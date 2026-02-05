Nintendo Switch 2 用ライセンスアクセサリー「ポケットモンスター」シリーズ　全2種2026年3月5日より発売開始予定！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷敏之、証券コード：7552）の 子会社である株式会社マックスゲームズ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：野々山正孝）は、 Nintendo Switch(TM) 2 用ライセンスアクセサリー「ポケットモンスター」シリーズ全2種を2026年3月5日（木）より全国の小売店様、オンラインショップ様等にて発売を予定しています。

●Joy-Con(TM) 2 を取り付けたNintendo Switch 2 本体を1台収納可能です。

●ポーチ表面にはハードな生地（EVA）を使用しています。

●内側にはソフト生地を使用し、Nintendo Switch 2 本体を擦り傷等から守ります。

●持ち運びに便利なハンドル付きです。

●ゲームカードを8枚まで収納できるポケット付きです。

●片面6枚×4面で最大24枚のゲームカードが収納可能！

●Nintendo Switch 2 ゲームカード、Nintendo Switchゲームカードいずれも 収納可能です。

●コンパクトなサイズのため、持ち運びに便利です。

製品概要

※画像のNintendo Switch 2 本体およびゲームカードは別売りです。

(C) Nintendo Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。 ※商品デザイン等は実物と異なる場合があります。 この商品は監修中につき、仕様・価格等の変更が生じる場合があります。

マックスゲームズの商品について

株式会社マックスゲームズは、任天堂正式ライセンス商品を中心に幅広いキャラクター

ライセンス商品の企画・製造・販売を行っています。

その他製品詳細についてはこちらよりご確認ください。

マックスゲームズ公式HP：

https://www.maxgames.co.jp/

マックスゲームズ公式X（旧Twitter）：

https://twitter.com/MAXGAMES_GAME

マックスゲームズ公式Instagram：

https://www.instagram.com/maxgames_game/

注）本プレスリリースは、2026年2月5日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。