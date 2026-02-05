このたび、愛媛県松野町を舞台に、現地のまちあるきや事例発表、ディスカッションを行う第３回「予土あす青春18高校生シンポジウム」を下記のとおり開催いたします。本シンポジウムは予土線利用促進対策協議会が取り組む「次世代による予土線圏域活性化プロジェクト」の一環として実施するものです。沿線の高校生を中心とした「予土あす青春18プロジェクト」が主体となり、フィールドワークやディスカッション等を通して、若者の視点から見た予土線及び地域の魅力や課題を共有します。つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、ぜひ取材いただきますよう、よろしくお願いいたします。※予土線利用促進対策協議会とは、高知県四万十町と愛媛県宇和島市を結ぶJR予土線の利用者減少に伴う廃止の危機を受け、存続と利用促進を目的に高知県（四万十市、四万十町）と愛媛県（宇和島市、鬼北町、松野町）の沿線自治体や関係団体で構成する組織です。

■シンポジウム概要○開催日時 令和８年２月11日（水） 10：30～16：00○開催場所 松野町役場及び松野町内 （松野町役場：愛媛県北宇和郡松野町松丸343番地）○開催内容 まちあるき、取り組み事例発表、ディスカッション○主 催 予土線利用促進対策協議会○参 加 費 無料○参加申込 チラシ下部にあるQRコードよりお申し込みください。

https://newscast.jp/attachments/tnD5kAXC08VSrchjooXa.pdf