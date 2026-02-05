【ブルガリ】ブルガリ 2026 年春夏アイウェアコレクションより、ヘリテージをルーツにしたモダンなヴィジョンの新作が登場

ブルガリ・ジャパン合同会社

メゾンの創造性豊かな伝統と揺るぎない革新への意思が融合した、ブルガリ 2026年春夏 アイウェアコレクションは、クラフツマンシップと大胆でモダンなデザインを通して、アイコニックな美的モチーフを進化させ続けています。ブルガリの伝統的な金細工のサヴォアフェールが息づく本コレクションは、メゾンの本質をモダンなシルエット、宝石にみるクラフツマンシップ、そして洗練されたメタルワークに凝縮されてます。

「セルペンティ ヴァイパー」 コレクション

レディースラインでは、繊細に組み込まれたメタルモチーフ、リムレスのラップアラウンド デザインや軽量な構造を通して、セルペンティ ヴァイパーの新しい解釈がデザインに反映されています。また、シグネチャーであるスネークヘッドのディテールが特徴的なセルペンティ フォーエバーや、洗練されたメタルのクラフツマンシップが光るトゥボガスもその存在感を大胆に映しています。メンズラインでは、メゾンのウォッチクリエーションの世界が持つ構造的な美しさと幾何学的なコードが取り入れられました。ウォッチにインスパイアされたディテールと多面性が融合され、時代を超越する洗練さをまとった新しいオクトスタイルを提供しています。

ファインジュエリーの芸術性を、メタルエレメントに落とし込んだ2つの新しいセルペンティ ヴァイパー スタイルが登場します。インターツイニング デザインと称されるこのフレームは、様式化された蛇のシルエットの新しい解釈を組み込んでいます。エレガントな宝石のような編み込みがメタルテンプルに沿ってあしらわれ、サイドからレンズを優しく包み込むしなやかなフォルムが特徴です。 長方形及び楕円形の2シェイプで展開するこの新作は、セルペンティ ヴァイパーの洗練された美しいコードを維持しつつ、タイムレスなスタイルに新たな軽やかさをもたらします。まさにブルガリのハイジュエラーとしてのアイデンティティが再認識されたアイウェアコレクションとなります。

904413 155,100円

904412 155,100円904424 155,100円 4月発売予定

ミニマリストの洗練を表現した新しいリムレスの長方形セルペンティ ヴァイパーは、プレシャスストーンのカットを彷彿とさせるファセットレンズで、フロントのすっきりとした幾何学的なラインを際立たせています。蛇のしなやかな姿にインスパイアをうけたテンプルは、シンプルでありながら唯一無二の魅力を放っています。モダンエレガンスを追求するこのスタイルは、ジュエリーのインスピレーションを洗練されたディテールによって、美しいシルエットへと昇華させています。

904423 127,600円 4月発売予定

「セルペンティ」 コレクション

大胆で建築的、そして存在感が際立つセルペンティ フォーエバーの長方形フレームは、時代を超越した形状の力強い再解釈を表現しています。直線的なプロポーションと大胆なボリュームのアセテートのフロントは、メタルテンプルを飾るハンドペイントのエナメル加工によるセルペンティ スネークヘッドのための印象的なキャンバスとなります。

904409 95,700円

蛇をモチーフにした物語は、オーバルシェイプのレンズを縁取るシャイニーなブラックカラーのリムと、セルペンティ ヘッドがアイコニックなメタルテンプルの「セルペンティ ヴァイパー」 へと広がります。蛇の頭部はブルガリの伝統的な職人技に基づき、手作業によるエナメルで仕上げられています。この紛れもないシグネチャーが、クラシックで汎用性の高いシルエットを格上げし、メゾンの比類なき能力であるハイジュエリーのアートを、表現力豊かなエレガンスを備えた現代的なアイウェアへと昇華させています。

904406 137,500円

「トゥボガス」 コレクション

流れるような幾何学と技術的な精巧さの象徴であるトゥボガス デザインは、伝統的なインスピレーションと現代的なミニマリズムを融合させたリムレスのスクエアシルエットで新たな表現を見出しています。洗練されたメタルテンプルは、伝説的なトゥボガス ジュエリーのコイルと同じ独特のボリュームとリズミカルな輪郭で形作られており、曲線とメタルが持つ輝きの相互作用を生み出しています。

904415 155,100円

「オクト」 コレクション

メンズコレクションでは、 ブルガリ ウォッチ プロダクト クリエイション エグゼクティブ ディレクターである ファブリツィオ・ボナマッサ・スティリアーニが、メゾンのウォッチメイキングの世界が持つグラフィックの精密さと建築的な強さを再解釈しています。メタル製の新しいオクトの長方形サングラスは、洗練されたテンプルとフロントのつなぎのデザインが特徴となり、これはまさにブルガリ タイムピースの象徴的なラグへの敬意の表れです。ファセット加工されたレンズの輪郭は、オクト タイムピースの八角形シェイプを想起させ、クラシックでありながらシャープでモダンなデザインを生み出しています。

904405 96,800円

ブルガリ 2026 年春夏アイウェアコレクション キャンペーン

DOUBLE VISION

「ダブル ビジョン」というクリエイティブコンセプトのもと、ブルガリ 026年春夏アイウェアキャンペーンは視点、変容、そして二重性の大胆な探求を表現しています。クリエイティブデュオのBruno+Nicoが撮影し、ジータ・ドートヴィルとジャコモ・カヴァッリを起用したこのキャンペーンは、アーカイブ画像とローマに見られる幾何学からインスピレーションを得て、アイウェアをグラフィックな建築構造の中心に据えています。この効果により、メゾンの伝統とシャープでモダンな新しいデザインの対話が生まれています。

本キャンペーンでは、同時に二つの次元に存在する人物が鏡のように映し出されています。これは、自身の目で物事を見定め、未来へと踏み出すメッセージなのです。ぞれぞれの視線はブルガリの変革的な精神を体現しており、まさに歴史に根ざしながらも、常に進化し続ける地平線に向かって前進する姿を捉えているのです。

