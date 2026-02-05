株式会社A440 本社移転のご報告

株式会社A440

株式会社A440（本社：東京都港区、代表取締役：金丸義勝、以下「A440」）は、事業拡大および研究開発体制の強化を目的として、2026年度 第1四半期に東京本社を現在の港区西麻布から、静岡県静岡市へ移転いたします。

A440は2015年に設立し、3Dスキャンやフォトグラメトリ、空間データ活用を強みとした、広告・文化財のデジタル化、AR広告やフリーロームVR、VRゲーム開発などのXRコンテンツの企画・開発・コンサルティングを多角的に展開してまいりました。

今回の本社移転の背景には、事業拡大に伴う組織体制の強化と、リモートワークを前提とした柔軟な働き方の定着があります。

A440はこれまで、場所にとらわれない業務体制の整備を進めてまいりましたが、今後のさらなる成長を見据え、分散型の組織運営に適した環境として静岡市への移転を決定いたしました。

本社移転後は、順次運営体制を整えながら準備が整い次第、近隣地域に別拠点として3Dスキャンシステムやモーションキャプチャー撮影スタジオを移設するとともに、フリーロームVRの開発・実証スタジオを新たに開設いたします。

本社移転に伴い、2026年2月4日静岡市役所にて静岡市長同席のもと記者会見が行われました。

本記者会見では、本社移転の背景や今後の事業展開に加え、静岡市との連携方針、地域における雇用創出や産業振興への取り組みについて説明いたしました。

このたび静岡市への本社移転を通じて、A440は静岡市との連携を深めながら、デジタル技術の継承や人材育成に取り組み、地域社会とともにさらなる成長を目指してまいります。

なお、既存のA440 Kanazawa Lab.につきましては、本社移転後も引き続き運営を継続し、各拠点の特性を活かした事業展開を進めてまいります。

今後とも、皆さまの変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【株式会社A440 会社概要】

Technology×Entertainment×XR

テクノロジーで、人に寄り添う楽しくて新しい体験を。

株式会社A440は、XRや3Dスキャンを通じて現実と情報の関係を再構築するクリエイティブ企業です。

ゲーム業界で培った表現力と技術力を活かし、画像認識や位置推定を用いたアプリケーションやコンテンツの制作を中心に、フォトグラメトリや3Dスキャン事業にも注力し、現実世界を高精度に再現したデジタルツインデータの活用を推進しています。

さらに、金沢では「A440金沢ラボ」を拠点に地域と連携した開発やクリエイター育成も行っており、全国の地方自治体へ活動を広げています。

技術とは、人と人、人と世界をつなぐ優れたインターフェースである、そう考えています。

会社名 ：株式会社A440

設立 ：2015年4月

代表取締役：金丸 義勝

事業内容 ：画像認識技術、位置推定技術を用いたアプリケーションの開発

インタラクティブコンテンツの企画・制作およびコンサルティング

URL ：https://a440.technology/