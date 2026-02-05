大阪王将チケットバックキャンペーンが2/6からスタート！＼500毎に＼100チケットをプレゼント

株式会社イートアンドホールディングス

株式会社大阪王将（東京ヘッドオフィス：東京都品川区 代表取締役社長：岡本優一）が展開する餃子専門店「大阪王将」は、2026年２月６日(金)から15日(日)の期間限定で、500円（税込）の利用毎に100円のチケットを１枚プレゼントするキャンペーンを大阪王将店舗にて開催いたします。

「大阪王将チケットバックキャンペーン」は、期間中に店内飲食かテイクアウトでご利用500円（税込）毎に100円チケットを１枚プレゼントするキャンペーンです。500円（税込）のご注文で１枚、1,000円（税込）のご注文で2枚、100円チケットをお渡しいたします。王道の『元祖焼餃子』、定番の『中華そば』や『五目炒飯』、『ふわとろ天津飯』などはもちろん、２月６日(金)から期間限定で登場する「ラムトンジンギスカン」シリーズなどをお楽しみいただきながら、４月末まで利用可能な100円チケットが手に入るお得な企画。物価上昇が続く中、大阪王将の生活応援キャンペーンです。

大阪王将チケットバックキャンペーン概要

※国内の大阪王将（一部店舗を除く）にて実施。

※実施店舗につきましてはウェブサイトよりご確認ください。

https://www.osaka-ohsho.com/store/

※500円（税込）で100円チケットを1枚配布いたします。

※チケットは、

・お会計の際、係員へお渡しください。

・裏面に記載されている発行店舗のみでご利用いただけます。

・店舗印のない券は無効とさせていただきます。

・500円（税込）ごとに1枚ご利用いただけます。

・現金との交換及び釣銭をお出しすることはできません。

・他のサービス券との併用はできません。（株主優待券を除く）

・デリバリーおよびアプリからのテイクアウト注文はご利用できません。

「大阪王将」について

1969年９月、大阪の京橋で創業した餃子専門店。創業以来の看板メニュー『元祖焼餃子』を中心に、質感の高い中華逸品をカジュアルな価格で提供しています。2024年に創業55周年を迎え、「地域に暮らす全てのお客様」にもっと元気に、もっと笑顔になっていただけるよう、そして「この街の食を支える活力の源」となるとびきりの一皿を提供してまいります。

大阪王将公式サイト：https://www.osaka-ohsho.com/