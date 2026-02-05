サマンサベガから、バレンタインシーズにぴったりなStrawberry Collectionが登場。

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）は

“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”

をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）から、バレンタインシーズンにおすすめの

Strawberry Collectionを発売する。

全国のサマンサベガ取扱い店舗及び、公式オンラインショップにて販売中。

■strawberry Collection商品はこちら

https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2602f1/

ハンドバッグ（ピンク・ブラック・レッド） \20,900‐

ショルダーバッグ（ピンク・ブラック・レッド） \18,700‐

バッグのフロントには、イチゴの粒をイメージし、ビジューを散りばめたデザイン。

またイチゴのような、丸みのあるカットワークのデザインに。

折財布（ピンク・ブラック・レッド）\16,280‐

折財布は、イチゴの粒をビジューやハートで表現したキラキラしたデザイン。

ギンガムチェック×ビジューで可愛いを詰め込み、立体的なリボンがワンポイントに。

バッグチャーム（ピンク・レッド）\6,600‐

同シリーズのバッグチャームは、立体的なイチゴデザインがポイントで

裏返すとミラーがついているので、ちょっとしたリップのお直しなどに便利なアイテム。

■サマンサベガ公式オンラインショップはこちら

https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV/

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL：https://www.samantha.co.jp/company