あの輝きが、ついに定番に！キラめきにうっとり、まばゆい輝きをまとう 「星屑リップグロス」が再登場！新色2色も仲間入り。
レブロン スーパー ラストラス グリマー グロス 全6色＜新色2色＞
レブロン株式会社は、まばゆいほどの煌めきを唇にまとう3D偏光グリッター＆パール配合のリップグロス
『レブロン スーパー ラストラス グリマー グロス』全6色＜新色2色＞を2026年2月19日(木)に新発売いたします。
キラめきにうっとり、星屑リップ
「レブロン スーパー ラストラス グリマー グロス」は、植物由来のバイオグリッターを採用し、どの角度から見ても立体的でみずみずしい、虹色の艶めきをまとったふっくら唇に仕上げるリップグロスです。2025年に数量限定で登場し、ライトな色付きやトレンド感のあるきらめく輝きが人気を博し、
このたび新登場の2色を追加し定番商品として登場いたします。
今回初登場したのは、儚げなやわらかい印象のラベンダーパール「003 ラベンダー ラスト」、
甘酸っぱい誘惑を感じるピュアベリー「009 ラズ ビーミー」の春夏に活躍しそうな2色。
パーソナルカラーを気にせず、その日の気分やファッションと合わせて色を選びやすい多色展開だから、毎日の色選びが楽しくなりそう！新生活スタートや第一印象を決める大切なシーンに、気分のあがるようなリップグロスで唇から自信を持ちませんか。
新しい毎日を、もっとジョイフルに彩ろう。
『レブロン スーパー ラストラス グリマー グロス』全6色
各1,430円（税込） 2026年2月19日（木）新発売※
■製品特長キラめきにうっとり、星屑リップ
1 .まばゆい煌めきを実現
透明性に優れたベースフォーミュラを使用し、グリッターのまばゆい輝きを、より一層際立てます
2. バイオグリッターを使用したリップグロス
植物由来セルロース*¹を採用。どんな角度から見ても、立体的で、みずみずしく、虹色のオパール効果*²が、艶めきをまとった唇に
3. 唇にみずみずしさをプラス
ゲル状エモリエント*³や植物性エモリエント成分*⁴配合で、唇の縦シワをなめらかに整え、やわらかく、ふっくらとした唇に
*¹ レーヨン（増量成分、植物由来）
*² メイクアップ効果による
*³ 水添ポリイソブテン（エモリエント成分）、（エチレン/プロピレン/スチレン）コポリマー（増粘成分）、（ブチレン/エチレン/スチレン）コポリマー（増粘成分）
*⁴ ワサビノキ種子油、テオブロマグランジフロルム種子脂（エモリエント成分）
※2025年に限定発売した商品が定番商品として新発売されます。
■カラーバリエーション 全6色
【新色】２色
【既存色】４色
■シェードマップ
＜レブロンについて＞
1932年アメリカで誕生したレブロンは、「世界中の女性たちに、心の豊かさを提供したい」という思いから、ネイルエナメルで指先を美しく彩ることから始まりました。ブランド誕生から90年以上、女性の価値観やライフスタイルの変化、時代の流れや、その時の女性像に合わせた商品を開発し、時代をリードしてきたレブロン。現在はニューヨークに拠点を置き、150ヶ国以上の販売拠点を通じて、世界へ「美と喜び」をお届けしています。
LIVE BOLDLY-大胆に生きる
大胆に笑う。大胆にメイクを楽しむ。大胆に自分を表現する。“大胆に”それはまさに「レブロン」。いつの時代も「レブロン」は“大胆に生きる”女性たちと共に、枠にとらわれない美しさを表現してきました。