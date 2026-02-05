ヨーロッパのカラフルな街並みを再現したシーサイドモール「Ladybird Road」内にあるヴィーガンチョコレート専門店「VIE CHOCOLAT」では、卵や乳製品、白砂糖など動物性食品を一切使用せず、身体に優しいオリジナルのヴィーガンチョコレートやヴィーガンクッキーを販売しています。この度、2月11日（水・祝）から17日（火）まで、神戸マルイの1Fイベントスペース「カレンダリウム２」（神戸市中央区）にて、期間限定イベントを開催いたします。

本イベントでは、「ミルク」「ホワイト」「75％カカオ」の3種フレーバーを一度に楽しめるボンボンショコラの特別セットを販売。3種を詰め合わせたセット仕様は神戸マルイ限定商品です。また、バレンタインシーズンに合わせて、淡路島産の米粉を使用したヴィーガンのハートクッキーも用意しています。「プレーン・ラズベリー・チョコ」の3種の味を詰め合わせました。箱を開けた瞬間に心が華やぐ、贈りものにも最適なアソートです。

そのほか、『VIE CHOCOLAT』の看板商品である「ヴィーガンボンボンショコラ AWAJI」「ヴィーガンボンボンショコラ KENKOU」や、淡路島のアートカフェ『ART CAFETTA AWAJISHIMA』のオリジナルブレンドのコーヒー豆やドリップコーヒーとコラボした商品なども販売。大切な方への贈り物はもちろん、自分へのご褒美にもおすすめのラインナップです。

淡路島発のヴィーガンスイーツを、この機会にぜひお楽しみください。

■ 神戸マルイでのイベント 概要

日程：2026年2月11日（水・祝）～17日（火）場所：神戸マルイの1Fイベントスペース「カレンダリウム２」（兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目７－２）出品商品：ヴィーガンスイーツ（約14点）＜出品例＞・3種詰め合わせセット「ボンボンショコラ」／1,200円（税込）「ミルク」「ホワイト」「75％カカオ」のヴィーガンチョコレート・期間限定商品「ハートクッキー」（5枚セット）／850円（税込）淡路島産の米粉を使用した、3種の味を楽しめるハート型のヴィーガンクッキー などURL：https://www.awaji-chefgarden.com/viecholat問合わせ：Tel 0799-82-1820（株式会社パソナふるさとインキュベーション）

https://www.awaji-chefgarden.com/ladybirdroad