京都は“へり”がおもしろい！ 地形から京都の歴史と魅力を解き明かす『凹凸を楽しむ 京都「高低差」地形散歩』発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『凹凸を楽しむ 京都「高低差」地形散歩』（著：新之介）を2026年2月10日（火）に発売いたします。

「ブラタモリ」案内人も務めた関西の地形フィールドワークの達人、渾身の1冊！

関西エリアで地形に着目したフィールドワークを続け、人気番組「ブラタモリ」の「大阪」と「大坂城・真田丸スペシャル」では案内人も務めた著者・新之介。構想から実に7年近い年月をかけて準備し、すべて自らの足で歩き書き上げた渾身の1冊です。

京都の地図に世界遺産の位置をプロットすると、実は盆地の山麓の“へり”に多く集まっていることが分かります。

「なぜ世界遺産は“へり”に集まるのか？」

そんな問いからはじまる本書。

地形や地質、平安京の時代から続くその土地ごとのストーリーを追いながら解き明かすことで、複雑な京都の歴史をすっきりと理解することができます。

すべて著者が撮り下ろした、京都の四季折々の美しい写真が満載

本書には、数年をかけてすべて著者自身が撮り下ろした、四季折々、違った表情を見せる魅力的な京都の写真を多数収録しています。

その他解説図版等も多数掲載しており、歴史ファン、地図好き、旅好き、京都リピーターまで、幅広く楽しんでいただけます。

土地の凹凸がよく分かるエリアマップにも注目

本書掲載の地図は、地形がよく分かる陰影段彩図（高さごとに異なる色と影をつけることで地形を立体的に表した図）で表現しているため、眺めるだけでその土地の起伏がイメージできます。

そんな地図をしっかりと楽しんでいただくため、本書は開きが良く丈夫な「PUR製本」を採用。ノド（本を開いた中央部）の奥まで快適にご覧いただけるようになっています。

オーバーツーリズム対策のヒントにも

近年オーバーツーリズムが問題視されている京都ですが、本書では観光客でごった返すメジャーな観光スポットだけでなく、町中から少し外れた”へり”やちょっとした山歩きなど、新しい京都の楽しみ方や感動に出会える「自分だけの京都を楽しむ」ことを提案しています。

中面紹介

目次

第I部 京都を深く知るための基礎知識

京都の歴史や地形、地質などを分かりやすく解説。

第II部 凹凸から読み解く京都～地形散歩編～

「祇園・南禅寺」

「清水寺・六波羅」

「嵐山・保津峡」

「嵯峨野」

「金閣寺・御土居」

「銀閣寺・大文字山」

「伏見稲荷大社」

「仁和寺・龍安寺」

「上賀茂神社・下鴨神社」

「修学院・八瀬」

の10のエリアをガイド。その土地のストーリーや見どころを掘り下げます。

著者プロフィール

新之介（しんのすけ）

関西高低差大学代表・大阪高低差学会代表。1965年大阪市生まれ。本名は新開優介。NHK『ブラタモリ』の「大阪」「大坂城・真田丸スペシャル」の案内人。

著書に『凹凸を楽しむ 大阪「高低差」地形散歩』『凹凸を楽しむ 大阪「高低差」地形散歩 広域編』『凹凸を楽しむ 阪神・淡路島「高低差」地形散歩』（以上、洋泉社）、『ぶらり大阪「高低差」地形さんぽ』（140B）、『地形散歩のすすめ』（学芸出版社）、監修書に『京阪神スリバチの達人』『京阪神凸凹地図』（以上、昭文社）がある。

書誌情報

書名：凹凸を楽しむ 京都「高低差」地形散歩

著者：新之介

発売日：2026年2月10日（火）

定価：2,420円（本体2,200円＋税）

判型：A5判

ページ数：192ページ

ISBN：978-4-04-606832-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322312001195/)