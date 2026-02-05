韓国発のK-ビューティーブランド「OBgE(オブジェ)」は、2025年12月に東京で開催されたQoo10 Japan主催「Qoo10 メガビューティーアワード2025」において、メンズカテゴリー第2位をを受賞したことを発表いたしました。





OBgE ナチュラルカバーファンデーション





「Qoo10 メガビューティーアワード」は、過去1年間の日本国内における販売実績データに加え、約61万人以上の消費者によるオンライン投票、外部ビューティー専門家の評価をもとに選出される、日本最大級のビューティーアワードです。





初開催となった本アワードでは、K-ビューティー製品が全受賞商品の約87％を占め、日本市場における韓国コスメの存在感の高まりが示されました。





今回評価を受けた「OBgE ナチュラルカバーファンデーション」は、自然な仕上がりと簡単に使用できる設計を特長とするオールインワンタイプのベースメイク製品です。ベースメイク初心者でも扱いやすい使用感により、日本の男性ユーザーを中心に支持を拡大しており、メンズベースメイク市場において注目を集めています。





OBgEは今回の受賞について、「日本の消費者の皆様からの評価を通じて、当社製品の品質およびブランドの方向性が認められた結果と受け止めております。今後も差別化された商品開発を進め、日本市場での展開をさらに強化するとともに、グローバル市場への拡大を図ってまいります」とコメントしています。





なお、同ブランドは2025年に韓国・ソウルで開催された「Amazon Beauty in Seoul 2025」において、日本部門『Amazonルーキー賞』を受賞しており、グローバルプラットフォームにおいても成長ブランドとして評価されています。









■ 会社概要

会社名： Adapt

代表者： Jeongha Park

所在地： 3F, Samseong-ro 534, Gangnam-gu, Seoul, Korea