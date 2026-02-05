旅行帰りに思わず挑戦したくなる週末企画が勢ぞろい 京葉道路幕張PA上り線「旬撰倶楽部 房総・村の駅」2月限定農産物イベント開催
株式会社菜花の里が運営する「旬撰倶楽部 房総・村の駅」(所在地：千葉県千葉市)は、日頃よりご利用いただいている近隣のお客様への感謝を込め、また千葉方面へのお出かけやご旅行の帰り道に、気軽に立ち寄って楽しんでいただきたいとの想いから、2月の週末限定イベントを企画いたしました。千葉の魅力を「見る・触れる・盛る」といった体験を通じて楽しんでいただくことを目指します。
「旬撰倶楽部 房総・村の駅」 2月限定農産物イベント
＜農産イベントについて＞
■小粒新じゃが バケツ詰め放題
会場に用意されたバケツに、小粒サイズの新じゃがいも(長崎県産ほか)をどこまで盛れるかに挑戦する参加型イベントです。
皮が薄く、さまざまな調理に使いやすい小粒新じゃがを、山を作るように詰めていただけます。
商品名 ： 小粒新じゃが バケツ詰め放題
開催日時： 2月7日(土)・8日(日) 各日17時～
価格 ： 300円(税込)／回
※無くなり次第終了
小粒新じゃが バケツ詰め放題
■千葉県産米「粒すけ」升盛り放題
升に入れた千葉県産米「粒すけ」を、こぼれないように盛り続ける体験イベントです。
升の中にどこまで盛れるか、参加者同士で声が上がる場面も見られる内容となっています。
開催日時： 2月14日(土)・15日(日)各日17時～
商品名 ： 千葉県産米「粒すけ」升盛り放題
価格 ： 500円(税込)
※無くなり次第終了
千葉県産米「粒すけ」升盛り放題
■莢煎落花生 両手すくいどり
千葉県産ナカテユタカを使用した莢煎落花生を、両手ですくった分を持ち帰れる体験イベントです。すくい方次第で内容量が変わるため、毎回参加者の工夫が見られます。
開催日 ： 2月21日(土)・22日(日)開催 各日17時
商品名 ： 莢煎落花生 両手すくいどり
アレルギー： 落花生
価格 ： 500円(税込)
※無くなり次第終了
莢煎落花生 両手すくいどり
補足
* おひとり様1回まで
* 無くなり次第終了のイベントとなります。数量に限りがある為、ご参加前、予定時刻前に終了する事もあります。
* 整理券の配布はありませんので、列にお並びいただいている方から順番のご参加となります。
■店舗概要
店舗名 ： 旬撰倶楽部 房総・村の駅
所在地 ： 千葉県千葉市花見川区幕張町2-2621(京葉道路 Pasar幕張 上り線)
業態 ： パーキングエリア内物販店舗
営業時間 ： 7：00～22：00
運営 ： 株式会社菜花の里
公式サイト： https://www.boso-muranoeki.com/
旬撰倶楽部 房総・村の駅について
■会社概要
運営会社 ： 株式会社菜花の里
代表者 ： 代表取締役 河越 康行
所在地 ： 〒286-0022 千葉県成田市寺台260番地
主な事業内容： 観光土産品の開発、製造及び販売、工芸品、民芸品の加工及び
販売、食料品の販売、飲食店の経営、地域商社事業に関する業務
公式サイト ： https://www.saikanosato.co.jp/index.html