サマンサベガから、バレンタインシーズにぴったりなStrawberry Collectionが登場。

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）は


“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”


をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）から、バレンタインシーズンにおすすめの


Strawberry Collectionを発売する。


全国のサマンサベガ取扱い店舗及び、公式オンラインショップにて販売中。




■strawberry Collection商品はこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2602f1/






ハンドバッグ（ピンク・ブラック・レッド）　\20,900‐


ショルダーバッグ（ピンク・ブラック・レッド）　\18,700‐




バッグのフロントには、イチゴの粒をイメージし、ビジューを散りばめたデザイン。


またイチゴのような、丸みのあるカットワークのデザインに。




折財布（ピンク・ブラック・レッド）\16,280‐




折財布は、イチゴの粒をビジューやハートで表現したキラキラしたデザイン。


ギンガムチェック×ビジューで可愛いを詰め込み、立体的なリボンがワンポイントに。






バッグチャーム（ピンク・レッド）\6,600‐




同シリーズのバッグチャームは、立体的なイチゴデザインがポイントで


裏返すとミラーがついているので、ちょっとしたリップのお直しなどに便利なアイテム。



■サマンサベガ公式オンラインショップはこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV/






■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company