サマンサベガから、バレンタインシーズにぴったりなStrawberry Collectionが登場。
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）は
“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”
をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）から、バレンタインシーズンにおすすめの
Strawberry Collectionを発売する。
全国のサマンサベガ取扱い店舗及び、公式オンラインショップにて販売中。
■strawberry Collection商品はこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2602f1/
ハンドバッグ（ピンク・ブラック・レッド） \20,900‐
ショルダーバッグ（ピンク・ブラック・レッド） \18,700‐
バッグのフロントには、イチゴの粒をイメージし、ビジューを散りばめたデザイン。
またイチゴのような、丸みのあるカットワークのデザインに。
折財布（ピンク・ブラック・レッド）\16,280‐
折財布は、イチゴの粒をビジューやハートで表現したキラキラしたデザイン。
ギンガムチェック×ビジューで可愛いを詰め込み、立体的なリボンがワンポイントに。
バッグチャーム（ピンク・レッド）\6,600‐
同シリーズのバッグチャームは、立体的なイチゴデザインがポイントで
裏返すとミラーがついているので、ちょっとしたリップのお直しなどに便利なアイテム。
全国のサマンサベガ取扱店舗及び、公式オンラインショップにて販売中。
■strawberry Collection商品はこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2602f1/
■サマンサベガ公式オンラインショップはこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV/
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company