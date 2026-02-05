みなかみを起点に、駅と地域を「学びのキャンパス」へ 　「地域まるごと学びの場」を創るリアル教室長募集

JR東日本スタートアップ株式会社

JR東日本の子会社でベンチャーへの出資や協業を推進するCVCのJR東日本スタートアップ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：柴田裕、以下、JR東日本スタートアップ）と、教育事業を展開する株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎、以下、NIJIN）は、協業の一環として東日本エリア、ひいては日本全国へ広がる「地域まるごと学びのキャンパス」の実現を目指し、まずは群馬エリアにおける「みなかみ（群馬県利根郡みなかみ町）」を先行モデルとした運営パートナー「リアル教室長」の募集を開始いたします。

また、本プロジェクトのビジョンと具体的な業務内容をお伝えする「採用説明会兼ウェビナー」を、2026年2月25日（水） に開催いたします。

１. 採用説明会兼ウェビナー開催概要

本プロジェクトにかける両社の想いや、具体的な「リアル教室長」の働き方、持続可能な運営の仕組みについてお話しするオンライン説明会を開催します。教育業界以外からのキャリアチェンジを検討されている方も、ぜひご参加ください。

●タイトル：地域まるごと学びの場にする採用説明会～「地域まるごと学びのキャンパス」構想と群馬エリアのリアル教室長の役割～

●開催日時：2026年2月25日（水） 19:00～20:00

●開催形式：オンライン（メタバース校舎（NIJIN CITY））

●参加費：無料

●内容：

1.JR東日本スタートアップ×NIJIN 協業の全体像とビジョン （群馬エリアにおける「地域まるごと学びのキャンパス」構想）

2.先行モデル「みなかみ」での展開イメージ

3.【トークセッション】現役リアル教室長に聞く「生の声」 （具体的な1日の流れ、子どもたちの変化、やりがいとリアルな運営実態）

4.持続可能な運営モデル（収益イメージ）とサポート体制

5.質疑応答

●お申込み: https://minakami-rialteacher.peatix.com

２. 募集職種：「リアル教室長」について

今回募集する「リアル教室長」は、NIJINアカデミーの「地域の拠点校」として、子どもたちの居場所を運営するリーダーです。駅という利便性の高い場所を拠点に、メタバース（オンライン）とリアル（地域）を融合させた新しい学びの環境をプロデュースします。

今回は、特に「みなかみエリア」での活動に意欲のある方を歓迎しますが、群馬エリアでの展開も視野に入れているため、近隣エリアからのエントリーもお待ちしています。

教員免許の有無は問いません。週1日からの開校も可能であり、ご自身の事業やライフワークと両立しながら、「教育×地域創生」という社会課題に挑戦できるのが特徴です。

【主な業務内容と特徴】

●ハイブリッドな学びのハブ：子どもたちはメタバース校舎（オンライン）で質の高い授業を受けつつ、リアル教室で友達との交流や体験活動を行います。教室長は、その活動を見守り、サポートします。

●地域とつながる探究学習（地域留学）： 谷川岳をはじめとする雄大な自然や温泉、アウトドアアクティビティなど、みなかみ特有の地域資源を教材化します。地域の人材や企業と連携し、ここでしかできない体験プログラムを企画・実施することで、子どもたちの感性を育みます。

●柔軟な働き方：週1日～の開校が可能です。「まずは小さく始めたい」「既存の習い事教室の空き時間を活用したい」といった方も歓迎します。

●安心のサポート体制：4週間の実習プログラムやオンデマンド研修、広報支援など、未経験からでも安心して開校できるバックアップ体制を整えています。

【求める人物像】

●教育改革や不登校支援に対して、熱い想いをお持ちの方

●「駅と地域を学びの場に変える」という挑戦にワクワクできる方

●みなかみ町周辺にお住まいの方、またはこの地域に関わりたい方（U・Iターン歓迎）※群馬エリアでも大歓迎

詳細な募集要項はこちら：https://www.nijin.co.jp/academy/teachers

３. 協業の背景：駅を入り口に、地域全体を学びのフィールドへ

現在、小中学校における不登校児童生徒数は約35万4千人（※）に上り、過去最多を更新し続けています。多様な学びの場へのニーズが急増する中、NIJINは「学校をHAPPYに」をミッションに掲げ、オンラインスクール運営などの教育改革を推進してきました。

一方、JR東日本スタートアップは、駅や鉄道といった鉄道インフラを、移動のためだけの場所ではなく、地域や人々のくらしを豊かにするプラットフォームへと変革することを目指しています。

両社は今後、群馬エリアを舞台とした親子の学び・体験プログラムの実証を行ってまいります。今回、駅を通じた教育・地域連携の新たな形として、駅を拠点とした「新しい学びの場」の創出を目指します。 駅を「教室」、地域を「教材」、そして地域の人々を「先生」と捉え直すことで、不登校の子どもたちをはじめ、多様な個性を持つ子どもたちが、既存の学校の枠にとらわれず、地域社会の中で自分らしく輝ける『地域まるごと学びのキャンパス』を創出します。

まずは自然資源が豊富で、教育旅行の受入地としても知られる群馬県みなかみ町を先行モデル地域とし、この新しい学びの場を共に創る「リアル教室長」を募集します。

※文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」より

４. 代表コメント

株式会社NIJIN 代表取締役 星野 達郎

「不登校は『問題』ではなく、子どもたちが既存のシステムに合わないという『サイン』です。彼らが必要としているのは、既存の学校に戻すことではなく、新しい学びの選択肢です。JR東日本グループとの共創により、駅という最高の立地に、世界一HAPPYな学び場を作ります。この歴史的な挑戦に、ぜひあなたの力を貸してください。」

JR東日本スタートアップ株式会社 代表取締役社長 柴田 裕

「駅は、多くの人々が行き交う社会の接点であり、地域の玄関口です。この鉄道インフラを移動の拠点から『くらしのプラットフォーム』へと転換し、地域全体が子どもたちの学び場となれば、日本の未来はもっと明るくなると信じています。まずは豊かな自然と温かいコミュニティがある『みなかみ』から、新しい学びのモデルを創り上げ、群馬エリアから全国へ広げていきましょう！」

5. 会社概要

会社名：JR東日本スタートアップ株式会社

所在地: 東京都港区高輪2-21-42 TokyoYard Building 7F

代表者: 代表取締役社長 柴田 裕

事業内容: 事業シーズや先端技術の調査・発掘、ベンチャー企業への出資及びJR東日本グループとの協業推進

URL: https://jrestartup.co.jp/

会社名：株式会社NIJIN

所在地: 東京都江東区常盤二丁目5番5号

代表者: 代表取締役 星野 達郎

事業内容: 教育プラットフォーム事業、学校運営事業、教員研修事業 等

URL: https://www.nijin.co.jp/