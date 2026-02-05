プレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」映えすぎ注意！ハート形のデザートピザと真っ赤なケーキが登場
提供期間 ： 2026年2月9日（月）～3月31日（火）
ロサンゼルス発祥のプレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店では、バレンタインデー、ホワイトデーに向け、アイスとベリーソース、キャラメリゼしたリンゴをのせたハート形のデザートピザ「アップルベリーキャラメルピザ」と、デザートメニュー「レッドベルベットケーキ」を、2月9日（月）より3月31日（月）までの期間限定で販売します。
CPKホリデーコース
「アップルベリーキャラメルピザ」は、ハート形のピザに、キャラメリゼした林檎とベリーソースをトッピング。仕上げにのせたバニラアイスが熱々のピザの上で程よく溶け合い、ひんやり×あたたかの絶妙なハーモニーを楽しめます。フルーティーな甘酸っぱさとコクのある甘さが広がるデザートにぴったりの1枚です。
真っ白なフロスティングと、真っ赤なスポンジケーキのコンストラストが魅力的なアメリカ南部発祥の“レッドベルベットケーキ”は、海外展開の当該店舗でも提供されているポピュラーなデザートです。甘すぎずコクのある美味しさと、しっとりとした風合いでの大人気デザートを日本でもご用意しました。ココア風味のケーキをクリームチーズ風味のフロストでコーティング、添えたホイップクリームと共に食べれば、夢心地の味わい。甘さと酸味のバランスに加え、情熱的な赤、純粋な白のカラーで、熱い愛情を表現しました。アイスクリームをトッピングすれば、さらにリッチな味わいに。大切な方とシェアするのもおすすめです。
また、期間を合わせ、ビターなココアにホイップクリーム、オレンジシロップ、ドライオレンジを添えたデザートドリンク「オレンジココア」もご用意しました。
この期間、ランチ、ディナーはもちろん、カフェタイムのご利用にも活躍するアイテムが充実します。ぜひカリフォルニア・ピザ・キッチンで甘いひと時をお楽しみください。
「カリフォルニア・ピザ・キッチン」◇ 販売期間：
バレンタイン・ホワイトデースペシャルメニュー 販売概要
2026年2月9日（月）～3月31日（火）
◇ 販売商品：
・ 「アップルベリーキャラメルピザ」 1,300円
・ 「レッドベルベットケーキ」 1,100円 ※バニラアイストッピング ＋200円
・ 「オレンジココア」 800円
※価格はいずれも税込
◇ 販売店舗：
カリフォルニア・ピザ・キッチン ラゾーナ川崎店
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階／TEL 044-589-7401
◇ 公式HP：
https://cpkjapan.com/
アップルベリーキャラメルピザ
レッドベルベットケーキ
オレンジココア
カリフォルニア・ピザ・キッチンとは
伝統的なイタリア料理の域を出た、グローバルなトッピング・アイデアによるプレミアムピザをメインに、アペタイザーからスープ、サラダ、パスタ、デザートまで、カスタムメイドの豊富なメニューを揃えたカジュアルスタイルのカリフォルニア・レストランとして、1985年アメリカ・ロサンゼルス、ビバリーヒルズに誕生。人気メニューであるプレミアムピザは、オープンキッチンに備えたピザ窯で、オーダーごとに世界各国のテイストを盛り込んで、次々と香ばしく焼き上げています。
「アメリカ人の大好きな味と風味を、とびっきり美味しいピザにトッピングして世界中に伝えたい」 という創業者の考えのもとに開発された、オリジナリティー溢れるプレミアムピザは、子供から大人まで幅広い層から愛されています。
「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店
住所：
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階
営業時間：
11：00～22：00（L.O 21:00）
TEL：
044-589-7401
公式HP：
https://cpkjapan.com/(http://cpkjapan.com/)
Facebook：
https://www.facebook.com/CPKjapan/
Instagram：
https://www.instagram.com/CPKjapan/
ラゾーナ川崎店 外観