【YOTEL東京銀座】春色の新メニューがスタート！サーモンパニーニや桜カクテル、スミレのクリームソーダなど春の訪れを感じるメニューがラインナップ

YOTEL Tokyo Ginza

英国発デザインホテル「YOTEL東京銀座」は、春の訪れに合わせて、季節の彩りを楽しめる新メニューの提供を開始いたしました。

ランチタイムには、春らしい彩りが目を引くサーモンパニーニが登場。バータイムには、桜カクテルに加え、ポップで遊び心を添えたこんぺいとうサワーなど、気分華やぐドリンクをラインアップしました。

さらに、ランチからバータイムまで楽しめる、デザート感のあるクリームソーダを、スミレや桜、梅などの春の香りをまとわせてご提供します。

街歩きや外出の機会が増えるこれからの季節に、日常の延長としても、旅のひとときとしても心躍る春のメニューをお楽しみください。

■ 選べるパニーニランチ

サーモンパニーニチキンパニーニ

選べるパニーニランチは、スープ、サラダの前菜にサーモンパニーニ、またはチキンパニーニのいずれかをお選びいただけるランチセットです。食後にコーヒー、または紅茶が付き、ホテルダイニングでのひと時をゆったりとお過ごしいただけます。

各種1,600円（税込）

■ Spring Cocktail Selection

春の訪れをイメージした各種カクテル

バータイムには、春の季節感を表現した3種のシーズナルカクテルをご用意しました。

梅、苺、桜といった日本の春を象徴する素材をそれぞれの一杯に落とし込み、香りや色合い、味わいのバランスを楽しめるカクテルに仕上げました。

左から、梅の酸味とほのかな甘みが調和した「ABOT CHILD（梅）」、苺とローズの華やかな香りが印象的な「ART & SOUL（苺）」、そして桜リキュールと日本酒を合わせた、軽やかな飲み口の「SAKURA SPLASH（桜）」。

いずれも春の季節感を映した一杯として、バータイムにお楽しみいただけます。

各種1,800円（税込）

ABOT CHILD（梅）ART & SOUL（苺）SAKURA SPLASH（桜）

■ Spring Sour Selection

スプリングサワーセレクション

春の軽やかな飲み口を楽しめるサワーセレクションからは、梅やこんぺいとう、紫芋など、親しみのある素材を使いながら、色合いや香りにも遊び心を加えたアイテムをご用意しました。

左から、梅干しとベリーの酸味を生かした爽やかな味わいの「梅サワー」、レモンをインフューズした焼酎に、おもちゃ箱に詰め込むようにこんぺいとうをたっぷりと入れて、優しい甘さに仕上げた「こんぺいとうサワー」、芋焼酎のベースにバタフライピーを使用した紫の色合いが印象的な「紫芋サワー」。

仕事帰りの一杯や、気軽に立ち寄るバータイムに、春らしい彩りとともに楽しめるサワーをご提案します。

各種900円（税込）

梅サワーこんぺいとうサワー紫芋サワー

■ Spring Cream Soda

デザート代わりにもオススメのクリームソーダ

デザート感覚で楽しめるクリームソーダは、春の装いで、「桜」、「スミレ」、「イチゴ」の3種のフレーバーをご用意しました。やさしい甘さと軽やかな口当たりで、時間帯を問わず楽しめる一杯です。

花の香りや果実のニュアンスをほんのりとまとわせたクリームソーダは、ランチ後のひと息や、バータイムのノンアルコールメニューとしてもおすすめです。

また、プラス料金でアルコール入りに変更することもでき、その日の気分やシーンに合わせた楽しみ方が可能です。

各種800円（税込）プラス200円でアルコール入りに変更可能。

クリームソーダ桜クリームソーダスミレクリームソーダイチゴ

【店舗概要】

Komyuniti (コミュニティ)

住所：東京都港区新橋1-7-7 YOTEL東京銀座1F

Tel. 03-6274-6301

営業時間 ランチ11:30～14:00（L.O.） ディナー17:00～21:00（L.O.） バータイム17:00～23:00

公式サイト https://www.komyunititokyo.com/

オンライン予約 https://res-reserve.com/ja/restaurants/komyuniti-yotel-ginza

■YOTELについて

世界中に人気のあるロケーションにおいて23軒を運営するYOTELは移動の多い人々に向けたサービスを提供します。絶え間なく新しい体験を追求する活躍する人々へ、発展し、成功を目指す人々へ、活気あふれる都市から賑やかな空港まで、YOTELはホスピタリティ業界の常識に挑戦し、スマートなデザイン、革新的なテクノロジー、そして優れたスタッフを通じて、他にはない特別な体験を提供することを目指しています。YOTELは、ノンストップで活動する人々のための“ピットストップ”です。

グローバルなホスピタリティブランドである当社はロンドンに本社を構え、アメリカやアジアにも地域オフィスを展開しています。当社のポートフォリオは、都市型ホテルの「YOTEL」、長期滞在向けホテルの「YOTELPAD」、空港ホテルの「YOTELAIR」という3つのブランドで構成されています。

現在、ニューヨーク、ボストン、サンフランシスコ、ワシントン D.C.、マイアミ、シンガポール、エディンバラ、ロンドン、アムステルダム、ポルト、グラスゴー、マンチェスター、パークシティで15軒の都市型ホテルを運営しているほか、ロンドン・ガトウィック空港、アムステルダム・スキポール空港、パリ・シャルル・ド・ゴール空港、イスタンブール空港（2軒）、シンガポール・チャンギ空港で計6軒の空港ホテルを展開しています。

YOTELの主な株主には、タラル・ジャシム・アル・バハール グループ（Talal Jassim Al-Bahar Group）、ユナイテッド インベストメント ポルトガル（United Investment Portugal）、およびクウェート不動産会社（Kuwait Real Estate Company, AQARAT）が含まれています。

YOTELは、YO! の創業者であるサイモン・ウッドロフ OBEによって設立され、ファーストクラスの旅行体験からインスピレーションを受け、その理念、表現、そしてデザインを、コンパクトでありながら洗練された客室に反映させています。YOTELについてはyotel.co.ukをご覧ください。

YOTEL東京銀座公式HP：https://www.yotel.com/ja/hotels/yotel-tokyo-ginza