現場起点で進めたSASAGE.APPによるEC改革

株式会社キャスター

株式会社キャスター（本社：東京都千代田区、代表取締役：中川祥太、以下「キャスター」）のグループ会社である株式会社グラムス（本社：大阪府堺市、代表取締役：三浦大助、以下「グラムス」）は、リユース事業を全国で展開するブックオフコーポレーション株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内康隆、以下「ブックオフ」）のECサイト（Rehello by BOOKOFF(https://rehello.jp/)）の業務改革を、ECささげ支援ツール「SASAGE.APP」および保守・カスタマイズ開発支援を通じて支援し、導入から約1年で、EC出品数135％・売上115％の成長を実現したEC業務改革を支援した事例を公開しました。

ブックオフでは、買取特化型店舗「Rehello by BOOKOFF（旧：BOOKOFF総合買取窓口）」の拡大により、店舗からECへ流入する商品量が年々増加していました。

その一方で、出品業務の属人化や管理工数の増大が課題となっていました。

こうした課題に対し、SASAGE.APPと現場に伴走する開発支援を組み合わせることで、業務フローの標準化と効率化を実現しました。

さらに、現場の声が改善に反映される仕組みが定着し、改善提案が継続的に生まれる「改善が当たり前になる文化」の醸成にもつながっています。

■ 導入背景：買取拡大で増え続けるEC出品業務の負荷

ブックオフでは、都内23区を中心に展開する買取特化型店舗「Rehello by BOOKOFF」の拡大により、店舗からECへ流入する商品量が年々増加していました。

一方で、撮影・採寸・原稿作成といったささげ業務に加え、商品登録まで含めたEC出品業務は属人化し、管理工数や教育コストの増大が課題となっていました。

人員増強による対応も検討されましたが、採用・育成・倉庫拡張といったコストを考慮すると限界があり、業務フローそのものを見直す必要性が高まっていました。

■ 解決策：SASAGE.APP導入と、現場に入り込む伴走型支援

こうした課題に対し、ブックオフが導入したのが、ささげ業務の負担軽減と出品精度向上を両立するツール「SASAGE.APP」です。

単なるツール導入にとどまらず、グラムスの保守・カスタマイズ開発支援を組み合わせることで、現場に入り込みながら改善を高速で回す体制を構築しました。

SASAGE.APPは、ファッション・ホビー・家電など多ジャンルの商品を扱うブックオフの出品フローに合わせて柔軟にカスタマイズ。

スマートフォンのみで出品作業が完結するUIにより、従来の業務フローに慣れた勤務歴の長いスタッフから初見のアルバイトまで、誰でも直感的に操作できる環境を実現しました。

■ 成果：出品数135％、売上115％。改善が回り続ける現場へ

導入から約1年で、ブックオフのEC出品数は導入前比135％、売上は115％へと伸長しました。

出品工程の標準化により作業スピードと精度が安定し、売上改善にもつながっています。

また、教育工数の削減も大きな成果の一つです。

操作が一本化されたことで、アルバイトスタッフでも短期間で戦力化が可能になりました。

さらに、現場の声を即座に改善へ反映する運用が定着。

アルバイトスタッフからの「チェック式にしたい」といった要望が数日で機能実装されるなど、改善が自然に回り続ける文化が根づいています。

■ 現場とともに進化するSaaSを目指して

グラムスでは、SASAGE.APPを単なるSaaSとして提供するのではなく、プロジェクトマネージャーが現場に伴走し、動線や作業のクセまで踏み込んだ改善を継続しています。

AIによる自動化も進めつつ、最も重視しているのは「初見のアルバイトでも迷わず使えるUI・UX」です。

今後はAI着用画像などの新たな技術活用も進めながら、ECにおける“商品の伝わり方”そのものを変えていくことを目指しています。

■ 今後の展望

ブックオフとグラムスは今後も単なる外注という関係を越えたパートナーとして、現場と技術の強みを掛け合わせながら、より良いEC体験の提供と継続的な業務改善に取り組んでいきます。

AIを含む新たな技術活用も視野に入れ、出品業務の高度化と再現性のある運用体制を構築することで、変化に強いEC基盤の確立を目指します。

■ SASAGE.APPの特徴

「SASAGE.APP」は、EC出品に欠かせない「ささげ業務」に特化した作業効率化ツールです。

撮影・採寸・原稿作成・登録といった一連の工程をワンツールで一元管理することで、EC出品業務の生産性を大幅に向上させます。

最大の特長は、現場の業務フローを変えずに導入できる柔軟性にあります。

ささげ業務は、企業や商材、現場ごとに運用が大きく異なります。

しかし多くの業務効率化ツールでは、ツールに業務を合わせる必要があり、

「慣れた作業フローを変えなければならない」ことが導入の障壁となってきました。

「SASAGE.APP」では、既存の業務フローを維持したまま、 企業ごとの運用に合わせて柔軟にカスタマイズが可能です。現場の「慣れ」や判断を損なうことなく、無理のない形で業務の標準化と効率化を実現します。

SASAGE.APPの詳細や導入事例については、サービスサイトにてご覧いただけます。

https://sasage.app/(https://sasage.app/)

■ 株式会社グラムスについて

グラムスは、EC事業者向けに独自AIを搭載した業務効率化ツールの開発と、ささげ業務に特化したBPOサービスを提供しています。累計数百万点規模の画像処理実績を持つ「SASAGE.APP」や180以上の国と地域で導入されている画像自動処理ツール「ZenFotomatic」などの提供を通して、EC業務の負担軽減に貢献しています。

会社名 ： グラムス株式会社

代表者 ： 代表取締役 三浦 大助

本社所在地： 大阪府堺市北区黒土町 2339-1

設立 ： 2009年6月

事業内容 ： EC企業向け業務効率化ツールの開発・提供、各種業務の代行サービス、

リユース企業向けの各種システム開発

URL ： https://glamscorp.jp/(https://glamscorp.jp/)

■ キャスターについて

キャスターは、ミッション「創り変える。働くの全てを。」のもと、AI×BPaaSで、企業の生産性向上と持続的成長を支援しています。2014年創業以来、全社フルリモートで運営し、オンラインアシスタント「CASTER BIZ」シリーズ（導入企業数No.1（※1））などの事業を通し、累計アカウント数6,000以上（※2）を支援してきました。私たちはAI時代に、新しい働き方を先導し、AIとヒトの協働で“働く世界”を創り変えていきます。

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社キャスター

上場市場 ：東京証券取引所グロース市場 証券コード 9331

代表者 ：代表取締役 中川 祥太

本社所在地 ：東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエア ウエストタワー1・2F LIFORK大手町 R06

設立 ：2014年9月

事業内容 ：オンラインアシスタントをはじめとした人材事業運営

URL ：https://caster.co.jp(https://caster.co.jp)

※1:国内主要リモートアシスタントサービス・オンラインアシスタントサービス導入企業数比較による自社調べ（2025年4月）

※2:当社が運営する継続提供サービスにおいて、契約実績のあるアカウントの累計件数