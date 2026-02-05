B-EN-G、「mcframe Day 2026」を3月12日に開催

ビジネスエンジニアリング株式会社

ビジネスエンジニアリング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：羽田 雅一、以下「B-EN-G」）は、2026年3月12日に、mcframe 30周年イベント「mcframe Day 2026」を開催いたします。

本イベントは、「築き上げた力で、あらたな未来を創る。」をテーマに、AI・デジタル技術を活用した競争力強化、SCM導入による業務効率化、データ活用によるイノベーション創出など、製造業が直面する課題の解決策を実践的な知見を交えてお届けいたします。

開催背景

mcframeは、1996年の誕生以来、30年間、日本の製造業の皆様と共に、 時代の変化や課題と向き合い、幾度となく進化を繰り返してきました。そして今、製造業は、生成AI、ロボティクス、デジタル技術の急速な進化により、新たな転換期を迎えています。

本イベントは、このような状況を背景に、関係者の皆様と、次世代のものづくりの未来像を多角的視点で探り出す場として企画いたしました。

開催概要

- 名 称 ： mcframe Day 2026- 会 期 ： 2026年3月12日（木）13:00～17:00（12:30開場）- 会 場 ： JPタワーホール＆カンファレンス（KITTE 4F）- 参加費： 無料（事前登録制）- 主 催 ： ビジネスエンジニアリング株式会社およびグループ各社- 申 込 ： 本イベント公式サイトから

https://forum.b-en-g.co.jp/mcframeday/2026/13

主なセッション

基調講演１. 13:00-14:00

生成AIの現在地とロボティクスとの融合

～ロボットに生成AIを搭載するのではなく、生成AIをロボティクスでリアル世界に召喚する～

＜登壇者＞

- 株式会社デンソー 研究開発センター シニアアドバイザー 成迫 剛志 氏- ビジネスエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 羽田 雅一基調講演２. 14:15-15:00

日本製造業 AI活用を競争力向上につなげるには何が必要か？

＜登壇者＞

- 合同会社デロイト トーマツ パートナー 芳賀 圭吾 氏- ビジネスエンジニアリング株式会社 常務取締役 プロダクト事業本部長 佐藤 雄祐

他ユーザー事例、ピックアップセッションなど、全12セッションを予定。

詳細は、イベント公式サイトをご参照ください。

mcframeについて

mcframeは、生産・販売・原価管理を中心に会計・PLM・IoT領域までカバーし、グローバルなものづくりを支える製造業向けのトータルソリューションです。1996年のリリース以来、四半世紀にわたり日本のものづくりによりそい、1,500を超える企業とそのグループ会社に導入されています。

組立加工からプロセス、大企業から中堅・中小企業、国内から海外まで、充実した標準機能と高い柔軟性を特長として、多くの製造業の課題解決を支援しています。

mcframeの詳細は https://www.mcframe.com/about をご覧ください。

ビジネスエンジニアリング株式会社について

ビジネスエンジニアリングは、製造業を中心としたお客様のデジタル変革をITで支援しています。IT企画からシステムの構築、導入、運用にわたるコンサルティングおよび支援サービス、ならびに自社開発のパッケージソフトウェア「mcframe」の販売、導入で豊富な実績を有しています。また、基幹業務システム（ERP）やサプライチェーン（SCM）、IoT等で蓄積されたデータを活用して、システムの高度化やカイゼン活動をお手伝いしています。中国（上海）、タイ（バンコク）、シンガポール、インドネシア（ジャカルタ）、アメリカ（シカゴ）の5ヶ所に海外子会社を有し、海外進出企業に対しても、日本と現地でよりそいながら製品やサービスを提供し、お客様の経営課題を解決しています。

ビジネスエンジニアリング株式会社の詳細は https://www.b-en-g.co.jp/ をご覧ください。

【当イベントに関してのお問い合わせ窓口】

ビジネスエンジニアリング株式会社 mcframe Day 事務局

E-mail：mcframeday@b-en-g.co.jp

【当報道に関してのお問い合わせ窓口】

ビジネスエンジニアリング株式会社 経営統括本部 広報グループ

電話：03-3510-1619 ／ E-mail：kouhou@b-en-g.co.jp

＊本ニュースリリースに記載されている社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

