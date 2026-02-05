いちご専門店「道の駅伊豆のへそ　いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」(運営：株式会社村の駅)では、「いちごのバウムクーヘンショコラ」が2026年2月1日より新登場！

また、「静岡県産いちごととろけるショコラフェア」と称して、今が旬の甘酸っぱい静岡県産いちごと、とろけるショコラを味わえる限定メニュー5種も好評販売中。シーズンに合わせたいちごの魅力を、施設全体でお届けいたします。

[公式サイト] http://izu-ichigo.com/


いちごのバウムクーヘンショコラ／ショコラフェア



■初登場！いちごとショコラを味わうバウムクーヘン

「いちごのバウムクーヘン」は、2018年のオープン当初から長く愛され続けている看板商品。静岡県産紅ほっぺのパウダーを使い、施設内にあるバウムクーヘン工房で、時間をかけてじっくり焼き上げるクラフトバウムクーヘンです。2025年12月をもって、おかげさまで累計販売個数7万個を突破いたしました。

※「いちごのバウムクーヘン」累計販売数は、「いちごのバウムクーヘン」「いちごのバウムクーヘンmini」の2018年11月～2025年12月の期間中シリーズ合計販売数を、バウムクーヘン1ホールに換算した個数です。


●初登場となる冬の限定フレーバー「ショコラ」

静岡県産紅ほっぺパウダーを使用したふわふわのいちごの生地に、スイートチョコレートとココアを練り込んだショコラの生地をバランスよく合わせ、甘酸っぱいいちごチョコレートでコーティングした、3層仕立て。まるで紅ほっぺのような、甘酸っぱい味わいと華やかな香りはそのままに、季節に寄り添う味わいに仕上げました。

バレンタインシーズンにも映える、いちごとショコラの華やかな世界観を表現したパッケージで、大切な方への贈り物にもおすすめ。


いちごのバウムクーヘン ショコラ


価格：1,944円(税込) / 1,800円(税抜)

※数量限定販売

※1日の販売量には限りがございます。



■施設全体“ショコラ尽くし”！「静岡県産いちごととろけるショコラフェア」好評開催中！

バレンタインシーズンに合わせ、静岡県産いちごとショコラをテーマにした期間限定フェアを3月19日(木)まで開催中です。甘みと酸味のバランスに優れた今が旬の静岡県産いちごと、なめらかにとろけるショコラを掛け合わせ、この季節ならではの味わいを楽しめる限定メニューを多数ご用意いたしました。


静岡県産いちごととろけるショコラフェア


中でも、層ごとにいちごとショコラの魅力を重ねたパフェは、華やかな見た目と共に、いちごのフレッシュ感とショコラのコクを一度に堪能できる一品。


いちごのショコラパフェ ※BonBonBERRY cafe限定


また、目の前で静岡県産いちごに温かいチョコレートをかける冬の限定メニュー「ごろごろいちごチョコ」は、ストロベリーの味わいが新登場。今年は2種のチョコレートと、いちごの甘酸っぱいコラボレーションをお楽しみいただけます。


ごろごろいちごチョコ(左：ストロベリー、右：スイート)※STAND限定


その他、バレンタインのティータイムにもおすすめのショートケーキも2種登場。大切な人と過ごすひとときや、自分へのご褒美にもぴったりな、今だけの味わいをぜひご堪能ください。


●各メニュー詳細

・いちごのショコラパフェ　1,900円(税込)

　アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆・ゼラチン

・ごろごろいちごチョコ　スイート　800円(税込)

　アレルギー：乳成分・大豆

・ごろごろいちごチョコ　ストロベリー　900円(税込)

　アレルギー：乳成分・小麦・大豆

※すべて数量限定



■「道の駅伊豆のへそ　いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」について

“もっと「いちご」が好きになる。”をコンセプトにした、一年を通して美味しいいちごが食べられるいちご専門店です。いちごの販売はもちろん、いちごスイーツやいちごジャム、いちごを使ったパンなど、いちごを素材にした幅広いラインナップを揃えています。


◇店舗外観



■店舗概要

所在地　：静岡県伊豆の国市田京195-2

TEL　　 ：0558-99-9300

定休日　：なし

営業時間：お土産コーナー　　　 9:00～17:00

　　　　　ボンボンベリーカフェ 10:00～17:00(イートイン16:00 L.O.)


公式HP(いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory)： http://www.izu-ichigo.com

公式HP(道の駅 伊豆のへそ)　　　　　　　　： http://www.izunoheso.com

公式Instagram　　　　　　　　　　　　　　： https://www.instagram.com/ichigofactory/



■会社概要

会社名　　： 株式会社村の駅

所在地　　： 〒411-0815　静岡県三島市安久322-1

代表者　　： 代表取締役　瀬上 恭寛

設立　　　： 2008年3月

事業内容　： 農産物直売所運営・販売

公式サイト： http://www.muranoeki.com/