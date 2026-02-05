いちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」(運営：株式会社村の駅)では、「いちごのバウムクーヘンショコラ」が2026年2月1日より新登場！

また、「静岡県産いちごととろけるショコラフェア」と称して、今が旬の甘酸っぱい静岡県産いちごと、とろけるショコラを味わえる限定メニュー5種も好評販売中。シーズンに合わせたいちごの魅力を、施設全体でお届けいたします。

[公式サイト] http://izu-ichigo.com/





■初登場！いちごとショコラを味わうバウムクーヘン

「いちごのバウムクーヘン」は、2018年のオープン当初から長く愛され続けている看板商品。静岡県産紅ほっぺのパウダーを使い、施設内にあるバウムクーヘン工房で、時間をかけてじっくり焼き上げるクラフトバウムクーヘンです。2025年12月をもって、おかげさまで累計販売個数7万個を突破いたしました。

※「いちごのバウムクーヘン」累計販売数は、「いちごのバウムクーヘン」「いちごのバウムクーヘンmini」の2018年11月～2025年12月の期間中シリーズ合計販売数を、バウムクーヘン1ホールに換算した個数です。





●初登場となる冬の限定フレーバー「ショコラ」

静岡県産紅ほっぺパウダーを使用したふわふわのいちごの生地に、スイートチョコレートとココアを練り込んだショコラの生地をバランスよく合わせ、甘酸っぱいいちごチョコレートでコーティングした、3層仕立て。まるで紅ほっぺのような、甘酸っぱい味わいと華やかな香りはそのままに、季節に寄り添う味わいに仕上げました。

バレンタインシーズンにも映える、いちごとショコラの華やかな世界観を表現したパッケージで、大切な方への贈り物にもおすすめ。





いちごのバウムクーヘン ショコラ





価格：1,944円(税込) / 1,800円(税抜)

※数量限定販売

※1日の販売量には限りがございます。









■施設全体“ショコラ尽くし”！「静岡県産いちごととろけるショコラフェア」好評開催中！

バレンタインシーズンに合わせ、静岡県産いちごとショコラをテーマにした期間限定フェアを3月19日(木)まで開催中です。甘みと酸味のバランスに優れた今が旬の静岡県産いちごと、なめらかにとろけるショコラを掛け合わせ、この季節ならではの味わいを楽しめる限定メニューを多数ご用意いたしました。





静岡県産いちごととろけるショコラフェア





中でも、層ごとにいちごとショコラの魅力を重ねたパフェは、華やかな見た目と共に、いちごのフレッシュ感とショコラのコクを一度に堪能できる一品。





いちごのショコラパフェ ※BonBonBERRY cafe限定





また、目の前で静岡県産いちごに温かいチョコレートをかける冬の限定メニュー「ごろごろいちごチョコ」は、ストロベリーの味わいが新登場。今年は2種のチョコレートと、いちごの甘酸っぱいコラボレーションをお楽しみいただけます。





ごろごろいちごチョコ(左：ストロベリー、右：スイート)※STAND限定





その他、バレンタインのティータイムにもおすすめのショートケーキも2種登場。大切な人と過ごすひとときや、自分へのご褒美にもぴったりな、今だけの味わいをぜひご堪能ください。





●各メニュー詳細

・いちごのショコラパフェ 1,900円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆・ゼラチン

・ごろごろいちごチョコ スイート 800円(税込)

アレルギー：乳成分・大豆

・ごろごろいちごチョコ ストロベリー 900円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・大豆

※すべて数量限定









■「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」について

“もっと「いちご」が好きになる。”をコンセプトにした、一年を通して美味しいいちごが食べられるいちご専門店です。いちごの販売はもちろん、いちごスイーツやいちごジャム、いちごを使ったパンなど、いちごを素材にした幅広いラインナップを揃えています。





◇店舗外観









■店舗概要

所在地 ：静岡県伊豆の国市田京195-2

TEL ：0558-99-9300

定休日 ：なし

営業時間：お土産コーナー 9:00～17:00

ボンボンベリーカフェ 10:00～17:00(イートイン16:00 L.O.)





公式HP(いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory)： http://www.izu-ichigo.com

公式HP(道の駅 伊豆のへそ) ： http://www.izunoheso.com

公式Instagram ： https://www.instagram.com/ichigofactory/









■会社概要

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容 ： 農産物直売所運営・販売

公式サイト： http://www.muranoeki.com/