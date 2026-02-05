温水洗浄便座の魅力をラップソングで届ける温水洋一さん率いるHIP-″POP″ユニット『Wash feat.温水(ON-SUI)』、タワーレコード渋谷店とコラボレーション決定！

一般社団法人 日本レストルーム工業会

一般社団法人 日本レストルーム工業会（本部：愛知県名古屋市、会長：田村 信也 TOTO株式会社 代表取締役 社長執行役員）は、日本が世界に誇る温水洗浄便座を次世代へ繋ぐプロジェクトを実施しており、このたび、同プロジェクトより誕生したHIP-"POP"ユニット『Wash feat.温水(ON-SUI)』が、音楽シーンの聖地・タワーレコード渋谷店とのコラボレーション施策を2月5日(木)より開始します。

店内1階エントランスでの特設ブース設置、限定CDとオリジナルステッカーの配布、タワーレコード渋谷店限定ポスターの掲出、渋谷メインストリートに面した大型サイネージでのMV放映など、約2週間にわたる大規模展開を実施。音楽ファンが集う渋谷の中心地から、温水洗浄便座の魅力を発信します。

MV：https://www.sanitary-net.com/movie/mv/tower/(https://www.sanitary-net.com/movie/mv/tower/)

■1月22日デビュー曲『キミWash』の反響を受け、音楽の聖地・タワーレコード渋谷店とのコラボレーションが実現

温水洗浄便座への愛と魅力を歌った『キミWash』。俳優・温水洋一さんがMCネーム「温水(ON-SUI)」としてラッパーに初挑戦しました。“温水”という名前や、日本に温水洗浄便座が誕生した1964年と同じ年に生まれた“同い年”でもあるご縁から実現したこの特別なコラボレーションは、SNSを中心に大きな反響を呼んでいます。

爽快感のある曲調に温水洗浄便座への愛があふれるリリックをのせた『キミWash』により、いままであまり話されてこなかった"おしり洗い"事情を語り合えるきっかけとなりました。この反響を受け、このたび音楽ファンが集う聖地・タワーレコード渋谷店とのコラボレーション施策が決定しました。

■1階エントランスに特設ブース設置、限定CDとオリジナルステッカーを配布

店内1階エントランスには、MVモニター、試聴機、Washメンバー・温水(ON-SUI)の解説POP、MV撮影で使用したアイテム展示など特設ブースを設置。『Wash』の世界観を体験できる空間を演出します。また、2月7日(土)・8日(日)の2日間限定で、アンケートに回答いただいた方に先着で限定CDをプレゼント。さらに、期間中は10種類のデザインを展開したオリジナルステッカーを配布します。

【限定CD配布概要】

配布日：2月7日(土)・8日(日) 各日150部限定

配布方法：特設ブースの二次元コードからアンケートに回答し、1F特典お渡しカウンターで回答完了画面を提示した方に先着配布

CDジャケットに記載の二次元コードからミュージックビデオ『キミWash』が視聴できます。

【オリジナルステッカー配布概要】

配布期間：2月5日(木)～2月18日(水)

配布枚数：800部 ※無くなり次第終了となります。

ステッカー裏面の二次元コードからミュージックビデオ『キミWash』が視聴できます。

＜正方形ステッカー＞

・表面５種

・裏面共通１種

＜長方形ステッカー＞

・表面５種

・裏面共通１種

■タワーレコード渋谷店限定ポスター5種を店内全フロアに展開、エスカレーター・トイレを含めて店舗ジャック

タワーレコード渋谷店のために制作した限定ポスター5種を、1階エントランス特設ブース周辺のほか、1-2階・3-4階のエスカレーター壁面（2月5日～9日）、3・6・7・8階のトイレなど、店内全フロアに掲出。『Wash』メンバーが、音楽の聖地をジャックします。

＜掲出写真＞

※1-2 階エスカレーター※3 階男性用トイレ※6 階男性用トイレ

■渋谷メインストリートの大型サイネージでMV『キミWash』を2週間放映、2月7日・8日は6時間独占放映

タワーレコード渋谷店の店外大型サイネージ（渋谷メインストリート面）にて、ミュージックビデオ『キミWash』を2週間にわたり放映。渋谷を行き交う人々に向けて、温水洗浄便座の魅力を届けます。

2月7日(土)・8日(日)の12:00～18:00は、6時間連続でMVを独占放映。サイネージ前スペースには大型パネルを限定設置します。また、施策期間中は店内BGMとしても『キミWash』を放送し、店舗全体を温水洗浄便座の魅力が包み込みます。

【店外大型サイネージ放映概要】

通常放映：2月5日(木)～18日(水) 11:00～22:00（1時間に2回以上放映）

独占放映：2月7日(土)・8日(日) 12:00～18:00（6時間連続放映）

【店内BGM放送】

期間：2月5日(木)～2月18日(水)

【サイネージ前スペース演出】

日程：2月7日(土)・8日(日) 12:00～18:00

【ミュージックビデオ概要】

・タイトル：『キミ Wash』

・公開日：2026年1月22日（水）

・公開場所：https://www.sanitary-net.com/movie/mv/tower/

・特設サイト：https://www.sanitary-net.com/wash/

・メイキングビデオ：https://youtu.be/Ipg7RFzOq_k

・撮影楽屋トーク１.：https://youtube.com/shorts/EgONtlFyREs

・撮影楽屋トーク２.：https://youtube.com/shorts/wR7hlKXrNTI

【プロフィール】

『Wash feat.温水(ON-SUI)』

ラッパー『温水（ON-SUI）』と温水洗浄便座ラバーズアーティスト『Wash』で結成された期間限定のHIP-“POP”ユニット。

溢れる温水洗浄便座への愛をラップに乗せて歌い上げる。

■日本レストルーム工業会について

一般社団法人 日本レストルーム工業会は、衛生器具（大便器や小便器）、温水洗浄便座などの製品を扱うトイレ設備のメーカーで構成されています。レストルーム業界の持続的な発展を通じて、世界中の人たちの生活文化の向上に貢献するという理念のもと、世界中の人たちに、安全で使いやすく、環境にやさしい快適なレストルーム空間を提供いたします。

《加入会社（2026年1月現在、50音順）》

アサヒ衛陶株式会社、SANEI株式会社、ジャニス工業株式会社、東芝ライフスタイル株式会社、TOTO株式会社、

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社、株式会社LIXIL