株式会社菜花の里が運営する「旬撰倶楽部 房総・村の駅」(所在地：千葉県千葉市)は、日頃よりご利用いただいている近隣のお客様への感謝を込め、また千葉方面へのお出かけやご旅行の帰り道に、気軽に立ち寄って楽しんでいただきたいとの想いから、2月の週末限定イベントを企画いたしました。千葉の魅力を「見る・触れる・盛る」といった体験を通じて楽しんでいただくことを目指します。





「旬撰倶楽部 房総・村の駅」 2月限定農産物イベント





＜農産イベントについて＞

■小粒新じゃが バケツ詰め放題

会場に用意されたバケツに、小粒サイズの新じゃがいも(長崎県産ほか)をどこまで盛れるかに挑戦する参加型イベントです。

皮が薄く、さまざまな調理に使いやすい小粒新じゃがを、山を作るように詰めていただけます。

商品名 ： 小粒新じゃが バケツ詰め放題

開催日時： 2月7日(土)・8日(日) 各日17時～

価格 ： 300円(税込)／回

※無くなり次第終了





■千葉県産米「粒すけ」升盛り放題

升に入れた千葉県産米「粒すけ」を、こぼれないように盛り続ける体験イベントです。

升の中にどこまで盛れるか、参加者同士で声が上がる場面も見られる内容となっています。

開催日時： 2月14日(土)・15日(日)各日17時～

商品名 ： 千葉県産米「粒すけ」升盛り放題

価格 ： 500円(税込)

※無くなり次第終了





■莢煎落花生 両手すくいどり

千葉県産ナカテユタカを使用した莢煎落花生を、両手ですくった分を持ち帰れる体験イベントです。すくい方次第で内容量が変わるため、毎回参加者の工夫が見られます。

開催日 ： 2月21日(土)・22日(日)開催 各日17時

商品名 ： 莢煎落花生 両手すくいどり

アレルギー： 落花生

価格 ： 500円(税込)

※無くなり次第終了





補足

* おひとり様1回まで

* 無くなり次第終了のイベントとなります。数量に限りがある為、ご参加前、予定時刻前に終了する事もあります。

* 整理券の配布はありませんので、列にお並びいただいている方から順番のご参加となります。









■店舗概要

店舗名 ： 旬撰倶楽部 房総・村の駅

所在地 ： 千葉県千葉市花見川区幕張町2-2621(京葉道路 Pasar幕張 上り線)

業態 ： パーキングエリア内物販店舗

営業時間 ： 7：00～22：00

運営 ： 株式会社菜花の里

公式サイト： https://www.boso-muranoeki.com/





■会社概要

運営会社 ： 株式会社菜花の里

代表者 ： 代表取締役 河越 康行

所在地 ： 〒286-0022 千葉県成田市寺台260番地

主な事業内容： 観光土産品の開発、製造及び販売、工芸品、民芸品の加工及び

販売、食料品の販売、飲食店の経営、地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.saikanosato.co.jp/index.html