プレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」映えすぎ注意！ハート形のデザートピザと真っ赤なケーキが登場

株式会社WDI JAPAN

提供期間 ： 2026年2月9日（月）～3月31日（火）

ロサンゼルス発祥のプレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店では、バレンタインデー、ホワイトデーに向け、アイスとベリーソース、キャラメリゼしたリンゴをのせたハート形のデザートピザ「アップルベリーキャラメルピザ」と、デザートメニュー「レッドベルベットケーキ」を、2月9日（月）より3月31日（月）までの期間限定で販売します。

CPKホリデーコース

「アップルベリーキャラメルピザ」は、ハート形のピザに、キャラメリゼした林檎とベリーソースをトッピング。仕上げにのせたバニラアイスが熱々のピザの上で程よく溶け合い、ひんやり×あたたかの絶妙なハーモニーを楽しめます。フルーティーな甘酸っぱさとコクのある甘さが広がるデザートにぴったりの1枚です。



真っ白なフロスティングと、真っ赤なスポンジケーキのコンストラストが魅力的なアメリカ南部発祥の“レッドベルベットケーキ”は、海外展開の当該店舗でも提供されているポピュラーなデザートです。甘すぎずコクのある美味しさと、しっとりとした風合いでの大人気デザートを日本でもご用意しました。ココア風味のケーキをクリームチーズ風味のフロストでコーティング、添えたホイップクリームと共に食べれば、夢心地の味わい。甘さと酸味のバランスに加え、情熱的な赤、純粋な白のカラーで、熱い愛情を表現しました。アイスクリームをトッピングすれば、さらにリッチな味わいに。大切な方とシェアするのもおすすめです。



また、期間を合わせ、ビターなココアにホイップクリーム、オレンジシロップ、ドライオレンジを添えたデザートドリンク「オレンジココア」もご用意しました。

この期間、ランチ、ディナーはもちろん、カフェタイムのご利用にも活躍するアイテムが充実します。ぜひカリフォルニア・ピザ・キッチンで甘いひと時をお楽しみください。

「カリフォルニア・ピザ・キッチン」

バレンタイン・ホワイトデースペシャルメニュー 販売概要

◇ 販売期間：

2026年2月9日（月）～3月31日（火）

◇ 販売商品：

・ 「アップルベリーキャラメルピザ」 1,300円

・ 「レッドベルベットケーキ」 1,100円 ※バニラアイストッピング ＋200円

・ 「オレンジココア」 800円

※価格はいずれも税込

◇ 販売店舗：

カリフォルニア・ピザ・キッチン ラゾーナ川崎店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階／TEL 044-589-7401

◇ 公式HP：

https://cpkjapan.com/

カリフォルニア・ピザ・キッチンとは

アップルベリーキャラメルピザレッドベルベットケーキオレンジココア

伝統的なイタリア料理の域を出た、グローバルなトッピング・アイデアによるプレミアムピザをメインに、アペタイザーからスープ、サラダ、パスタ、デザートまで、カスタムメイドの豊富なメニューを揃えたカジュアルスタイルのカリフォルニア・レストランとして、1985年アメリカ・ロサンゼルス、ビバリーヒルズに誕生。人気メニューであるプレミアムピザは、オープンキッチンに備えたピザ窯で、オーダーごとに世界各国のテイストを盛り込んで、次々と香ばしく焼き上げています。

「アメリカ人の大好きな味と風味を、とびっきり美味しいピザにトッピングして世界中に伝えたい」 という創業者の考えのもとに開発された、オリジナリティー溢れるプレミアムピザは、子供から大人まで幅広い層から愛されています。

「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店

住所：

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階

営業時間：

11：00～22：00（L.O 21:00）

TEL：

044-589-7401

公式HP：

https://cpkjapan.com/(http://cpkjapan.com/)

Facebook：

https://www.facebook.com/CPKjapan/

Instagram：

https://www.instagram.com/CPKjapan/

ラゾーナ川崎店 外観