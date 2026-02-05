華やかな血色感をプラス、肌をいたわるUVベース『ウォータースプラッシュサンクリーム CICAトーンアップ』2026年3月3日(火)より順次発売

アモーレパシフィックジャパン株式会社

大胆かつダイナミックに、一歩先を行くメイクアップをブランドコンセプトに掲げる韓国発のメイクアップクリエーションブランド「espoir(エスポア)」は、ナチュラルなトーンアップ*¹ 効果で華やかな血色感をプラスするUVベース『ウォータースプラッシュサンクリーム CICAトーンアップ』を2026年3月3日よりオフラインにて展開いたします。

ピンクのジェルテクスチャーが肌になめらかに伸び広がり、べたつきやきしみのないサラっとした仕上がりに。黄ぐすみや色ムラを補正し、いきいきと血色感*¹ 宿る肌に整えます。

また敏感肌をいたわるCICA成分*² や保湿成分のナイアシンアミドなど配合で、乾燥による肌荒れやゆらぎやすい肌にもアプローチ。SPF50+/PA＋＋＋＋で紫外線をしっかりカットしつつ、ナチュラルトーンアップ*¹ 効果でノーファンデで過ごしたいときにもぴったり！自分の肌に合わせて選ぶエスポアのUVベースでなりたい肌に。

*¹ メイクアップ効果による

*² ツボクサエキス、ツボクサ根エキス、ツボクサ葉エキス、アシアチコシド、マデカッソシド、アシアチン酸、マデカシン酸（いずれも整肌成分）

ウォータースプラッシュサンクリーム CICAトーンアップ

ウォータースプラッシュサンクリーム CICAトーンアップ

価格 ：2,530円（税込）

容量 ：60mL

2026年3月3日(火)～順次発売

全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）

いきいきとした血色感でナチュラルトーンアップ*¹

みずみずしいテクスチャーが肌にするするとなめらかに伸び広がり、ピタッと密着。

べたつきやきしみのないサラっとした仕上がりに。やわらかいピンクベースで黄ぐすみや色ムラを補正し、華やかな肌に整えます。

敏感肌にもすこやかケア

敏感肌をやさしくいたわるCICA成分*² や、保湿成分のナイアシンアミドや整肌成分のパンテノールなどを配合し、乾燥による肌荒れや、外的刺激によりゆらぎやすい肌にアプローチ。

日焼け止めとメイク下地のいいとこどり

SPF50+/PA＋＋＋＋で強い日差しをしっかりブロック。

紫外線カットはもちろん、さらりとした使い心地とナチュラルトーンアップ*¹ 効果でノーファンデで

過ごしたいときにもぴったり！

エスポアのUVシリーズ

ウォータースプラッシュサンクリーム CE

容量 ：60mL

特徴 ：セラミド配合*¹ でしっとり保湿

仕上がり ：みずみずしいツヤ感に満ちた印象

テクスチャー：なめらかジェルタイプ

カラー： ：ピンクベージュ

トーンアップ：★

化粧下地 ：〇

ウォータースプラッシュサンクリーム トーンアップラスティング

容量 ：50mL

特徴 ：黄ぐすみをカバーしファンデノリUP

仕上がり ：透明感のある*² 儚げな印象

テクスチャー：こっくりクリームタイプ

カラー： ：ラベンダー

トーンアップ：★★★

化粧下地 ：◎

ウォータースプラッシュサンクリーム CICAトーンアップ

容量 ：60mL

特徴 ：ナチュラルトーンアップ*² でノーファンデにも◎

仕上がり ：血色感のある*² いきいきとした印象

テクスチャー：なめらかジェルタイプ

カラー： ：ピンク

トーンアップ：★★

化粧下地 ：◎

*¹ セラミドNP、*² メイクアップ効果による

公式オンラインショップ https://www.qoo10.jp/shop/espoir-official(https://www.qoo10.jp/shop/espoir-official)

公式インスタグラム ＠espoir_jp

公式X @espoir_japan