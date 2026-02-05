TWICE MOMOがまとうTASAKI初のMetal Jewellery Collectionを発売

株式会社TASAKI

TASAKIはデザイナー タクーン・パニクガルが手掛ける「TASAKI COLLECTION LINE（TASAKI コレクション ライン）」からアイコンシリーズをメタルで表現した初の「Metal Jewellery Collection（メタル ジュエリーコレクション）」を2月6日（金）より発売します。メタルならではの艶やかさと構築的な美しさが際立つコレクションを、ブランドパートナーであるTWICE MOMOのビジュアルとともに展開します。

(C)TASAKI

新たに加わるのは、TASAKIの革新的なフィロソフィーを象徴するアイコン「balance signature（バランス シグネチャー）」を、メタルで再解釈した「balance shape signature（バランス シェイプ シグネチャー）」。5つのメタルボールが精緻なバランスで連なり、まるで夜空に輝く星のように、未来への希望と無限の可能性を象徴しています。

さらに、よりミニマルな表情が際立つ3のメタルボールを配した「balance shape neo（バランス シェイプ ネオ）」、そして、しなやかなカーブが指先を美しく包み込む「danger horn plus（デインジャー ホーン プラス）」も登場。スタイリッシュな印象を受け継ぎながら、メタルならではの艶やかな輝きと確かな存在感が、シリーズに新たな魅力をもたらします。

重ね付けによって自在に表情を変え、さまざまなジュエリーとも美しく調和するデザインは、コーディネートの幅を広げつつ、タイムレスなスタイルに寄り添います。

革新とクリエイティビティに満ちたTASAKIのジュエリーが描く、新たなエレガンスの世界を、ぜひご堪能ください。

バランス シェイプ シグネチャー リング［18K イエローゴールド］\275,000バランス シェイプ シグネチャー リング［18K ホワイトゴールド］\280,500バランス シェイプ シグネチャー リング［18K SAKURAGOLD(TM)］\280,500バランス シェイプ ネオ リング［18K イエローゴールド］\275,000バランス シェイプ ネオ リング［18K ホワイトゴールド］\280,500バランス シェイプ ネオ リング［18K SAKURAGOLD(TM)］\280,500デインジャー ホーン プラス リング［18K ピンクゴールド,18K ホワイトゴールド,18K イエローゴールド］\473,000(C)TASAKI

全て税込み価格