第２回国際コミュニケーションコース優秀卒業研究発表会を開催【島根県立大学】

2026年１月28日（水）、第２回国際コミュニケーションコースの優秀卒業研究の発表会が開催されました。６名の学生たちが、国際コミュニケーションコースの１～４年生と教員に向けて、４年間の学びの成果をプレゼンテーションしました。

優秀卒業研究に選ばれた国際コミュニケーションコースの学生

発表会は、ヘネベリー・スティーヴン教授の英語の司会で始まりました。一人一人、パワーポイントのスライドを用いながら、熱意のこもった発表が行われました。どの課題も国際コミュニケーションコースにふさわしい内容でした。発表のあと、下級生から花束が贈られ、一人一人が卒業研究に取り組んだきっかけや下級生へのアドバイス、指導教員への感謝の言葉を述べました。

CLD児、つまり「多文化多言語の子ども」の支援について研究した松重遥奈さんは、「第二言語習得論の授業で、外国にルーツに持つ子どもたちがこれからの日本社会の重要な構成員になることに気付かされました。彼らの力を最大限に引き出せる社会づくりを実現したいと思い、このテーマを選びました」と卒業研究のテーマを思いついた瞬間を共有しました。

音楽活動が自己理解に与える影響を調査した福井沙紀さんは、「テーマは自分が情熱を持っているものを選んだ方がいい。卒論はマラソンのように走り続けないといけない。自分が本当に知りたい問題だったら、本を読むことやサーベイの分析が苦行ではなく、心からの『探求』になる」とアドバイスしました。

沖縄の石敢當の分布を地道なフィールドワークで明らかにした島袋龍生さんは、「張軼欧先生が貴重な時間を割いて、夜遅くまで指導してくださった。一人では解決できなかった論理の矛盾をご指摘してもらったおかげで、なんとか最後まで書き上げることができました」と感謝を述べました。

発表を聞いた国際コミュニケーションコース３年生の土肥鈴音さんは、「膨大なデータを集めて分析したり、時間のかかるフィールドワークをされて、卒業研究が一朝一夕ではできないことがわかりました」と圧倒されていました。

同じく３年生の奈良実さんは、「問題設定や研究する意義が明確で、強い刺激を受けた。来年は自分たちが卒業論文を制作する立場になる。これまでの学びを活かした研究ができるよう準備を進めたい」とモチベーションが高まった様子でした。

最後に、国際コミュニケーションコース長の江口真理子教授は、「研究を通して得た『問い続ける力』は、どの道に進んでも武器になる。卒業研究を完成させた経験が大きな自信につながったと思う。次のステージでも活躍してもらいたい」と語りかけました。

優秀卒業研究発表者と題目は以下のとおりです。

海村珠黄「日中両言語における感謝表現とその文化的背景について」

福井沙紀「音楽活動が自己理解に与える影響についての考察―吹奏楽部と軽音部の比較を通して―」

板東莉帆「 A Comparison of Japanese Translation of Foreign Films of 1950 and 2024」

松重遥奈「Support for CLD Children and Their Parents in Hamada City」

島袋龍生「沖縄県における石敢當について―今帰仁村を中心に―」

山根さくら「CLILを用いた日本の小学校英語教育の提案」

