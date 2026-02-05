～阪神タイガースJERA セントラルリーグ 2025優勝記念～『2025リーグ優勝記念ラッピングトレイン阪神1000系Nゲージ6両編成セット（動力ユニット付き）』を受注販売します。
株式会社阪神コンテンツリンクでは、2月6日（金）～3月1日（日）の期間、『2025 リーグ優勝記念ラッピングトレイン 阪神1000系Nゲージ6両編成セット（動力ユニット付き）』を「鉄道甲子園オンラインショップ」（ https://www.tetsudokoshien-shop.com/ ）で受注販売します。限定品につき、この機会を逃すと入手困難となる逸品です。是非お買い求めください。
■商品詳細
・ヘッドライト（白色）、テールライト、通過標識灯（オレンジ色）、前面行先表示が走行時に点灯。
・大阪梅田方の先頭車（1202号車）にはTOMIX製のTNカプラーを標準装備。
・グリーンマックス社で販売中の室内照明ユニット（別売）を取り付けて室内照明を点灯することが可能。
・製品に付属のステッカーで、行先表示・優先座席・弱冷車等の表記をお好みで貼付可能。
・外装箱には、特製スリーブデザインを予定。
・価格：37,400円（税込）/1セット
※鉄道甲子園オンラインショップオリジナル商品です。
※商品はグリーンマックス社製です。
■販売情報
・販売サイト：「鉄道甲子園オンラインショップ」（ https://www.tetsudokoshien-shop.com/ ）
・予約受付期間：2月6日（金）12時～3月1日（日）23時
・お届け予定：2026年8月中旬
・デザイン：
【参考】鉄道甲子園オンラインショップ https://www.tetsudokoshien-shop.com/
阪神電車をはじめ、全国の鉄道社局のオリジナル商品のほか、一部バス会社の商品も取り扱っています。
模型からおもちゃ、文具、生活雑貨など、バラエティーに富んだ商品を販売しています。
＜会社概要＞
株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION
本社所在地 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル10F
資本金 230,000千円（阪神電気鉄道株式会社 100％出資。阪急阪神東宝グループ）
事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業
株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/b73b04a05814e2e773f94de240fb99ab38797710.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1