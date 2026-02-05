EBISUMARTを提供するインターファクトリーが、Eight (Sansan株式会社)が開催する「Meets 第3回 EC戦略サミット」にシルバースポンサーとして協賛

株式会社インターファクトリー

クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART（エビスマート）」を提供する、株式会社インターファクトリー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 登、以下 インターファクトリー）は、2026年2月13日（金）にEight（Sansan株式会社）が主催する「Meets 第3回 EC戦略サミット」に、シルバースポンサーとして協賛するとともに、「ソリューションピッチ」にて執行役員 清水が登壇いたします。

近年、ECは単なる販売チャネルではなく、ブランドと顧客をつなぐ中核的な接点へと進化しています。店舗やデータ、テクノロジーとの連携が求められる中で、各企業がどのように顧客体験を設計すべきかは、業界共通の重要テーマです。

本サミットは、EC・小売・IT領域の第一線で活躍する企業・専門家が集い、次世代のEC戦略を議論する場として開催され、EC事業者様が抱える課題に対して企業間を超えた視点が交差する貴重な機会となります。

インターファクトリーは、本イベントを通じて業界全体の活性化と、事業者様のさらなる発展を目的にシルバースポンサーとして協賛いたしました。

また、本イベント内で実施される「戦略ラウンドテーブル」および「ソリューションピッチ」に参加し、これまで多くの企業のECサイト構築・運用を支援してきた知見をもとに、ECと店舗を起点とした実践的な事例をご紹介します。

開催概要

イベント名：Meets 第3回 EC戦略サミット

日時：2026年2月13日（金）14:30～20:00（受付開始 14:00）

会場：東京ミッドタウンホール（六本木）

主催：Eight（Sansan株式会社）

参加方法：事前登録制（参加費：無料）

詳細・お申し込みはこちら :https://eight-event.8card.net/meets/summit_ec/

クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART」について

「EBISUMART」はカスタマイズ対応するクラウド型ECサイト構築サービスにおいて8年連続シェアNo.1（※）の主要クラウドコマースプラットフォームです。ECパッケージとASPの両システムのメリットを兼ね備えており、常に最新・最適化されたECサイトを構築いただけます。

サイトリニューアルやオムニチャネル、BtoB-ECなど、業界業種問わず累計800サイト以上の構築実績。お客様のECビジネスの成長をお手伝いできるよう、ニーズに合ったECサイトのご提案からサイト運用までワンストップでサポートいたします。

（※）日本ネット経済新聞調べ

インターファクトリーは企業理念をもとに、EC事業者様にとって真に役立つプラットフォームを目指し、今後もより一層、皆さまのビジネスに貢献しうるサービスの拡充、ならびに企業価値の向上に努めてまいります。

