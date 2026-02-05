“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、2月上旬より東大阪市内のライフ6店舗（花園中央公園店・八戸ノ里店・新石切店・玉串店・菱江店・高井田店）にて、「大阪エコ農産物認証」の東大阪市産さつまいも（品種：紅はるか）を使用した「干し芋」を数量限定で販売しています。 当社は、1996年に東大阪市内1号店となる「ライフ高井田店」を出店し、現在では同市内に8店舗を展開しています。東大阪市産農産物のさらなる普及促進を目的に、東大阪市と障がいのある方の就労支援施設である社会福祉法人青葉仁会（奈良市杣ノ川町）と共同で、東大阪市産のさつまいもを使用した「干し芋」を商品化しており、2023年・2024年に引き続き、待望の再販が決定いたしました。

【開発の経緯】

当社は、“オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル”をコンセプトに、健康や食品添加物に配慮したプライベートブランド“BIO-RAL”を展開しております。“BIO-RAL”の想いと、東大阪市の「安心・安全な農産物の普及」との考え方が一致したことで、「干し芋」の開発・販売に至りました。かねてより商品の販売などを通して当社とお付き合いがあり、干し芋の製造加工実績・ノウハウをお持ちの社会福祉法人青葉仁会のご協力のもと、東大阪市産さつまいもを使用した「干し芋」が完成いたしました。社会福祉法人青葉仁会は、障がいのある方が就労する事業所を運営しており、本製品は東大阪市産の農産物を普及するとともに、そこで働く方の就労支援に貢献いたします。

【商品概要】

＜販売店舗＞花園中央公園店・八戸ノ里店・新石切店・玉串店・菱江店・高井田店※ご好評につき、すでに販売を終了している店舗もございます＜販売価格＞537円（税込579.96円）※リリース日時点の価格・規格です＜販売数量＞全店合計300個東大阪市産をPRするため、商品パッケージに東大阪市マスコットキャラクター「トライくん」のロゴマークシールを貼付しています。

【大阪エコ農産物とは】

農薬・化学肥料の使用量を慣行栽培の5割以下に削減または不使用で栽培された農産物を、大阪府が市・JA等と連携して認証する制度。東大阪市は、本制度の普及振興に20年以上前から注力しており、取り組む市内農業者は100名以上。認証申請件数は大阪府下において毎年1位で全体の約20%を占めています。

＜東大阪市内で実施しているその他の取り組み＞

2025年8月より東大阪市内全8店舗から市内の子ども食堂等への商品の寄贈を開始いたしました。パッケージの破損等で販売できなくなったものの、賞味期限内でお召し上がりいただける食品や生活用品を東大阪フードバンク推進連絡会を通じて子ども食堂等に寄贈しています。

『ライフらしさ』宣言！

当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。