感や本体のサイズ感をご確認ください。

名称：HCJ2026（第54回国際ホテルレストランショー、

第47回フードケータリングショー、第26回 厨房設備機器展）

会期：2026年2月17日（火）～20日（金）10:00～17:00（最終日16:30まで）

会場：東京ビッグサイト 東4～6ホール ・西1～4ホール / ブース番号 E4-K12（厨房設備機器）

主催：一般社団法人日本能率協会ほか

【商品概要】

■商 品 名：2段式プクールプレート

■型 式：CPW-300(GW)

■希望小売価格：400,000円(税込440,000円)

■定 格 電 圧：単相100V 50/60Hz

■消 費 電 力：200W

■外 形 寸 法：W300×D616×H730mm

■有 効 寸 法：上段W250×D270mm/下段W250×D340mm

■設 定 温 度：7℃±5℃(プレート面)※周囲温度25℃の場合

■質 量：17.5kg

■商 品 名：大型デュアルプレート

■型 式：DP-980

■希望小売価格：650,000円(税込715,000円)

■定 格 電 圧：単相100V 50/60Hz

■消 費 電 力：450W

■外 形 寸 法：W982×D446×H122mm

■有 効 寸 法：W942×D406mm

■設 定 温 度：7℃±5℃(プレート面)※周囲温度25℃の場合

■質 量：21kg

■発 売 日：2026年4月以降発売※

■リ ン ク：製品紹介

※状況により納期がかかる場合もございますので詳しくは弊社営業所までお問合せください。

【会社概要】

会社名：タイジ株式会社

代表者：代表取締役社長 堀江裕明

設立日：1964年10月28日

資本金：3250万円

所在地：神奈川県川崎市川崎区東田町5-3

URL：https://www.taiji.co.jp/

■問い合わせ先：タイジ株式会社

東日本営業所 044-329-5880

西日本営業所 06-6990-6853

PR担当：広報企画室 pr@taiji.co.jp