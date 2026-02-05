Martin Margiela、日本初の個展「MARTIN MARGIELA AT KUDAN HOUSE」2026年4月11日(土)- 4月29日(水・祝)開催

株式会社 凛

登録有形文化財・九段ハウスにて、アーティストとして活動するMartin Margiela（マルタン・マルジェラ）の日本初となる大規模個展「MARTIN MARGIELA AT KUDAN HOUSE」を開催いたします。

1927年竣工の歴史的な邸宅という空間に、現代美術作品を展示するというコントラストに、Margielaは強い関心を寄せています。本展では、邸宅全体を舞台に、数多くの作品が儚くも一時的なインスタレーションとして展開されます。

ABOUT THE EXHIBITION

Martin Margielaは、再利用、分解、変容といったテーマへの探究を継続しており、その創作におい

て人間の身体は今なお重要なインスピレーションの源であり続けています。

Margielaの作品は、日常の中にありながら見過ごされがちな物や状況への鋭い観察から生まれ、

平凡なものが非凡なものへと転化していきます。

本展では、コラージュ、絵画、ドローイング、彫刻、アッサンブラージュ、映像作品など、多様な技

法による作品を紹介します。

生活の痕跡が残る古い邸宅に作品を設えるという選択は、Margielaにとって大切な「私的な空気

感」を反映するものです。

来場者は、邸宅全体に広がるさまざまな部屋を巡りながら、極めて親密な距離感の中で作品と向

き合う体験へと招かれます。

なお、展示構成およびキュレーションは、すべてアーティスト自身によって手がけられています。

FROM THE ARTIST

「匿名性は、私の創造の自由にとって不可欠なプライバシーを守るために必要なものです。

ファッションの時代と同じ興味や強迫観念を、私は今も持ち続けていますが、人間の身体はもは

や唯一の表現媒体ではありません。」

「私は常に観察者であり、日常的な物や状況から強いインスピレーションを受けています。

今日ではさまざまな技術的サポートを用いることが当たり前になっていますが、私は可能な限り、

手仕事のプロセスを見せることにこだわっています。それが、不完全さやパティナ、未完成の美に

対する私の深い愛情につながっています。」

「私は答えを示すよりも、問いを投げかけたいのです。」

ABOUT THE EXHIBITION VENUE

本展の会場となる九段ハウスは、1927年に竣工したスペイン様式の洋館を改修した、会員制ビジ

ネス・イノベーション拠点です。旧山口萬吉邸として知られ、現在は登録有形文化財に指定されて

います。

本年4月、Martin Margielaはこの場所において、かつての家族邸宅が持つ私的で親密な空気感を

蘇らせることを選びました。

九段ハウスを訪れたMargiela自身もその佇まいや空気感に強い共鳴を覚えています。

2000年、彼は東京・恵比寿の歴史ある邸宅に、世界初となる「Maison Martin Margiela(メゾン マル

タン マルジェラ)」の店舗をオープンし、浴室やキッチンを含む邸宅全体にコレクションを展示しま

した。

そして四半世紀を経た2026年、再び東京へと戻り、同じく歴史的な邸宅である九段ハウスで作品

を発表することを選びました。

「再び東京に戻り、1927年に建てられたこの家で作品を見せられることを嬉しく思います。2000年のときと同じように、来場者が各部屋の親密な空間の中で作品と出会い、驚きを感じてもらえるこ

とを願っています。」 Martin Margiela

ABOUT THE ARTIST

1957年 ベルギー・ルーヴェン生まれ

1980年 アントワープ王立芸術学院卒業

1984-1987年 Jean-Paul Gaultier(ジャン=ポール・ゴルチエ)(パリ)のアトリエでデザインアシスタントをスタート

1988年 Jenny Meiren(ジェニー・メレンズ)とともにパリで「Maison Martin Margiela(メゾン マルタンマルジェラ)」を設立、初のショーを発表

1997-2003年 「Hermes(エルメス)」(パリ)ウィメンズ クリエイティブ・ディレクター

2008年 20周年ショーを機にファッション界を離れ、ビジュアルアートに専念

2019年 Bielefeld Kunsthalle(ビーレフェルト美術館)にて初のグループ展

2021年 パリのLafayette Anticipations(ラファイエット・アンティシパシオン)にて初の個展

2022年 同展が北京・MWoods(エムウッズ)に巡回

2023年 同展がソウル・Lotte Museum of Art(ロッテ美術館)に巡回

2023年 アムステルダム・Eenwerk Galleryにて個展

2024年 ブリュッセルおよびアテネのBernier / Eliades Galleryにて個展

CREDITS

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177125/table/2_1_b96746f18f946bf5f75381059c9d4787.jpg?v=202602050221 ]

主催：原田 崇人(rin art association)

共催：kudan house

協力：Bernier / Eliades Gallery

Taka Ishii Gallery

Gallery NAO MASAKI

協賛：株式会社ジンズホールディングス

制作：黒瀧 紀代士

Kornieieva Varvara

黒瀧 保士

制作協力：

株式会社 アートコア

株式会社 原人社

ハイロックデザインオフィス

糟谷 健三

ウェブデザイン・制作:

Thought. / SA . NA

